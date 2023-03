MILHO/CEPEA: Semeadura segue atrasada, mas safra deve ser recorde

Cepea, 13/03/2023 – As exportações brasileiras de ovos (considerando-se produtos in natura e processados) somaram 1,043 mil toneladas em fevereiro, pequeno aumento de 1% frente ao volume de janeiro, mas queda de significativos 50% em relação ao de fevereiro do ano passado, segundo dados da Secex. De acordo com pesquisadores do Cepea, a forte redução no escoamento externo em um ano pode estar atrelada à menor oferta de ovos no Brasil e à aquecida demanda doméstica, que tem impulsionado os valores de negociação no País e levado produtores a disponibilizar o produto no mercado interno em detrimento do externo. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

