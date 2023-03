MILHO/CEPEA: Valores médios do milho estão em baixa no spot nacional

Cepea, 27/03/2023 – Os preços médios do milho seguem em queda, operando nos menores patamares do ano em muitas praças acompanhadas pelo Cepea.

Este cenário de baixa se deve à elevada produção da safra verão, ao clima favorável ao desenvolvimento da segunda temporada e, principalmente, à redução da demanda interna.

De acordo com colaboradores do Cepea, as negociações se mantêm calmas no spot nacional. Enquanto produtores se mantêm mais flexíveis – tendo em vista as necessidades de fazer caixa e/ou de liberar espaço nos armazéns –, compradores demonstram baixo interesse em novas aquisições.

Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado