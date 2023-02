MILHO/CEPEA: Vendedor se afasta do spot, e preços sobem

Cepea, 6/02/2023 – Os preços do milho voltaram a avançar em parte das regiões acompanhadas pelo Cepea. O suporte vem de preocupações relacionadas ao clima seco durante o período de desenvolvimento das lavouras e aos possíveis impactos sobre a produtividade das lavouras no Sul do País e na Argentina e também do ritmo intenso das exportações brasileiras – em janeiro/23, o Brasil escoou 6,34 milhões de toneladas, volume 132% superior ao de janeiro/22, segundo a Secex. Atentos a este cenário e a pontuais problemas logísticos, vendedores limitam a disponibilidade de lotes no spot nacional, enquanto outros elevam os valores pedidos. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

