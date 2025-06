Militares de Mato Grosso e de outros 4 Estados concluem Curso de Operações Fluviais

Doze policiais militares se formaram, na noite desta terça-feira (17.6), no segundo Curso de Operações Fluviais (COPFLU), do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA). A solenidade ocorreu na Orla da Alameda, em Várzea Grande, com apresentação dos alunos no Rio Cuiabá e entrega de homenagens. Entre os formandos estão militares de Mato Grosso, Paraná, Acre, Roraima e Rondônia. A capacitação teve duração de 60 dias.

O comandante do Batalhão Ambiental, tenente-coronel Fagner Augusto do Nascimento, explicou que os alunos obtiveram conhecimentos que abrangem técnicas de flutuação, natação, abordagem em embarcações e aperfeiçoamento no patrulhamento tático e ostensivo. Além de capacitar para o enfrentamento de crimes ambientais, o curso fornece aos policiais ferramentas operacionais e técnicas para atuar em ocorrências como tráfico de drogas, descaminho, bem como em atendimentos a desastres ambientais e operações em ambiente aquático.



“A Polícia Militar amplia sua capacidade de atuação em áreas de difícil acesso, fortalecendo a segurança pública, a preservação dos recursos hídricos e o combate a diversos crimes em todo o território mato-grossense. O curso proporcionou trocas de experiências com outras instituições do país, fortalecendo ainda mais a capacitação técnica e operacional dos participantes”, afirmou o tenente-coronel Fagner Augusto do Nascimento.

O comandante-adjunto da Polícia Militar, coronel André Wilian Dorileo, enalteceu a importância do curso da instituição, que visa aperfeiçoar a capacidade técnica e profissional dos policiais militares nas mais diferentes frentes do trabalho do policiamento ostensivo e prático. Com a formação de alunos de outros estados, o coronel Dorileo ressaltou que a Polícia Militar de Mato Grosso é referência no país nos importantes investimentos por parte do Governo do Estado, no trabalho exemplar e na qualificação dos militares.



“Tenho muito orgulho da nossa Polícia Militar e pelos importantes feitos já realizados, desde termos os melhores equipamentos de trabalho à importância da qualificação e valorização da vida. A nossa instituição tem sido exportadora de conhecimento, boas práticas e experiências. O curso tem grandes objetivos como servir à segurança pública, preservar o meio ambiente, proteger as comunidades ribeirinhas em locais inóspitos, auxiliar em casos de catástrofes naturais e visando um trabalho alinhado ao desenvolvimento sustentável”, ressaltou o coronel Dorileo.

Mato Grosso é um dos Estados brasileiros com maior volume de água doce no mundo, sendo permeado por aproximadamente 131 rios, além de lagos e lagoas de grandes extensões, que somam forças a três importantes bacias hidrográficas: Bacia do Paraguai, Bacia Amazônica e Tocantins-Araguaia.

Durante a solenidade, a Polícia Militar de Mato Grosso recebeu a entrega do segundo lugar do Prêmio Brasil+, concedido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em reconhecimento às ações desenvolvidas pelo Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental no combate aos crimes contra o meio ambiente.

A honraria foi entregue pela secretária estadual de Meio Ambiente, Mauren Lazareti. A gestora ponderou que esse reconhecimento representa não apenas um marco de excelência no trabalho desempenhado pelo Batalhão Ambiental, mas também a reafirmação do compromisso do Governo do Estado com a proteção dos recursos naturais. A chefe da Sema ainda destacou que o Estado conquistou o primeiro lugar no Prêmio Brasil Mais pela atuação e fiscalização ambiental administrativa.



“Temos orgulho de falar de segurança pública e de meio ambiente em qualquer lugar do país e do mundo, pois de forma conjunta das Forças de Segurança e com total apoio e investimentos do Governo do Estado, conseguimos combater qualquer tipo de criminalidade, em zona rural e urbana, como nunca antes na história de Mato Grosso. Essas premiações fortalecem a imagem de que no Estado o crime não terá vez. Parabéns a todos os policiais militares pela bravura, dedicação e expertise na conclusão do curso e início de uma nova jornada na carreira militar”, parabenizou a secretária de Meio Ambiente, Mauren Lazareti.

Fonte: PM MT – MT