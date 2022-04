Minha acolhedora Cuiabá, parabéns!

Foto: ANGELO VARELA / ALMT

Nos 303 anos da acolhedora Cuiabá, minha mensagem é de otimismo. Sim, temos muito a fazer e avançar, mas vamos comemorar o aniversário de Cuiabá agradecendo os desafios superados. Estamos saindo da pandemia da Covid-19, uma fase triste da história, mas na nossa terra promissora e hospitaleira estamos vencendo à pandemia com a geração de emprego e renda. Sim, vale destacar que Mato Grosso é o segundo estado da União que mais gera emprego, o primeiro é Santa Catarina. Nosso estado é pujante, tem futuro promissor. Acredito nos avanços da industrialização que vamos ter, saindo da produção primária, com certeza aqui na região Metropolitana vamos gerar empregos e muitas oportunidades. Por isso, parabenizo os cuiabanos e mato-grossenses de alma e coração que vivem na cidade do caju, da manga e do pequi, da maria Isabel e do delicioso guaraná ralado. Ah, tem o peixe com maxixe, carne com banana verde, e outras delícias típicas que podem ser apreciadas com uma boa dança de Siriri ou Rasqueado, isso sem falar do Cururu, tradições que fazem de Cuiabá, única, acolhedora. Eu vendi balinhas nas ruas, trabalhei nas feiras livres de Cuiabá, cheguei a deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, graças ao carinho do nosso povo e à essa terra de oportunidades.

Então, desde que assumiu o meu primeiro mandato de deputado estadual, em 2015, trabalho para melhorar a nossa capital. Já apresentei quase 500 indicações mostrando a necessidade de investimentos em todas as áreas, inclusive, para atender também os distritos, são melhorias para Educação, Saúde, Segurança Pública e Infraestrutura. A regularização fundiária tem sido uma das prioridades do meu mandato, para que as famílias recebam o título definitivo de seus imóveis registrados em cartório e sem nenhum custo. Ação muito boa para dar segurança jurídica para os menos favorecidos.

Também temos registrados avanços na Agricultura Familiar, um deles é a força-tarefa para a perfuração de perfuração de poços artesianos nas comunidades. Trabalho que está a todo vapor! Ah, esse setor recebeu investimentos jamais vistos na história, com a entrega de máquinas, equipamentos e insumos, para ajudar os pequenos produtores rurais a viverem melhor.

Então, são por essas e outras conquistas que seguimos firmes no caminho do desenvolvimento. Tudo para deixar a nossa Cuiabá ainda mais aconchegante e promissora.

Um abraço fraterno e que Deus abençoe o povo cuiabano.

Parabéns, Cuiabá!

*Eduardo Botelho é presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado estadual pelo União Brasil e natural de Nossa Senhora do Livramento, famoso papa-bananas.