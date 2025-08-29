Saúde
Ministério da Saúde anuncia primeiras adesões de hospitais privados e filantrópicos ao programa Agora Tem Especialistas
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou, nesta sexta-feira (29/8), a adesão dos primeiros hospitais privados e filantrópicos ao programa Agora Tem Especialistas. Três unidades de saúde localizadas nos estados do Rio de Janeiro, Ceará e Pernambuco atenderão os pacientes do SUS, a fim de reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias. Em troca, receberão créditos financeiros para abatimentos de dívidas federais.
A medida possibilita a conversão de dívidas de até R$ 1,3 bilhão/ano pela prestação de serviços especializados para o SUS com a concessão de créditos financeiros. Para adesão a essa modalidade, o Ministério da Saúde atualmente analisa manifestações de interesse de mais de 130 hospitais privados e filantrópicos.
As instituições que, neste primeiro momento, vão reforçar a oferta de serviços de alta e média complexidade para a rede pública são: a Maternidade São Francisco (RJ), a Santa Casa de Misericórdia do Recife (PE) e a Santa Casa de Misericórdia de Sobral (CE).
“Todo esse esforço é para fortalecer a rede pública, apoiar hospitais que já atendem o SUS e mobilizar também a iniciativa privada, garantindo redução no tempo de espera por consultas, exames e cirurgias especializadas”, afirmou o ministro da Saúde, em São Paulo (SP).
Para participação no programa, o Ministério da Saúde avalia se oferta de serviços disponibilizada pelos hospitais privados e filantrópicos atende às necessidades locais e regionais do SUS. Além disso, checa se possuem capacidade técnica e operacional. Com a adesão aprovada, essas instituições farão parte de uma rede credenciada, destinada aos estados e municípios. Os atendimentos começam a partir do fechamento dos contratos.
A expansão da oferta de serviços de saúde pelo Agora Tem Especialistas é realizada em parceria com os estados e municípios, atendendo às demandas apresentadas pelos gestores locais. Assim, a regulação do SUS continua a mesma, ou seja, os pacientes serão encaminhados pelas Centrais de Regulação das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, que são responsáveis por organizar as filas de espera e direcionar os usuários para os serviços disponíveis no setor público ou privado.
Novos equipamentos vão fortalecer e ampliar o tratamento oncológico no SUS
O ministro da Saúde também anunciou o investimento de R$ 142,3 milhões para aquisição de novos equipamentos que visam ampliar e fortalecer o tratamento do câncer no SUS, uma das áreas prioritárias do Agora Tem Especialistas.
“Estamos falando em investimentos em radioterapia, por meio do Pronon – um programa do Ministério da Saúde que autoriza instituições a captar doações com incentivo fiscal. Esse programa havia sido interrompido no governo anterior e agora foi retomado, prorrogado e tornado definitivo pelo governo do presidente Lula”, explicou o ministro.
A iniciativa possibilitará que estados do Nordeste, Norte e Centro-Oeste, regiões historicamente carentes em serviços oncológicos, passem a contar com equipamentos modernos e especializados. São 16 equipamentos, entre aceleradores lineares e tomógrafos, beneficiando nove estados.
A partir da seleção feita pelo Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON), treze aceleradores lineares serão destinados aos estados de Pernambuco (2), Goiás (1), Paraíba (1), Ceará (1), São Paulo (5), Minas Gerais (1), Rio Grande do Sul (1) e Paraná (1); e três tomógrafos para Rio de Janeiro (1), Ceará (1) e São Paulo (1). Esses equipamentos começarão a funcionar a partir do ano que vem.
Até o final de 2026, o Agora Tem Especialistas vai destinar 121 aceleradores lineares para todo o Brasil, ampliando o acesso a radioterapia para 84,7 mil novos pacientes por ano. Desse total, 12 já foram entregues em cinco estados: CE, RS, SP, RJ e PI.
“Também estamos ampliando o Super Centro Brasil de Diagnóstico do Câncer, em parceria com o A.C. Camargo. Esse centro terá capacidade para realizar até 400 mil exames de anatomia patológica por ano, mais da metade da demanda nacional de exames de biópsia em oncologia”, finalizou Alexandre Padilha.
Agora Tem Especialistas mobiliza rede pública e privada para ampliar atendimento
Para reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias, o Agora Tem Especialistas mobiliza toda a estrutura de saúde do Brasil, tanto pública quanto privada. Além das medidas para fortalecer o tratamento oncológico – uma das áreas prioritárias do programa –, há uma série de outras iniciativas.
Já estão em andamento, por exemplo, o início de atendimentos por um hospital de plano de saúde em Recife (PE); a realização de mutirões em hospitais públicos e locais remotos; a ampliação de turnos de atendimento; o credenciamento de carretas para levar atendimento especializado em áreas de difícil acesso, e de prestadoras privadas de saúde volantes para atender os pacientes do SUS dentro dos hospitais públicos; além da distribuição de 3 mil kits de telessaúde para equipar as Unidades Básicas de Saúde.
Ministério da Saúde
Fonte: Ministério da Saúde
Saúde
Ministério lança Laboratório de Inovação em Saúde, novo modelo de cuidado integral e curso para profissionais da atenção primária
O Ministério da Saúde, em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS), lançou, nesta semana (27/8), uma série de iniciativas estratégicas voltadas ao cuidado de crianças, adolescentes e jovens. As ações integram as comemorações pelos 10 anos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC), instituída em 2015.
Entre as novidades, está o Laboratório de Inovação em Saúde (LIS) voltado ao público infantojuvenil na atenção primária, que tem como objetivo identificar, sistematizar e divulgar experiências significativas desenvolvidas no Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa busca fortalecer práticas inovadoras na gestão, atenção e formação em saúde.
“Queremos dar visibilidade a soluções criativas e eficazes que nascem nos territórios e que podem inspirar e orientar políticas públicas mais próximas das necessidades reais desse público”, ressaltou Sonia Venancio, coordenadora-geral da Atenção à Saúde das Crianças, Adolescentes e Jovens. “O Laboratório de Inovação representa um espaço de troca de conhecimento entre gestores, trabalhadores e a sociedade civil. É uma forma de valorizar soluções já construídas no SUS e ampliar seu alcance em todo o País”, acrescentou ela.
As inscrições para participar do Laboratório de Inovação em Saúde (LIS) das Crianças, Adolescentes e Jovens na Atenção Primária à Saúde (APS) ficam abertas até 19 de setembro.
Cuidado integral
Durante o evento também foi lançado o Modelo de Cuidado Integral para o Desenvolvimento na Primeira Infância – Modelo para ajudar as crianças a sobreviver e prosperar a fim de transformar a saúde e o potencial humano. O documento foi elaborado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), com tradução feita pela OPAS com apoio do Ministério da Saúde. A publicação funciona como um guia de apoio aos países no alcance da Meta 4.2 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que prevê, até 2030, garantir acesso universal ao desenvolvimento de qualidade na primeira infância.
Esse documento foi concebido para funcionar como um roteiro para a ação, ajudando a mobilizar uma coalizão de pais, mães e outros cuidadores, governos nacionais, grupos da sociedade civil, comunidade acadêmica, Nações Unidas, setor privado, instituições de ensino e prestadores de serviços a fim de assegurar o melhor início de vida para todos os bebês. No Brasil, a publicação poderá apoiar a implementação da Política Nacional Integrada da Primeira Infância, lançada pelo Presidente Lula no dia 5 de agosto.
Formação continuada
Outra entrega importante foi o lançamento do curso Desenvolvimento Neuropsicomotor, Sinais de Alerta e Intervenção Precoce, desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e disponibilizado gratuitamente na UNA-SUS. Voltada a profissionais da atenção primária do SUS, a formação online tem carga horária de 60 horas e aborda o desenvolvimento típico de crianças de zero a 10 anos, sinais de alerta para transtornos do neurodesenvolvimento e estratégias de intervenção na primeira infância.
“Formar profissionais capazes de identificar sinais de alerta de forma oportuna é fundamental para aproveitar a janela de oportunidades para promover o desenvolvimento neuropsicomotor e garantir o pleno desenvolvimento das nossas crianças”, ressaltou Sonia Venancio.
10 anos da política
A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) é um marco na consolidação do cuidado integral, equitativo e humanizado às crianças brasileiras, alinhada aos princípios do SUS e às metas da Agenda 2030 da ONU. Em uma década, a política contribuiu significativamente para a redução da mortalidade infantil e fetal por causas evitáveis, a qualificação da atenção ao parto, a promoção do aleitamento materno e o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento infantil.
“Celebrar 10 anos da PNAISC é reafirmar o compromisso do Brasil com a sobrevivência, o cuidado integral e o desenvolvimento pleno de todas as crianças. Tudo isso faz parte de uma política que, além de ser muito bem escrita, é muito bem conduzida”, destacou Olívia Lucena, diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Integral (DGCI), durante o evento.
A transmissão da cerimônia está disponível no canal do DataSUS no YouTube
Camila Rocha
Ministério da Saúde
Fonte: Ministério da Saúde
Saúde
Ministério da Saúde leva cuidado especializado ao povo Zo’é no Pará
O Ministério da Saúde e a ONG Zoé realizam, até o dia 31 de agosto, uma ação inédita de atendimento especializado na Terra Indígena Zo’é, em Óbidos (PA). A etnia, atualmente com 343 pessoas e considerada de recente contato, é acompanhada pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Guamá-Tocantins.
Pela primeira vez, estão sendo realizadas cirurgias de colecistectomia por videolaparoscopia dentro do território indígena, evitando a remoção de pacientes e reduzindo os riscos de contaminação. Além dos procedimentos cirúrgicos, foram ofertados diversos atendimentos de atenção primária.
A iniciativa foi solicitada pela Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena do DSEI Guamá-Tocantins, em conjunto com o Conselho de Líderes Zo’é, e é realizada em parceria com a Fundação Dieter Morszeck e a ONG Zoé. A equipe é composta por dez profissionais, incluindo médicos, enfermeiros e técnicos, garantindo um atendimento seguro, humanizado e culturalmente sensível.
Segundo a diretora do Departamento de Atenção Primária à Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Putira Sacuena, “essa ação junto ao povo Zo’é simboliza o compromisso da pasta em oferecer uma saúde que respeita a cultura e os modos de vida dos povos indígenas. Ao levar procedimentos de alta complexidade ao território, garantimos não apenas acesso ao cuidado, mas também dignidade e segurança para que esse povo continue vivendo com saúde e autonomia. É um marco que reforça a importância de construir políticas públicas lado a lado com as comunidades.”
Os indicadores de saúde do povo Zo’é refletem avanços significativos. Nos últimos cinco anos, foram registrados três óbitos, sem nenhuma ocorrência em 2025 até o momento. A cobertura vacinal entre indígenas acima de cinco anos alcança 100%, demonstrando a efetividade das ações de imunização no território.
Povo Zo’é
O contato oficial do povo Zo’é com a sociedade brasileira ocorreu na década de 1980, por meio da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). Diante de relatos sobre a presença de não indígenas em seu território tradicional, a Funai iniciou ações de proteção, acompanhamento e vigilância territorial para garantir a integridade física, cultural e territorial dessa população.
Desde então, os Zo’é vêm sendo acompanhados por políticas específicas de proteção à saúde, ao território e à cultura, com foco na redução dos impactos negativos do contato e na preservação de sua autonomia.
Luiz Cláudio Moreira
Ministério da Saúde
Fonte: Ministério da Saúde
