Ministério da Saúde dialoga sobre Educação Popular em Saúde durante congresso

Durante mesa dedicada à Educação Popular em Saúde e ao Programa de Agentes Populares de Saúde (AgPopSUS) no Abrascão, neste domingo (30), o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Felipe Proenço, destacou a importância estratégica dessas iniciativas para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e para a construção de políticas públicas orientadas pelo território e pelas necessidades reais da população.

Segundo o secretário, a Educação Popular em Saúde e a Política Nacional de Educação Permanente são pilares que se complementam e ampliam a capacidade do sistema de dialogar com movimentos sociais, instituições de ensino e comunidades. “Essas iniciativas permitem que o povo participe ativamente da construção do país que queremos e do SUS que precisamos”, afirmou.

Ele destacou que a escuta qualificada dos territórios, especialmente em contextos de desigualdade, é essencial para orientar ações de saúde mais justas e efetivas. A experiência com agentes populares, fortalecida entre 2023 e 2024 e inspirada por vivências anteriores na Paraíba e em Pernambuco, demonstra como a mobilização comunitária tem sido decisiva para formar redes de cuidado e produzir respostas inovadoras, desde a pandemia até os desafios atuais do sistema de saúde.

Ao relacionar o AgPopSUS com a trajetória histórica da educação popular no SUS, o secretário lembrou o legado do ministro Alexandre Padilha na pauta e reforçou a importância da articulação interinstitucional. A parceria com a Fiocruz Brasília segue sendo fundamental, e uma nova colaboração com a Agência de Apoio ao Desenvolvimento do SUS (AgSUS) vai permitir ampliar o alcance das ações.

O secretário também anunciou que 2026 será um ano de novas turmas do AgPopSUS, com início no primeiro semestre. A expectativa é que mais movimentos sociais, educadores populares e representações comunitárias integrem as próximas etapas. A iniciativa ocorre em um contexto acelerado pela legislação eleitoral, mas também pela urgência em consolidar processos que fortaleçam o SUS de forma duradoura.

“A participação popular foi reconhecida internacionalmente como princípio fundamental dos sistemas de saúde, e o Brasil tem muito a contribuir com essa agenda”, ressaltou, destacando a atuação do Conselho Nacional de Saúde nessa conquista.

Para além da formação, o secretário ressaltou que programas como o Agora Tem Especialistas também se beneficiam do olhar dos territórios, que apontam prioridades, percepções sobre as políticas públicas e caminhos para aprimorar o acesso.

Agora Tem Especialistas

Durante o Abrascão, é possível conhecer melhor o Programa Agora Tem Especialistas, no estande do Ministério da Saúde. No local, gestores, profissionais e podem esclarecer dúvidas e dialogar sobre a ampliação do acesso à Atenção Especializada no SUS, fortalecendo a visibilidade das iniciativas da secretaria.

A programação das Secretaria de Atenção Especializada em Saúd (SAES) deste domingo também incluiu a mesa “Política de Drogas à Política de Apostas: Saúde, Justiça Social e Redução de Danos”, conduzida pelo Departamento de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas (DESMAD), que apresentou um panorama sobre os impactos das apostas online na saúde, suas conexões com a política de drogas e a importância das abordagens psicossociais e de redução de danos. O debate reforçou a necessidade de reconhecer o tema como questão de saúde pública e fortalecer a Rede de Atenção Psicossocia (RAPS) diante dos novos desafios sociais e regulatórios.

Juliana Lima

Ministério da Saúde

Fonte: Ministério da Saúde