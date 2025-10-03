Ministério da Saúde e INCA apresentam publicação com dados atualizados sobre câncer de mama no Brasil

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou nesta sexta-feira (3), em Belém (PA), durante a simulação de emergência realizada pela Força Nacional do SUS para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), o repasse federal de R$ 240 milhões para fortalecer a rede de saúde do estado, como legado permanente para a população. As iniciativas fazem parte do conjunto de ações do governo federal para ampliar e preparar os serviços locais para receber a conferência em novembro.

“O simulado de hoje demonstra o quanto nossas equipes estão preparadas. Aconteça o que acontecer durante a COP30, o sistema de saúde estará pronto para responder. Além disso, os novos recursos serão destinados à ampliação dos serviços de tratamento do câncer, à aquisição de aceleradores lineares para o Hospital Estadual e ao aumento do número de cirurgias por meio do programa Agora Tem Especialistas”, afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Já em novembro, serão aplicados R$ 200 milhões. Desse total, R$ 108 milhões vão para o custeio das unidades de saúde e para o programa Agora Tem Especialistas, ampliando cirurgias, exames e tratamentos de braquiterapia. De forma complementar, R$ 18 milhões anuais serão destinados à expansão do SAMU 192, com a entrega de 20 novas ambulanchas para as regiões do Marajó, Xingu e Tapajós. Até 2026, novos investimentos estão previstos para fortalecer ainda mais a rede de saúde no Pará.

Simulação e prevenção

O Simulado de Incidentes com Múltiplas Vítimas (IMV) da Força Nacional do SUS, realizado em parceria com a Secretaria de Saúde Pública do Pará, capacitou mais de 300 profissionais da rede para reforçar a resposta a emergências na cidade. Durante três dias, os participantes receberam treinamento em fundamentos do IMV, comando e controle, regulação, triagem, gestão de óbitos, preparação hospitalar e situações críticas, como acidentes com delegações, inundações e colapsos de estruturas.

Na prática, o exercício simulou a colisão de um ônibus com uma delegação e um carro de passeio, que pegou fogo. O motorista do ônibus ficou preso às ferragens, e cinco ocupantes do carro sofreram traumas de diferentes gravidades. O cenário incluiu fumaça, líquido representando combustível e figurantes maquiados para simular ferimentos.

Diante do incidente, o simulado testou protocolos de triagem, atendimento pré-hospitalar, transporte aeromédico e articulação hospitalar, além de lidar com desafios como risco de explosão e pânico coletivo, reforçando a atuação integrada da rede de saúde.



Foto: João Risi/MS

Infraestrutura da Força Nacional do SUS na COP30

A presença da Força Nacional do SUS é estratégica e demonstra o compromisso do Governo Federal em oferecer uma resposta em saúde robusta e organizada para um evento de grande porte. O Pará integra o ciclo nacional de capacitação da Força Nacional do SUS, que já contemplou formações em Brasília (DF) e Pernambuco (PE). Os simulados contribuem para fortalecer capacidades locais, deixando legado de preparação e aprimoramento da rede de saúde.

Durante a COP30, essa estrutura será fundamental para proteger vidas, garantir atendimento de qualidade e projetar o Brasil como referência em resposta a emergências em saúde. A Força Nacional do SUS contará com:

Equipes assistenciais: médicos e enfermeiros com experiência em grandes eventos e fluência em inglês e espanhol, facilitando comunicação com delegações estrangeiras.

Postos médicos: atuação nos postos da Blue Zone e da Green Zone, oferecendo atendimento bilíngue e reforço à rede estadual.

Centro de Comando: participação no CIOCS (Centro Integrado de Operações Conjuntas em Saúde), garantindo monitoramento e resposta em tempo real.







Foto: João Risi/MS

Investimentos já realizados no Pará

Desde 2023, o Pará recebeu R$ 4,7 bilhões em investimentos federais, sendo R$ 1,6 bilhão destinados exclusivamente à capital, aplicados em atenção primária e especializada, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, média e alta complexidade, cirurgias e custeio dos serviços.

Entre as principais ações estão a construção de oito Unidades Básicas de Saúde (UBS), a compra de equipamentos, a ampliação do número de leitos e a redução da superlotação nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h). Além disso, foram contratados 554 novos agentes comunitários de saúde em Belém, responsáveis por realizar visitas domiciliares, monitorar famílias e ampliar o acesso da população ao cuidado.

Em 2024, o Ministério da Saúde anunciou investimento de R$ 53 milhões para fortalecer a rede de saúde em Belém (PA). Os recursos ampliam a capacidade de atendimento, deixando um legado para a população após a COP30. É a primeira vez que a conferência acontece na Amazônia, região estratégica para a resiliência climática e a adaptação do setor saúde.

No Dia da Saúde na COP, em 13 de novembro, o Brasil apresentará o Plano de Ação em Saúde de Belém, que visa ser uma referência global. O plano foca na resposta aos impactos climáticos sobre a saúde, destacando o enfrentamento de eventos extremos, o fortalecimento de sistemas de alerta precoce e a implementação de estratégias de adaptação locais.

Além do Plano de Ação em Saúde de Belém, o Brasil também desenvolve o AdaptaSUS (plano nacional de adaptação do setor saúde às mudanças climáticas) e o Plano +Saúde para a Amazônia, que será apresentado na COP30, com foco em promover a equidade, reduzir desigualdades regionais e fomentar tecnologias sustentáveis, respeitando as especificidades socioculturais e ambientais da Amazônia Legal.

Vanessa Aquino e Karyna Angel

Ministério da Saúde

Fonte: Ministério da Saúde