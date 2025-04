Ministério da Saúde entrega 25 novas ambulâncias do SAMU 192 para a Bahia e anuncia investimento de R$ 160 milhões na Bahiafarma

Para a renovação da frota do SAMU 192 na Bahia, o Ministério da Saúde entregou mais 25 novas ambulâncias neste sábado (26/04), em Salvador. Com mais essa leva, desde 2023, já são 256 novas unidades para ampliar e qualificar o serviço no estado. Durante agenda na capital baiana, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou também investimento de R$ 159 milhões para a modernização da Bahiafarma.

“Estamos realizando o maior investimento da história da Bahiafarma para transformar o estado em um polo de produção de medicamentos e testes diagnósticos no Nordeste”, afirmou o ministro Alexandre Padilha. Esse recurso será destinado a três obras estruturais do laboratório público baiano e para aquisição de equipamentos. As melhorias incluem a reforma da subestação e do sistema de distribuição elétrica, além da reestruturação do Prédio Anexo I, que será destinado à produção de diagnósticos in vitro. Os equipamentos adquiridos serão utilizados na implantação da planta produtiva, fortalecendo a capacidade de produzir medicamentos e diagnósticos no estado.

A iniciativa é parte das ações do Governo Federal para o fortalecimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS), com geração de emprego e aumento da capacidade produtiva e tecnológica de saúde no país. A Bahiafarma desempenha papel fundamental na oferta de medicamentos para o Sistema Único de Saúde (SUS) e no desenvolvimento industrial do Nordeste. Os recursos são do Novo PAC Saúde.

Renovação e expansão do SAMU 192 na Bahia

As 25 novas ambulâncias vão beneficiar seis municípios da Bahia – Salvador será contemplado com 19 ambulâncias; Simões Filho, com duas; e os municípios de Candeias, Conde, Esplanada e Pojuca receberão uma unidade cada. A ação integra o Novo PAC Seleções e conta com um investimento de R$ 7,2 milhões, ampliando a capacidade de resposta do serviço, que já atendia mais de 91% da população baiana — cerca de 13,7 milhões de pessoas.

Com mais essa leva, desde 2023, o Ministério da Saúde já entregou 256 novas ambulâncias para o estado da Bahia. São unidades que vão reforçar o atendimento e reduzir o tempo de resposta em casos de urgência e emergência no estado. A frota atual do estado conta com 449 unidades exclusivas para o SAMU 192. “Com a entrega, queremos garantir que o serviço chegue a 100% do território baiano, com mais agilidade e estrutura”, reforçou Alexandre Padilha.

A meta do Ministério da Saúde é universalizar o SAMU 192 em todo o país até 2026, garantindo assistência a toda população brasileira. Ao todo, desde 2023, o Governo Federal garantiu 2.222 novas ambulâncias do SAMU 192 — volume seis vezes maior que o registrado entre 2019 e 2022, quando 366 unidades foram entregues à população. Com essa expansão, mais de 6,1 milhões de pessoas passaram a ter acesso ao atendimento de urgência. Atualmente, o SAMU 192 conta com mais de 4,3 mil veículos em circulação e chega a 188,6 milhões de brasileiros em 4.143 municípios.

Novo PAC garante a construção da primeira Policlínica de Camaçari

Estão em andamento as obras da primeira Policlínica Regional de Saúde de Camaçari, que dará cobertura a cerca de 644 mil pessoas da região. A unidade é a primeira a ser construída na cidade e utiliza recursos do Novo PAC Saúde. O projeto conta com investimento de mais de R$ 24,4 milhões, sendo R$ 17 milhões do Ministério da Saúde e R$ 7,4 milhões do governo estadual.

Alexandre Padilha destacou que o presidente Lula quer garantir mais policlínicas funcionando sete dias por semana no país. “Vamos começar essa ação aqui pela Bahia. É um pedido do presidente: garantir o tempo adequado para os atendimentos especializados. Quando a pessoa precisar fazer um exame, uma mamografia, fechar um diagnóstico de câncer ou identificar problemas neurológicos ou auditivos, terá a policlínica funcionando todos os dias”, afirmou o ministro.

A policlínica contará com 25 consultórios especializados — incluindo otorrinolaringologia e oftalmologia — e quatro salas de ultrassonografia. A unidade oferecerá exames oftalmológicos, ambulatório de estomias, tratamento de feridas complexas, serviços ortopédicos, fisioterapia e dois consultórios voltados à saúde infantil, com sala de estimulação precoce.

Também haverá um núcleo de atendimento a vítimas de violência contra a mulher, centro de cirurgia ambulatorial com duas salas para pequenas cirurgias, serviço de endoscopia com área de recuperação exclusiva, além de raio-x, ressonância magnética e tomografia.

Centro Especializado em Reabilitação das Obras Sociais Irmã Dulce

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também visitou o Centro Especializado em Reabilitação das Obras Sociais Irmã Dulce, que tem o Ministério da Saúde como um dos principais parceiros institucionais e é referência no atendimento a pessoas com deficiência nas áreas auditiva, física, intelectual e visual.

Habilitada pelo Ministério da Saúde desde 2013, a unidade atende mensalmente cerca de 700 pessoas, de todas as faixas etárias. São 14 consultórios e capacidade para realizar até 7 mil procedimentos por mês.

“Visitar o centro de pesquisa aqui nas Obras Sociais Irmã Dulce reforça a importância de acelerar a pesquisa clínica no país. Queremos contar com essa instituição como parceira na construção do novo marco regulatório, garantindo mais acesso a tratamentos modernos e fortalecendo o SUS”, destacou o ministro Alexandre Padilha.

O centro oferece cuidado integral e individualizado, com uma equipe multiprofissional composta por médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos e educadores físicos.

Simone Sampaio

Ministério da Saúde

Fonte: Ministério da Saúde