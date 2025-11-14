Saúde
Ministério da Saúde entrega kits de medicamentos e insumos suficientes para atender 3 mil pessoas no Paraná
O Ministério da Saúde entregou, na tarde desta quinta-feira (13), dois kits emergenciais de medicamentos e insumos estratégicos na Farmácia da 5ª Regional de Saúde, em Guarapuava (PR). O material será distribuído a partir desta sexta (14) às unidades que atendem a população de Rio Bonito do Iguaçu, município que permanece sem estrutura adequada de armazenamento após o tornado que devastou cerca de 90% da área urbana no dia 7 de novembro.
Os kits têm capacidade para atender até 3 mil pessoas por dois meses e reforçam o abastecimento de itens essenciais para a atenção primária à saúde, garantindo a continuidade dos atendimentos após a perda de medicamentos e insumos durante o desastre. Cada kit é composto por 32 tipos de medicamentos e 16 tipos de insumos, como luvas, seringas e ataduras.
A entrega foi realizada a pedido do governo estadual e integra o conjunto de ações federais de resposta à emergência. “Até a tarde de quarta-feira, realizamos mais de 800 atendimentos de urgência e emergência e cerca de 500 de saúde mental. Encaminhamos equipes de engenharia e da Força Nacional do SUS, em conjunto com o IT Clube Nacional, para avançar na instalação de estruturas provisórias ainda neste mês de novembro. Essas unidades transitórias vão assegurar a continuidade de serviços essenciais”, afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Desde o início da semana, o Ministério da Saúde deslocou 38 profissionais da Força Nacional do SUS (FN-SUS) e do Vigidesastres Nacional, entre psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, médicos, farmacêuticos, sanitaristas e outras especialidades, para apoiar o atendimento, o cuidado psicossocial, a vigilância em saúde e a reorganização dos serviços locais. Até o momento, o tornado deixou 7 mortos, 855 feridos, 3.347 pessoas desabrigadas e 47 desalojadas no município.
A Força Nacional do SUS foi disponibilizada pelo ministro ainda na madrugada do ocorrido e assim como as equipes do Vigidesastres Nacional, permanecerá no território por tempo indeterminado, até a completa estabilização da situação. Um Posto Avançado de Coordenação foi instalado junto à Secretaria Municipal de Saúde para monitorar as condições sanitárias e psicossociais da população, especialmente nos assentamentos e áreas rurais afetadas.
Das sete unidades de saúde do município, a UBS Central segue com funcionamento parcial, após danos leves a moderados, e passou a abrigar temporariamente os atendimentos da antiga Clínica de Especialidades, cujos profissionais foram realocados. A UBS Arapongas já retomou o funcionamento, enquanto a UBS Herdeiros permanece interditada devido aos danos estruturais severos. As unidades Centro Novo e Campo do Bugre continuam atuando como bases de apoio secundário.
Suporte psicológico e organização da resposta
A Força Nacional do SUS atua em parceria com as secretarias municipal e estadual de saúde e com a Defesa Civil na Estratégia Integrada de Apoio Psicossocial e Saúde Mental, que inclui acolhimento emocional de profissionais da linha de frente, no abrigo de Laranjeiras do Sul, onde estão alojadas pessoas que sofreram perdas materiais relevantes, e instalaram um ponto de acolhimento próximo à igreja de Rio Bonito do Iguaçu.
A principal prioridade neste momento é o fortalecimento da saúde mental, devido à alta demanda de acolhimento psicológico entre a população e entre trabalhadores da saúde. Para isso, a Força Nacional do SUS mobilizou psicólogos, psiquiatras, farmacêuticos e gestores técnicos, em articulação com a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) regional. Desde o início da operação, já foram realizados 535 atendimentos psicológicos, incluindo primeiros cuidados psicológicos, atendimentos individuais e atividades em grupo.
O diretor do Departamento de Saúde Mental (Desmad) do Ministério da Saúde, Marcelo Kimati, coordena a implantação de uma linha de cuidado específica para o atendimento em saúde mental das pessoas afetadas pelo tornado. O acolhimento ocorre em pontos provisórios enquanto as unidades básicas de saúde retomam suas atividades.
“Essa linha de cuidado articula pontos de acolhimento vinculados às unidades básicas e ações diretas nos abrigos, desenvolvidas pela Força Nacional do SUS. O município conta ainda com um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) para os casos mais graves e com leitos de saúde mental em hospital geral de um município vizinho. Até o momento, não houve necessidade de internações, apenas encaminhamentos ao CAPS”, afirmou.
No abrigo de Laranjeiras do Sul, onde estão alojadas 43 pessoas, a equipe multiprofissional oferece escuta qualificada e encaminhamentos de maior complexidade, em conjunto com a assistência social. Seguem também ativas as ações interinstitucionais com as companhias de energia e saneamento e com equipes de engenharia, responsáveis pela recuperação da rede elétrica, do saneamento e pela avaliação estrutural dos prédios públicos e das unidades de saúde.
Voluntários
Psicólogos que desejarem atuar como voluntários no atendimento à população afetada devem fazer contato prévio com a Força Nacional do SUS, responsável pela coordenação das ações no território. A orientação é importante para garantir que o apoio seja realizado de forma organizada, segura e integrada às equipes já em operação. O cadastro permite direcionar cada voluntário conforme a necessidade real dos serviços de saúde e das áreas atingidas.
Para participar o voluntário pode preencher o formulário
Julianna Valença
Ministério da Saúde
Fonte: Ministério da Saúde
Saúde
Ministério da Saúde lança nova edição do Manual da Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações
O Ministério da Saúde (MS) lançou, para todo o Brasil, a 6ª edição do Manual da Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações (PNI). O objetivo do documento é estabelecer um referencial teórico e operacional que promova a padronização dos procedimentos, essencial para garantir a qualidade e a segurança dos imunobiológicos disponibilizados no Sistema Único de Saúde (SUS), conforme a legislação vigente. O conteúdo é dividido em duas partes, que contemplam o funcionamento, a operacionalização e as principais orientações técnicas para o planejamento e implementação dos projetos da Rede de Frio.
Para o diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações (DPNI), Eder Gatti, o manual é um normativo técnico para direcionar as ações de imunização nos territórios. “É com muita alegria que lançamos esse material extremamente importante, que vai auxiliar as equipes que atuam no Programa de Imunização da rede. Estamos falando, principalmente, de estados e municípios que serão beneficiados com as informações. O guia traz novidades e aborda, além de toda parte técnica, conteúdo sobre resiliência climática e inovação. Tivemos dezenas de pessoas envolvidas na construção desse manual e gostaria de agradecer, em nome do Ministério da Saúde, a participação de todos”, declarou.
O diretor reforçou que é essencial considerar os desafios climáticos no contexto das orientações elaboradas aos profissionais de saúde. “Consideramos o aquecimento global, a necessidade de ter resiliência no programa, orientações com relação a embalagem para o mínimo de produção de resíduo, falamos sobre a necessidade de produtos termoestáveis. Outro tema que é novidade nessa edição é a capacidade de resposta da rede de frio em diferentes contextos epidemiológicos. Passamos, recentemente, pela pandemia da covid-19 e trouxemos essa experiência para dentro do manual também”, explicou.
O conteúdo apresenta, ainda, avanços operacionais e logísticos, espaço dedicado à saúde do trabalhador, novos portes da rede de frio, unidades móveis de vacinação, além de alcance da vacinação em áreas de difícil acesso, como populações ribeirinhas e quilombolas.
Rede de Frio Nacional em números
A Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações é uma estrutura física e técnico-administrativa que permeia as três esferas de governo (União, estados, Distrito Federal e municípios). O processo logístico dessa Rede, a Cadeia de Frio, envolve o sistema de armazenamento, transporte e manuseio em condições adequadas de temperatura dos imunobiológicos, desde o laboratório produtor até o momento de aplicação no usuário.
A Rede de Frio Nacional possui 35 mil salas de vacinas espalhadas nas 27 centrais de armazenamento estaduais e 293 centrais de armazenamento regionais nos 5.571 municípios. Por ano, são administradas mais de 300 milhões de doses dos 51 tipos de imunobiológicos padronizados e incorporados ao PNI.
Ciclo de Estudos da SVSA
Para celebrar o momento e qualificar os profissionais de saúde sobre as informações do material, a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente realizou, no dia 5 de novembro, a 14ª edição do Ciclo de Estudos, com o tema “Lançamento da nova edição do Manual da Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações”. No evento on-line, com participação simultânea de quase mil internautas, foram apresentadas e discutidas as atualizações do documento, que orienta o armazenamento, transporte e conservação de imunobiológicos em todo o País, fortalecendo as ações de imunização no âmbito do SUS.
A sessão foi moderada pela coordenadora geral de Gestão de Insumos e Rede de Frio, Thayssa Victer, e contou com debate conduzido pelo representante da instituição filantrópica Gavi – The Vaccine Alliance, Thiago Luchesi. Entre as palestrantes convidadas estiveram as técnicas do Ministério da Saúde, Leilane Lacerda, que abordou o tema “Desafios e perspectivas da Rede de Frio”; e Josinéia Leite Oliveira, com a palestra “Atualização das diretrizes técnicas e operacionais”. A representante da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Tereza Luiza Souza, por sua vez, falou sobre “Mudança climática na cadeia de frio e o futuro da imunização”.
Segundo a coordenadora, o evento reforça a importância da imunização a nível nacional. “É uma oportunidade de falarmos ainda mais sobre vacinas. Trata-se de um campo da vacinação que muita gente não conhece. É muito importante a rede de frio, pois garante que as vacinas administradas à nossa população sejam as mais seguras possíveis. Por isso, é com grande satisfação que lançamos esse manual”, argumentou Thayssa Victer.
Suellen Siqueira
Ministério da Saúde
Fonte: Ministério da Saúde
Saúde
Saúde investe na qualificação de técnicos para análise de dados dos programas estaduais de hanseníase
O Ministério da Saúde realiza o geoprocessamento de dados da hanseníase por meio da utilização de tecnologias para analisar a distribuição espacial da doença, auxiliando no planejamento de ações de saúde pública. Além disso, qualifica equipes para a análise de dados de sistemas – sendo o principal deles o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) – para identificar padrões, tendências e áreas de maior risco.
O geoprocessamento é aplicado quando os casos são mapeados para identificar áreas de grande concentração da doença, bem como entender sua distribuição geográfica. São realizados, ainda, a identificação de fatores de risco que correlacionam a incidência da doença com aspectos socioeconômicos, de moradia e condições de saneamento; o planejamento de ações para subsidiar gestores e profissionais de saúde na avaliação, estratégias de atuação, diagnóstico precoce e controle; além do fortalecimento da vigilância.
Para qualificar técnicos de vários estados da Federação na utilização eficaz do Sinan na criação de mapas e gráficos que atendam local, municipal, estadual e nacionalmente, a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, promove, até sexta-feira (14), na Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS), em Brasília (DF), a Oficina de Geoprocessamento de Indicadores de Hanseníase.
Na abertura, a coordenadora geral de Vigilância da Hanseníase e Doenças em Eliminação, Jurema Guerrieri, explicou que os profissionais de saúde precisam estar atentos, pois a hanseníase é uma doença de aspecto epidemiológico. “Trata-se de um momento muito rico para nós, pois somos vigilância. Trazer esse olhar permite que vocês façam o monitoramento de modo mais oportuno e eficaz. Como Ministério da Saúde temos investido para dar mais autonomia para que vocês trabalharem essas estratégias nos estados e municípios para interpretar, organizar e utilizar dados na realidade local. Essa é a proposta do curso. Esperamos que saiam aptos para chegar aos territórios sabendo o que fazer ou como buscar auxílio qualificado para compreender o cenário de saúde”, disse.
O evento é uma realização do Departamento de Doenças Transmissíveis (DEDT/SVSA/MS) e as aulas são ministradas pelo técnico da Coordenação-Geral de Vigilância da Hanseníase e Doenças em Eliminação, George Souza; e pelo orientador da Célula de Informação e Resposta às Emergências em Saúde Pública do Estado do Ceará, José Antônio Barreto. O treinamento promove formação teórica e exercícios práticos para georreferenciar e realizar análise espacial dentro dos territórios. Participam profissionais de saúde responsáveis pela análise de dados dos programas estaduais de hanseníase das Regiões Norte, Centro-oeste e Sul.
Ao contextualizar a necessidade de conhecer a situação de saúde da população brasileira com olhar técnico e para além da curiosidade acadêmica, George explicou: “Não é um número pelo número, não são apenas dados. Devemos avaliar o que cada indicador significa e entender o que estamos trabalhando nesse contexto. Teremos a compreensão de como a nossa população adoece e como ela tem ou não sido tratada”. E completou: “As cidades estão muito próximas, mas são muito desiguais e isso afeta a forma como analisamos as informações, a realidade de saúde e os dados de doenças naquela região”.
José Antônio, por sua vez, falou sobre sua experiência de 41 anos atuando como servidor da Saúde e como funciona a Análise de Situação de Saúde (ASIS), um processo analítico sintético que permite caracterizar, medir e explicar o perfil de saúde-doença de uma população, assim como seus determinantes e prioridades de ação. “Precisamos que as equipes estejam atentas às mudanças de cenário, pois tudo pode virar uma emergência a depender do contexto. Organizamos o sistema de informações e a nossa vivência, lá no estado, passa pela perspectiva de fortalecer a vigilância hospitalar. Esse trabalho resulta numa melhor identificação de intervenções e de programas”, enfatizou.
A doença
A hanseníase é uma doença crônica causada pela bactéria Mycobacterium leprae, que compromete principalmente a pele e os nervos periféricos. Entre os sintomas mais comuns estão manchas com perda de sensibilidade, formigamento e fraqueza muscular. A transmissão ocorre pelas vias respiratórias, em situações de contato próximo e prolongado com pessoas infectadas que ainda não iniciaram o tratamento. O diagnóstico é realizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), e o tratamento — disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS) — é eficaz e garante a cura.
Informações completas e orientações estão disponíveis no Glossário "Saúde de A a Z"
Fonte: Ministério da Saúde
