Ministério da Saúde envia força-tarefa para enfrentar surto de gripe em indígenas de Maturacá, no Amazonas

O Ministério da Saúde enviou, nesta sexta-feira (28), uma força-tarefa para intensificar o monitoramento e os atendimentos a casos de gripe registrados no Polo Base de Maturacá, no Amazonas. A medida faz parte das ações preventivas adotadas após a notificação do aumento recente de casos da doença na localidade. O foco principal é a proteção de crianças menores de cinco anos.

Na região, onde vivem cerca de 2.600 indígenas, foram registrados aumento de casos de gripe nas últimas semanas, chegando a mais de 130 casos e três óbitos confirmados, além de outros quatro em investigação. Todos de crianças. As amostras coletadas indicam circulação de diferentes agentes virais, como vírus sincicial respiratório, metapneumovírus, rinovírus e adenovírus. A equipe, que contará com cerca de 30 profissionais, vai atuar na contenção de casos e na assistência para evitar agravamento.

Segundo a secretária-adjunta de Saúde indígena, Lucinha Tremembé, o Ministério da Saúde tem garantido a maior presença de profissionais no território, além de enviar insumos, medicamentos e todo o aparato necessário para combater os agravos de saúde. “Reforçamos as equipes de rotina e vamos enviar uma força-tarefa com infectologistas, antropólogos e outros profissionais de saúde que vão se somar à equipe do polo e realizar busca ativa por pacientes para controlar o surto”.

Os profissionais estão se deslocando para o município de São Gabriel da Cachoeira (AM), onde fica a sede do Polo Base Maturacá. Além de especialistas da Sesai, a força-tarefa contará agentes do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde (EpiSUS), que atuam em situações de surtos e epidemias, além de dois profissionais da Força Nacional do SUS para apoiar no diagnóstico da situação local. A equipe contará com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionista, agente de endemias, entre outros profissionais.

O Polo Base Maturacá fica no estado do Amazonas no município de São Gabriel da Cachoeira e é atendido pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Yanomami. Essa população, assim como todas as demais atendidos pelos polos da região, recebem vacinas contra influenza e outras doenças. O número de doses aplicadas no primeiro semestre deste ano aumentou 59,5% em relação ao mesmo período em 2023.

O Esquema Vacinal Completo, que mensura a proporção de indivíduos com todas as vacinas preconizadas na rotina, por faixa etária, apresentou evolução contínua. Entre menores de 1 ano, o indicador passou de 32,2% em 2023 para 57,8% em 2025, enquanto entre menores de 5 anos evoluiu de 53,5% para 73,5% no mesmo período.

Aumento de profissionais e escala de 30 dias

Entre 2022 e 2025, o Ministério da Saúde quase dobrou o número de profissionais atuando no polo base de Maturacá – passou de 20 para 35, entre médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde. As equipes permanecem 30 dias seguidos no território, garantindo assistência contínua aos indígenas.

Fonte: Ministério da Saúde