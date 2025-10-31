Saúde
Ministério da Saúde firma acordo com a ImpulsoGov para impulsionar soluções digitais na Atenção Primária
O Ministério da Saúde e a ImpulsoGov assinaram simbolicamente, nesta terça-feira (28), o Acordo de Cooperação Técnica (ACT) nº 21/2025, formalizando uma parceria estratégica voltada à otimização do acesso, da análise e da interpretação de indicadores de saúde na Atenção Primária à Saúde (APS) por meio de soluções digitais.
Participaram da assinatura o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Adriano Massuda; a diretora do Departamento de Cooperação Técnica e Desenvolvimento em Saúde (DECOOP/MS), Aline Costa; e o cofundador e diretor-executivo da ImpulsoGov, João Abreu. O acordo foi originalmente assinado e publicado no Diário Oficial da União no dia 13 de outubro.
Com vigência de cinco anos, a cooperação estabelece bases para uma colaboração mútua entre o Ministério da Saúde e a ImpulsoGov. Na prática, a organização contribuirá com metodologias e conhecimento técnico para a criação, o teste e a avaliação de novas ferramentas, sempre em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). As ações incluem, por exemplo, o desenvolvimento de um chatbot para apoiar gestantes no pré-natal, com dicas de cuidados e alimentação, informações para fortalecer o cuidado dos recém-nascidos nos primeiros dias de vida e lembretes sobre imunização infantil.
A parceria também prevê o desenvolvimento de painéis de acompanhamento de pacientes, estudos sobre o impacto de tecnologias na promoção da saúde e ações de capacitação para incorporação de inovações pelas equipes do Ministério.
O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Adriano Massuda, destacou que a formalização do ACT representa um passo importante na agenda de transformação digital do Sistema Único de Saúde (SUS). “Essa é a primeira parceria formal do Ministério da Saúde com a ImpulsoGov. Esse acordo de cooperação técnica, construído em conjunto com a Secretaria de Atenção Primária, reforça nosso compromisso com uma gestão baseada em evidências e com o uso de tecnologia para aprimorar o cuidado à população”, afirmou.
Para João Abreu, cofundador e diretor-executivo da ImpulsoGov, a formalização representa um avanço importante. “Essa parceria legitima um caminho que vem sendo construído há muito tempo, baseado em confiança, resultados e um propósito comum: fortalecer o SUS por meio do uso inteligente de dados e tecnologia. A assinatura institucionaliza nossa relação com o Ministério da Saúde e abre caminho para uma cooperação de longo prazo”, destacou.
A ImpulsoGov já atua em parceria com mais de 300 municípios, em 24 estados brasileiros, oferecendo gratuitamente soluções e ferramentas para aprimorar a gestão da saúde pública. Com o ACT firmado, a organização passa a contribuir também para o desenvolvimento de estratégias nacionais de inovação, apoiando o Ministério da Saúde na construção de um SUS cada vez mais moderno, integrado e centrado nas pessoas.
Ministério da Saúde seleciona 124 projetos para fortalecer diversidade e atendimento humanizado no SUS
O Ministério da Saúde divulgou, nesta quinta-feira (30), o resultado final da seleção de projetos para o Programa Nacional de Apoio à Permanência, Diversidade e Visibilidade para Discentes na Área da Saúde (AfirmaSUS). Foram 124 propostas de Instituições de Ensino Superior públicas que vão desenvolver ações de ensino, pesquisa, extensão e cultura com recorte interseccional, intercultural e interprofissional no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Dos projetos eleitos, 31 são para instituições da Amazônia Legal, região estratégica por sua diversidade sociocultural e desafios específicos. O investimento é de 12 milhões destinado para o pagamento de 1.600 bolsas de até R$ 1 mil.
Durante o período de seleção, a plataforma recebeu 205 cadastros de proponentes. Destes, 124 foram aprovados conforme os critérios de elegibilidade e mérito técnico definidos na chamada pública. Foram aprovados projetos de todos os estados e do Distrito Federal.
A seleção contemplou grande volume de projetos destinadas à Amazônia Legal, em quase todas as Instituições de Ensino Superior (IES) públicas de ensino superior da região. Foram contempladas 31 propostas, sendo 8 no Pará, 7 no Tocantins, 5 no Amazonas, 3 no Mato Grosso, 3 no Maranhão, 2 no Amapá, e 1 nos estados de Rondônia, Roraima e Acre. Os estados com maior número de propostas aprovadas foram Minas Gerais (13) e Bahia e São Paulo, ambos com 10 projetos. Em termos regionais, o Nordeste foi a região com mais aprovações, no total de 37, seguido do Sudeste com 30 e Norte, com 25.
O programa é uma das ações realizadas pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde (SGTES/MS) para promover a integração ensino-serviço-comunidade e apoiar a permanência de estudantes que ingressaram em universidades públicas por ações afirmativas, formando profissionais alinhados às diferentes realidades das populações vulneráveis atendidas no SUS.
“O AfirmaSUS possibilita que as distintas realidades dos territórios sejam respeitadas e atendidas. E, a partir daí, promove o enfrentamento às iniquidades e assimetrias com abordagem interseccional no SUS. Além de contribuir com a educação em saúde de maneira crítica e inclusiva, pois considera a diversidade numa perspectiva interseccional e intercultural”, aponta o secretário da SGTES, Felipe Proenço.
Além dos bolsistas, outros 800 universitários também oriundos de ações afirmativas poderão participar dos projetos de forma voluntária, totalizando até 2.400 estudantes. Vale destacar que a maioria dos bolsistas, 70%, deve ser oriundo de cursos de graduação da saúde. A iniciativa também prevê 160 bolsas a docentes (tutores) e 160 bolsas para orientadores da sociedade civil que contribuirão com saberes e práticas locais.
Os estudantes participantes dos projetos selecionados vão receber bolsas no valor de R$ 700 e os grupos terão incentivo financeiro de até R$ 7.700 para o desenvolvimento das atividades. Estudantes voluntários, apesar de não serem contemplados com bolsas, terão oportunidade de aprender com o projeto.
Campanha Nacional de Multivacinação encerra nesta sexta-feira com mais de 7 milhões de doses aplicadas
Após 26 dias de mobilização, o Ministério da Saúde encerra, nesta sexta-feira (31), a Campanha Nacional de Multivacinação, voltada à atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos. Ao longo da campanha, mais de 7 milhões de doses foram aplicadas, sendo cerca de 1 milhão apenas no Dia D, realizado em 18 de outubro. Mesmo com o fim da mobilização, a vacinação de rotina continua normalmente em todo o país.
Somente neste ano, mais de 22 milhões de doses das vacinas que integram o Calendário Nacional de Vacinação foram enviadas aos estados e municípios, garantindo o abastecimento e reforçando a proteção contra diversas doenças imunopreveníveis, como poliomielite e sarampo.
Além da imunização infantil, a campanha também contemplou a vacinação contra sarampo e febre amarela para pessoas de até 59 anos. No caso da febre amarela, a estratégia teve foco nas áreas de maior risco de transmissão, especialmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná.
No Dia D de mobilização nacional, mais de 30 mil salas de vacinação foram abertas em todo o país, ampliando o acesso à imunização em um sábado e reforçando o compromisso do Sistema Único de Saúde (SUS) com a proteção da população.
Pais e responsáveis que ainda não levaram crianças e adolescentes para vacinar podem aproveitar o último dia da campanha para atualizar a caderneta. Basta procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima.
Veja as vacinas disponíveis, conforme o Calendário Nacional de Vacinação:
- BCG
- Hepatite B
- Penta (DTP/Hib/HB)
- Poliomielite inativada (VIP)
- Rotavírus
- Pneumocócica 10-valente (conjugada)
- Meningocócica C (conjugada)
- Meningocócica ACWY (conjugada)
- Influenza
- Covid-19
- Febre amarela
- Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)
- Varicela
- DTP
- Hepatite A
- HPV
