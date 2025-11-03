Saúde
Ministério da Saúde inaugura em Blumenau (SC) início de atendimentos oncológicos em equipamento essencial para tratamento do câncer
Mais um acelerador linear do programa Agora Tem Especialistas reforçará a assistência oncológica para os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Essencial para o tratamento do câncer, o equipamento foi inaugurado neste sábado (1), pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, no Hospital Santo Antônio, localizado em Blumenau (SC). Com a nova aquisição, para a qual foram investidos R$ 8,4 milhões em recursos federais, a rede pública poderá aumentar a oferta do tratamento na rede pública do município e região.
Com capacidade para atender 600 novos casos de câncer por ano, o acelerador linear que hoje chega a Blumenau faz parte dos 121 equipamentos que serão entregues em todo o Brasil até o final de 2026. Mais de 84,7 mil novos pacientes devem ser beneficiados.
“É um aumento de esperança e de cuidado às vítimas de câncer, não só em Blumenau, mas em toda a região. O novo equipamento é menos invasivo, mais moderno e preciso. Um tratamento que antes levava mais tempo agora é mais rápido, permitindo atender e ouvir mais pacientes por dia. Além disso, a manutenção e os ajustes são mais simples, o que reduz o tempo de espera de quem aguarda a radioterapia”, afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Para aumentar a oferta de serviços especializados em todo o país, o programa do governo federal já colocou em andamento uma série de ações, que visa garantir o tratamento oncológico no tempo certo. Além dos aceleradores lineares, o Agora Tem Especialistas garantiu, por exemplo, a criação de um auxílio exclusivo para custear o transporte, a alimentação e a hospedagem de pacientes que precisam fazer radioterapia.
Atualmente, no Brasil, quem precisa desse tratamento percorre cerca de 145 km até os serviços. Agora, cada paciente e seu acompanhante terão direito a R$ 150 para refeições e hospedagem e R$ 150 por trajeto, assegurando que ninguém deixe de se tratar por falta de condições de deslocamento ou acolhimento.
Além da criação do Super Centro de Diagnóstico do Câncer, o Agora Tem Especialistas também está levando atendimento oncológico a regiões com vazios assistenciais, como locais de difícil acesso e com pouca estrutura de saúde. Desde a primeira semana de outubro, 28 carretas da saúde da mulher estão posicionadas em 22 estados, onde oferecem cuidados preventivos e diagnósticos, com foco nos cânceres de mama e de colo de útero.
Com esse conjunto de ações, o programa Agora Tem Especialistas busca aumentar a oferta de atendimentos na rede pública de saúde de todo o país, reduzindo o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias.
MEDTROP 2025: Brasil fortalece políticas públicas e vigilância em saúde
O 60º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (MEDTROP 2025) acontece entre os dias 2 e 5 de novembro, em João Pessoa (PB), marcando o retorno do congresso à cidade após 47 anos. Com o tema central “Mudanças climáticas e impactos nas doenças tropicais”, o evento reforça a importância da integração entre ciência, saúde e meio ambiente.
O congresso reúne especialistas nacionais e internacionais para discutir medicina tropical, vigilância epidemiológica e estratégias de saúde pública diante de epidemias e pandemias. Técnicos do Ministério da Saúde têm participação massiva na programação. Durante a abertura do evento, a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Mariângela Simão, destacou a relevância do encontro. “O MEDTROP representa uma oportunidade única para reforçar a integração entre pesquisa, vigilância e políticas públicas, permitindo que o Brasil avance na prevenção e no enfrentamento das doenças tropicais e infecciosas”, destacou.
Programação e destaques científicos
Entre os eventos especiais estão o II Seminário do Programa Brasil Saudável, os 10 anos do Fórum Social Brasileiro de Enfrentamento das Doenças Infecciosas, o XII Workshop Nacional da Rede TB, o Chagasleish 2025 e o Simpósio ITPS, voltado ao fortalecimento da capacidade de preparação e resposta frente a epidemias e pandemias.
O congresso conta com mais de 15 auditórios, 60 mesas-redondas, 80 miniconferências, cerca de 20 conferências e aproximadamente 2 mil apresentações de e-pôsteres, oferecendo ampla experiência científica e oportunidades de troca de conhecimento. Entre os temas debatidos estão a construção do Plano de Ação Nacional de Uma Só Saúde, o Plano Clima de Adaptação da Saúde, os impactos das mudanças globais na saúde, a vigilância de síndromes gripais e respiratórias, além de discussões sobre arboviroses, epizootias e estratégias integradas de contingência para influenza aviária.
O evento destaca a importância da medicina tropical, que estuda doenças comuns em regiões de clima quente e úmido, e reforça o papel do país na vigilância epidemiológica, na pesquisa e no desenvolvimento de estratégias de prevenção e controle de doenças infecciosas. O evento segue até 5 de novembro, com debates que visam fortalecer o conhecimento científico e a capacidade de resposta do Brasil frente aos desafios da saúde global.
Dez dicas para eliminar focos do mosquito da dengue
Anualmente, a chegada das chuvas aumenta o risco de proliferação de mosquitos. Por isso, a melhor forma de prevenir a dengue é impedir sua multiplicação, dentro e fora de casa. Saiba como:
- Elimine água parada: vasos, pratos de plantas, garrafas e pneus podem se tornar criadouros;
- Mantenha calhas e ralos limpos para evitar o acúmulo de água em casa;
- Proteja caixas d’água: tampe bem tonéis, barris e reservatórios;
- Caso tenha piscina, mantenha a água tratada e coberta quando não usada;
- Descarte o lixo corretamente, já que o acúmulo é fonte de água parada;
- Use repelente e roupas que protejam, especialmente em áreas de risco;
- Instale telas nas janelas em regiões de reconhecida transmissão;
- Reporte possíveis focos de mosquito para a vigilância sanitária;
- Receba os Agentes de Combate às Endemias em casa quando houver visita, eles são responsáveis por identificar e eliminar focos do mosquito;
- Assegure a vacinação de crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos.
Campanha de prevenção e ações de combate à dengue
Nesta segunda-feira (3/11), o Ministério lançou a campanha “Não dê chance para dengue, Zika e chikungunya” e apresentou o cenário epidemiológico no país, com projeções para o próximo ciclo. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou ainda R$ 183,5 milhões para ampliar o uso de novas tecnologias de controle vetorial no país.
O Ministério da Saúde também intensifica ações de controle do mosquito transmissor e de vigilância epidemiológica nacionalmente. Para garantir a transparência, os dados de casos de arboviroses ficam disponíveis para todos no Painel de Monitoramento. Atualmente, o Brasil registra 1,6 milhão de casos prováveis de dengue, uma redução de 75% dos casos de dengue em comparação com o mesmo período do ano passado.
No cotidiano, dentre as ações da pasta, está a fiscalização de imóveis e terrenos, por meio da visitação dos Agentes de Combate às Endemias. Os profissionais realizam ações preventivas junto à população, além de levantar dados. Quando há aumento de casos de dengue em uma região, o popularmente conhecido “carro do fumacê” passa nos bairros espalhando inseticida para matar o Aedes aegypti.
Outra ação importante para reduzir os casos de dengue e outras arboviroses é o método Wolbachia. Nele, a bactéria Wolbachia, presente em 60% dos insetos, é colocada no mosquito. Assim, os vírus não conseguem se desenvolver dentro dele, reduzindo a capacidade de transmissão.
Desde 2024, o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza a vacina contra a dengue. O imunizante é ofertado no Calendário de Vacinação para o público de 10 a 14 anos de idade, em municípios com altos índices de transmissão.
Como identificar a dengue e agir corretamente
Os sintomas da dengue surgem geralmente entre 4 e 10 dias após a picada do mosquito infectado e podem variar de leves a graves. Os sinais mais comuns incluem:
- Febre alta de início abrupto;
- Dor de cabeça intensa, especialmente atrás dos olhos;
- Dores musculares e nas articulações;
- Diarreia;
- Náuseas e vômitos;
- Dor nas costas;
- Manchas vermelhas na pele (exantema);
- Conjuntivite (olhos vermelhos).
Em casos mais graves de dengue, os sinais de alerta incluem: Dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquido, sangramento de mucosa no nariz e/ou gengiva, dificuldade respiratória e queda de pressão arterial.
Tratamento
O tratamento é baseado principalmente na reposição de líquidos, adequada e repouso. A automedicação não é indicada. A pessoa com sintomas precisa procurar imediatamente o serviço de urgência, principalmente em caso de sangramentos. Também é importante retornar para reavaliação clínica conforme orientação médica.
