Ministério da Saúde inaugura serviço de radioterapia em Pernambuco e amplia assistência a pacientes com câncer no SUS

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, inaugurou, nesta sexta-feira (9), um novo serviço de radioterapia no Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), em Recife. O equipamento de alta tecnologia vai ampliar a cobertura e reduzir o tempo de espera para o tratamento de câncer no SUS. Com a nova estrutura, o hospital vai aumentar em 50% sua capacidade de atendimento oncológico, alcançando cerca de 100 atendimentos adicionais por dia.

Este acelerador linear é capaz de realizar tratamentos mais precisos e em menor tempo, garantindo o atendimento de mais pacientes. Referência em assistência oncológica, o Hospital do Câncer de Pernambuco responde por 55% do atendimento no estado. São 263 leitos, 100% dedicados ao SUS, com serviços de urgência 24h. O investimento foi de R$ 6,4 milhões na aquisição do equipamento.

“Nós estamos fazendo o maior programa de expansão de aceleradores lineares que já existiu no país. E, certamente, pela dimensão que é o SUS, será o maior programa de expansão em um sistema público de saúde do mundo de aceleradores lineares de radioterapia. Vamos expandir isso e fortalecer o trabalho. E eu não tenho dúvidas de que nós vamos consolidar também a maior rede pública de prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer do mundo”, disse o ministro Padilha durante a inauguração do novo serviço.

Ele destacou que a consolidação dessa rede de cuidado será um dos focos do governo. “Nós vamos fazer isso expandindo aqueles serviços que são próprios do Sistema Único de Saúde e fortalecendo e ampliando parcerias com instituições filantrópicas, como aqui no Hospital do Câncer. Vamos atrás dos locais que possuem capacidade ociosa também da rede privada, porque a gente precisa usar todo o potencial da saúde brasileira, essa é a determinação do presidente Lula.”

Reforço na saúde da mulher em Caruaru e Serra Talhada

Durante a agenda em Pernambuco, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também inaugurou duas unidades de saúde voltadas exclusivamente ao cuidado da mulher: o Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, e a Casa de Parto Normal, em Serra Talhada.

Com estrutura moderna e acolhedora, o novo Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, foi projetado para atender mais de 30 municípios, descentralizando os serviços de obstetrícia e melhorando o acesso ao pré-natal, parto e assistência ginecológica. Com isso, as mulheres e gestantes da região não precisarão mais enfrentar longas jornadas em busca de atendimento.

“Assegurando esse acolhimento, a maternidade também se transforma, se humaniza e se reestrutura. E o mais importante, a presença do acompanhante reduz o risco de algo que, infelizmente, ainda acontece no nosso país, que é a violência obstétrica”, destacou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha”

A unidade dispõe de 198 leitos e capacidade para realizar até 700 partos por mês e funcionará 24 horas por dia. O investimento total na obra foi de R$ 46,7 milhões, sendo R$ 40 milhões do Ministério da Saúde e R$ 6,7 milhões do Governo do Estado.

Já a Casa de Parto Normal de Serra Talhada representa um avanço importante na atenção ao parto humanizado. O espaço foi idealizado para garantir o protagonismo das mulheres no processo do nascimento, em um ambiente seguro, respeitoso e acolhedor, com equipe especializada. Com capacidade para realizar até 40 partos por mês, a unidade funcionará 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Durante a agenda no estado, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitou Real Hospital Português e o Pronto Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco Professor Luiz Tavares (Procape), vinculado à Universidade de Pernambuco (UPE). Referência em média e alta complexidade em cardiologia para Pernambuco e regiões Norte e Nordeste, o Procape conta com 254 leitos, sendo 252 leitos — 99% vinculados ao SUS — e realiza cerca de 3.500 atendimentos mensais, incluindo pacientes com Doença de Chagas, por meio da Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade (CNRAC).

Já o Hospital Português conta com um dos mais modernos centros de diagnóstico e tratamento oncológico da região, com estrutura completa para acolher pacientes em todas as etapas do cuidado.

Ministério da Saúde

Fonte: Ministério da Saúde