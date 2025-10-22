Saúde
Ministério da Saúde inicia capacitação nacional para a oferta do Implanon no SUS
Como parte da estratégia para ofertar no SUS o implante subdérmico contraceptivo de etonogestrel, conhecido como Implanon, o Ministério da Saúde iniciou, nesta quarta-feira (22), a capacitação de profissionais que atuarão na orientação, na inserção e no acompanhamento das pacientes que optarem pelo método. A primeira oficina aconteceu em Salvador (BA). Até o final de 2025, todas as unidades da federação, incluindo o Distrito Federal, receberão formações sobre o implante, que é considerado vantajoso para prevenir a gravidez não planejada por sua longa duração e alta eficácia, podendo atuar no organismo por até três anos.
A capacitação é destinada a gestores, médicas(os) e enfermeiras(os) indicados pelos municípios. Ao todo, mais de 2 mil profissionais serão qualificados. Também participam representantes dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), universidades, secretarias estaduais e municipais de saúde e dos Conselhos Estaduais de Secretários Municipais de Saúde (Cosems), a fim de fortalecer a implementação do método em todo o país.
Com carga horária de oito horas, as oficinas são presenciais e combinam teoria e prática com o uso de simuladores anatômicos. A formação aborda as indicações, contraindicações e as técnicas de inserção e retirada do Implanon. Além disso, contempla temas sobre outros métodos contraceptivos disponíveis no SUS e sobre o aconselhamento em planejamento reprodutivo. Vinte e três profissionais foram contratadas para apoiar os estados e municípios nas formações.
O Ministério da Saúde também enviou kits de simulação, com aplicadores, placebos, braços anatômicos e peles artificiais, além de materiais técnicos padronizados para orientar profissionais e gestores sobre o uso do Implanon e o cuidado integral às mulheres.
Distribuição
Começou neste mês a distribuição aos estados das primeiras 200 mil unidades do implante recebidas pelo Ministério da Saúde. As regiões com maiores índices de vulnerabilidade social e gravidez na adolescência terão prioridade no recebimento. Até 2026, está prevista a entrega de 1,8 milhão de dispositivos, sendo 500 mil ainda neste ano.
A incorporação do Implanon ao SUS foi publicada em julho de 2025, após recomendação favorável da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec). O método é indicado para mulheres em idade fértil entre 14 e 49 anos.
O Implanon se soma aos métodos contraceptivos já disponíveis gratuitamente no SUS, como preservativos externos e internos, DIU de cobre, anticoncepcionais orais combinados e de progestagênio, pílulas de emergência, laqueadura tubária bilateral e vasectomia, entre outros.
O Ministério da Saúde reforça que apenas os preservativos oferecem proteção contra Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). A distribuição é gratuita pelo SUS.
Priscila Viana
Ministério da Saúde
Consulta pública sobre distribuição de equipamentos odontológicos para o SUS está aberta até 29 de outubro
O Ministério da Saúde abriu uma consulta pública para ouvir fornecedores, especialistas e toda a sociedade sobre o processo de aquisição e distribuição de equipamentos odontológicos para todos os estados e o Distrito Federal. A iniciativa busca ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde bucal, modernizando o parque tecnológico do SUS, e recebe contribuições até 29 de outubro.
“O aumento da cobertura da atenção à saúde bucal e a melhoria da infraestrutura instalada nas unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) impactam diretamente a vida de cada cidadão”, destaca Edson Lucena, coordenador-geral de Saúde Bucal. “Antes de realizar a aquisição e a entrega dos equipamentos, queremos ouvir todas as partes envolvidas no planejamento da contratação, visando elevar a qualidade técnica, mitigar riscos e aumentar a probabilidade de êxito no futuro certame”, explica.
Posteriormente, serão distribuídos consultórios odontológicos portáteis, cadeiras odontológicas, ultrassons, fotopolimerizadores, lasers terapêuticos, compressores de ar e conjuntos acadêmicos odontológicos. Esses equipamentos mais modernos e precisos permitirão diagnósticos mais rápidos e tratamentos mais eficazes.
A ação faz parte da retomada do Brasil Sorridente, programa criado em 2004 para garantir acesso gratuito a serviços odontológicos em todo o país. A iniciativa engloba ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal em Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) e Laboratórios Regionais de Prótese Dentária (LRPDs).
Nos últimos dois anos, o programa passou de 1 mil para mais de 33 mil equipes de saúde bucal espalhadas pelo Brasil, com o investimento saltando de R$ 1,5 bilhão em 2022 para R$ 4,3 bilhões em 2024. Somente neste ano, serão entregues 800 novas Unidades Odontológicas Móveis (UOM), ampliando a frota de 107 para 900 veículos, que levarão atendimento a regiões que há mais de uma década não recebiam investimentos.
A iniciativa reforça o compromisso do Ministério da Saúde com o fortalecimento da atenção à saúde bucal e a consolidação do Brasil Brasil Sorridente em todo o país.
Laísa Queiroz
Ministério da Saúde
Ministério da Saúde cria auxílio de transporte para garantir acesso de pacientes à radioterapia
Para garantir o tratamento de câncer longe de casa, o Ministério da Saúde cria um auxílio exclusivo para custear o transporte, a alimentação e a hospedagem de pacientes que precisam fazer radioterapia. Atualmente, no Brasil, quem precisa desse tratamento percorre cerca de 145 km até os serviços. Agora, pacientes e acompanhantes receberão diárias de até R$ 300 cada, assegurando que ninguém deixe de se tratar por falta de condições de deslocamento ou acolhimento.
O novo benefício integra um pacote de medidas do programa Agora Tem Especialistas, que amplia os serviços oncológicos em todo o país. Entre as ações está o investimento adicional de R$ 156 milhões por ano para que os serviços de radioterapia ampliem o atendimento, incluindo até 60 novos pacientes. Isso representa um aumento de 20,7% do valor repassado pelo Ministério da Saúde, chegando a um total de R$ 907 milhões por ano. Outra medida é a criação da Assistência Farmacêutica Oncológica, que garante o custeio federal de 100% dos medicamentos para câncer no SUS.
Mais vagas nos serviços de radioterapia do SUS
Com a nova portaria, o Ministério da Saúde muda a forma de financiamento dos serviços de radioterapia: quanto mais pacientes atendidos, mais recursos repassados. Os estabelecimentos de saúde que já atendem o SUS passam a receber progressivamente por procedimento realizado, por meio do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC). Até então, eram recursos do orçamento do Teto MAC, valor fixo repassado mensalmente aos estados e municípios para custeio dos serviços de média e alta complexidade.
O objetivo é atender o maior número de pessoas que precisem desse tratamento, estimulando ao máximo, o uso da capacidade do acelerador linear, equipamento utilizado nas sessões de radioterapia. Cada máquina pode realizar cerca de 60 novos atendimentos por mês. Outro avanço é premiar os serviços com maior produtividade: unidades que atendem entre 40 e 50 novos pacientes por acelerador linear receberão 10% a mais por procedimento; 20%, entre 50 e 60; e 30%, acima de 60 novos pacientes.
Para expandir ainda mais a radioterapia em todo o país, o Agora Tem Especialistas também mobiliza o setor privado. O programa vai habilitar estabelecimentos de saúde com e sem fins lucrativos, que somente poderão atender os pacientes do SUS se ofertarem, no mínimo, 30% de sua capacidade instalada para a rede pública de saúde por, no mínimo, três anos.
Ministério da Saúde vai financiar 100% dos medicamentos de câncer no SUS
Com a nova portaria de assistência farmacêutica oncológica será ampliado ainda mais o acesso a medicamentos modernos. A expectativa é reduzir preços em até 60% com as negociações nacionais.
Na atual gestão, o Ministério da Saúde ampliou em 60% os investimentos em medicamentos oncológicos, passando de R$ 3 bilhões em 2022 para R$ 4,8 bilhões em 2024.
Alinhada ao Plano Nacional de Prevenção e Controle do Câncer (PNPCC), a AF-Onco organiza e nacionaliza a oferta, com financiamento 100% federal, promovendo mais equidade entre regiões, transparência e eficiência na gestão dos recursos. O formato combina compra centralizada feita diretamente pelo Ministério, negociações nacionais via registro de preços e aquisições descentralizadas pelos serviços oncológicos, mediante autorização específica (APAC Oncológica).
Entre os resultados práticos, já há reduções expressivas nos preços. Na compra do trastuzumabe entansina, usado no tratamento do câncer de mama, o Ministério obteve desconto superior a 50%, economizando R$ 165,8 milhões e ampliando o acesso a 2 mil pacientes em todo o país.
O novo componente também garante ressarcimento a estados e municípios por demandas judiciais: durante o período de transição de 12 meses, a União reembolsará 80% dos valores judicializados, assegurando equilíbrio financeiro.
Outra inovação é a criação de centros regionais de diluição de medicamentos oncológicos, que reduzem desperdícios e otimizam o uso dos insumos, gerando economia e ampliando o acesso aos tratamentos.
Balanço: Agora Tem Especialistas amplia acesso ao diagnóstico e tratamento do câncer
Com investimento anual de R$ 2,4 bilhões, o programa Agora Tem Especialistas fomenta a formação de 3 mil novos médicos especialistas, o uso de telessaúde e a implantação do Programa Nacional de Navegação do Paciente, que garante acompanhamento individualizado e reduz deslocamentos, melhorando a adesão ao tratamento em todas as regiões do país.
Entre as iniciativas, destacam-se as 28 carretas da saúde da mulher, que, neste Outubro Rosa, percorrem 22 estados levando exames, consultas e biópsias a locais de difícil acesso, com foco na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. Mutirões realizados em territórios indígenas e nos 45 hospitais universitários da Rede Ebserh já somam 65,5 mil atendimentos neste ano, com novas ações previstas até o fim de 2025.
Por meio do programa, 11 aceleradores lineares já foram entregues; e R$ 134 milhões, destinados pelo Pronon para a aquisição de 13 novos equipamentos.
Até o final de 2026, 121 aceleradores devem ser entregues, garantindo o tratamento de mais de 84,7 mil novos pacientes/ano.
Atualmente, o SUS contam com 369 aceleradores lineares, que realizaram 180,6 mil procedimentos em 2024, um aumento de 16,1% em relação a 2022, quando 155,5 mil foram realizados.
Outra iniciativa é o provimento e a formação de especialistas. Neste mês, 320 novos médicos especialistas reforçaram o atendimento no SUS em 156 municípios. A expectativa é que esse número aumente em nova convocação do Ministério da Saúde.
Julianna Valença,
Taís Nascimento e
Carolina Militão
Ministério da Saúde
