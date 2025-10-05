Saúde
Ministério da Saúde inicia distribuição de antídoto contra intoxicação por metanol a cinco estados
O Ministério da Saúde iniciou a distribuição de etanol farmacêutico, antídoto utilizado no tratamento de intoxicações por metanol, aos estados que formalizaram pedido de reforço de estoque. Nesta primeira remessa, foram enviadas 580 ampolas a cinco estados, sendo 240 para Pernambuco, 100 para o Paraná, 90 para a Bahia, 90 para o Distrito Federal e 60 para Mato Grosso do Sul.
A medida integra as ações do Ministério da Saúde diante dos casos suspeitos e confirmados de intoxicação por metanol registrados no país nas últimas semanas. As entregas estão sendo realizadas de forma articulada com as secretarias estaduais de saúde. As unidades distribuídas fazem parte das 4,3 mil ampolas entregues aos estoques dos SUS pelos hospitais universitários federais, em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).
Neste sábado (4), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou a compra adicional de 12 mil unidades de etanol farmacêutico, além de 2,5 mil unidades de fomepizol – os dois medicamentos são utilizados no tratamento de intoxicações por metanol. “O Ministério da Saúde atua em tempo real junto às secretarias estaduais e municipais, garantindo o envio dos antídotos e o suporte técnico necessário ao atendimento dos pacientes”, refoça o ministro.
Desde o início da mobilização, o Ministério da Saúde atua em parceria com os estados e municípios, orientando os serviços de saúde quanto aos protocolos de diagnóstico e tratamento, além de coordenar o fluxo de informações e o apoio logístico necessário à rede pública.
Atualização de casos
O Ministério da Saúde confirma 195 notificações de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica neste sábado (4/10), segundo dados enviados até às 16h ao Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional (CIEVS). Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Piauí notificaram os primeiros casos em investigação.
Em todo o país, são 14 casos confirmados e 181 em investigação. Do total de registros, 162 são em São Paulo (14 confirmados e 148 em investigação). Dessas notificações, 13 são de óbitos. Um óbito confirmado no estado de São Paulo e 12 estão sendo investigados (7 em SP, 3 em PE, 1 na BA e 1 no MS).
Para reforçar a capacidade de diagnóstico, a Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária (RNLVISA) mobilizou três unidades com estrutura para análises imediatas: o Lacen-DF, o Laboratório Municipal de São Paulo e o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS/Fiocruz).
A Anvisa também mapeou 604 farmácias de manipulação aptas a produzir o etanol farmacêutico, garantindo cobertura em todas as capitais para atendimento rápido a novas demandas. Em relação ao fomepizol, sete fornecedoras internacionais já foram identificadas com capacidade de produção.
Saúde
Ministério da Saúde anuncia mais R$ 230 milhões para ampliar serviços e fortalecer o SUS no Piauí
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou neste sábado (4), em Teresina (PI), novos investimentos que somam R$ 230 milhões para o estado do Piauí. O recurso vai fortalecer as ações do Agora Tem Especialistas, iniciativa voltada à ampliação da rede de atenção especializada e à redução do tempo de espera por exames, consultas e cirurgias em todo o país.
Do total, R$ 160 milhões por ano serão destinados à recomposição do Teto MAC, com impacto de R$ 53,3 milhões ainda em 2025. Outros R$ 21,1 milhões serão aplicados na habilitação de novos serviços de saúde no estado, ampliando a capacidade de cuidado oferecida à população. Além disso, R$ 4,5 milhões vão reforçar os serviços do Hospital São Marcos, referência como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon), que concentra 49% dos leitos de oncologia pediátrica pelo SUS no estado.
Durante a agenda, além de reforçar os investimentos para o estado, o ministro destacou a campanha nacional de vacinação de crianças e adolescentes. Todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação 2025 estarão disponíveis. “A ação começa no dia 6 e vai até o final do mês. Todos os dias são dias de vacinação nas Unidades Básicas de Saúde, mas o dia 18 de outubro será o Dia D e, juntamente com estados e municípios, vamos garantir que todos sejam protegidos”, ressaltou Padilha.
Ainda em Teresina, o ministro visitou o Hospital Getúlio Vargas (HGV), unidade de referência em alta complexidade cardiovascular, oncológica, neurocirurgia e transplantes. O Ministério da Saúde já destina anualmente à instituição R$ 8 milhões para a Rede de Atenção às Urgências (RAU) e R$ 7,3 milhões para manutenção dos leitos de UTI.
Com os novos aportes, o Ministério da Saúde reafirma o compromisso de fortalecer o Sistema Único de Saúde no Piauí, assegurando mais acesso, qualidade e resolutividade no atendimento especializado.
Saúde digital fortalece Agora Tem Especialistas
O Piauí é destaque em inovação digital, com mais de 41 milhões de registros na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS). Neste sábado, o ministro também participou da cerimônia que celebrou 1 milhão de atendimentos do programa Piauí Saúde Digital, já presente em 224 municípios e integrado à telemedicina, telediagnóstico e inteligência artificial.
“No dia de hoje, o Piauí se consolida como a maior referência em saúde digital do Brasil, do Sistema Único de Saúde, desse que é o maior sistema de saúde do mundo. Mais do que 1 milhão de atendimentos, estamos falando de 1 milhão de vidas que tiveram mais qualidade de vida, laudos mais rápidos. Continuaremos apoiando este programa cada vez mais”, afirmou o ministro Alexandre Padilha.
Durante o evento, o ministro ainda anunciou que, a partir deste mês, 97% dos municípios do Piauí – todos que solicitaram ao governo federal – receberão os kits de telessaúde do Agora Tem Especialistas para reforçar a ação de saúde digital no estado. “A telessaúde é importante para cumprirmos aquilo que, hoje, é a obsessão do presidente Lula: reduzir o tempo de espera por atendimento na consulta, na cirurgia e nos exames especializados”, reforçou Padilha.
O estado também está inscrito no chamamento público de telessaúde do programa Agora Tem Especialistas, que ampliará a oferta de serviços digitais em todo o Brasil, acelerando o acesso da população ao atendimento especializado e fortalecendo o futuro da saúde conectada no país.
Saúde
Ministério da Saúde fecha compra de 2,5 mil unidades de fomepizol e garante mais 12 mil ampolas de etanol
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou, neste sábado (04), a aquisição de mais 12 mil ampolas de etanol farmacêutico e 2,5 mil unidades de fomepizol para fortalecer o estoque estratégico do SUS para os casos de intoxicação por metanol associados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. A previsão é que os antídotos estejam disponíveis até o final da próxima semana.
As novas ampolas de etanol vão se somar às 4,3 mil unidades entregues aos estoques dos SUS pelos hospitais universitários federais, em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). A distribuição dos insumos começou neste sábado, contemplando a Bahia, Pernambuco, Paraná, Mato Grosso e Distrito Federal.
“Já tínhamos adquirido 4,3 mil ampolas e agora garantimos mais 12 mil, que serão distribuídas aos centros de toxicologia e hospitais universitários. Essa ampliação assegura que nenhum paciente fique sem acesso ao tratamento adequado”, reforçou o ministro Alexandre Padilha durante coletiva de imprensa em Teresina (PI).
Os dois antídotos – etanol e fomepizol – podem ser utilizados na suspeita de intoxicação e o profissional de saúde não precisa aguardar a confirmação laboratorial. O Ministério da Saúde reforça que a administração deve ser feita exclusivamente sob prescrição e monitoramento médico em um ambiente de saúde.
Além disso, Padilha assegurou que as medidas adotadas pelo Ministério da Saúde seguem protocolos científicos reconhecidos, com base em evidências. “Seguimos a ciência e as orientações dos especialistas. O etanol farmacêutico e o fomepizol são tratamentos comprovados e reconhecidos pela comunidade médica internacional”, afirmou.
Cooperação internacional e novo antídoto
A aquisição de 2,5 mil tratamentos do fomepizol, medicamento específico para intoxicação por metanol, foi viabilizada em parceria com o Fundo Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) junto a um fabricante do Japão. O antídoto chegará ao Brasil na próxima semana e será distribuído aos estados brasileiros de acordo com a demanda apresentada.
“Essa aquisição, feita em tempo recorde, reforça nosso estoque estratégico e amplia as alternativas de tratamento disponíveis. Agradeço à OPAS pela parceria e pela rápida mobilização internacional”, afirmou o ministro.
Atualização de casos
O Ministério da Saúde confirmou, até a manhã deste sábado (4), a notificação de 127 casos de intoxicação por metanol associados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas no Brasil. Desse total, 11 casos têm confirmação laboratorial e 116 seguem em investigação.
Das 127 notificações, 104 são em São Paulo (11 confirmados e 93 em investigação), 7 casos em investigação em Pernambuco, 4 em investigação no Mato Grosso do Sul, 2 sendo investigados na Bahia, no Goiás e no Paraná, 1 no Distrito Federal, Roraima, Minas Gerais, Mato Grosso, Espírito Santo e Piauí.
Dentre os registros, 12 são de óbitos, sendo um confirmado no estado de São Paulo e 11 em investigação (8 em SP, 1 em PE, 1 na BA e 1 no MS).
Capacidade diagnóstica e produção de antídotos
Para reforçar a capacidade de diagnóstico, a Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária (RNLVISA) mobilizou três unidades aptas a realizar análises imediatas: Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (LACEN-DF), Laboratório Municipal de São Paulo e Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS/Fiocruz).
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) identificou 604 farmácias de manipulação aptas a produzir etanol farmacêutico, que serão preparadas para atender eventuais demandas, garantindo cobertura local em todas as capitais. Com relação a oferta do fomepizol, até o momento foram identificadas sete fornecedoras internacionais com capacidade de produção.
