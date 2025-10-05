Ministério da Saúde inicia distribuição de antídoto contra intoxicação por metanol a cinco estados

O Ministério da Saúde iniciou a distribuição de etanol farmacêutico, antídoto utilizado no tratamento de intoxicações por metanol, aos estados que formalizaram pedido de reforço de estoque. Nesta primeira remessa, foram enviadas 580 ampolas a cinco estados, sendo 240 para Pernambuco, 100 para o Paraná, 90 para a Bahia, 90 para o Distrito Federal e 60 para Mato Grosso do Sul.

A medida integra as ações do Ministério da Saúde diante dos casos suspeitos e confirmados de intoxicação por metanol registrados no país nas últimas semanas. As entregas estão sendo realizadas de forma articulada com as secretarias estaduais de saúde. As unidades distribuídas fazem parte das 4,3 mil ampolas entregues aos estoques dos SUS pelos hospitais universitários federais, em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

Neste sábado (4), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou a compra adicional de 12 mil unidades de etanol farmacêutico, além de 2,5 mil unidades de fomepizol – os dois medicamentos são utilizados no tratamento de intoxicações por metanol. “O Ministério da Saúde atua em tempo real junto às secretarias estaduais e municipais, garantindo o envio dos antídotos e o suporte técnico necessário ao atendimento dos pacientes”, refoça o ministro.

Desde o início da mobilização, o Ministério da Saúde atua em parceria com os estados e municípios, orientando os serviços de saúde quanto aos protocolos de diagnóstico e tratamento, além de coordenar o fluxo de informações e o apoio logístico necessário à rede pública.

Atualização de casos

O Ministério da Saúde confirma 195 notificações de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica neste sábado (4/10), segundo dados enviados até às 16h ao Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional (CIEVS). Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Piauí notificaram os primeiros casos em investigação.

Em todo o país, são 14 casos confirmados e 181 em investigação. Do total de registros, 162 são em São Paulo (14 confirmados e 148 em investigação). Dessas notificações, 13 são de óbitos. Um óbito confirmado no estado de São Paulo e 12 estão sendo investigados (7 em SP, 3 em PE, 1 na BA e 1 no MS).

Para reforçar a capacidade de diagnóstico, a Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária (RNLVISA) mobilizou três unidades com estrutura para análises imediatas: o Lacen-DF, o Laboratório Municipal de São Paulo e o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS/Fiocruz).

A Anvisa também mapeou 604 farmácias de manipulação aptas a produzir o etanol farmacêutico, garantindo cobertura em todas as capitais para atendimento rápido a novas demandas. Em relação ao fomepizol, sete fornecedoras internacionais já foram identificadas com capacidade de produção.

Edjalma Borges

Ministério da Saúde

Fonte: Ministério da Saúde