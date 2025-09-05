Ministério da Saúde investe R$ 61,5 milhões para ampliar atendimentos especializados e garantir mais acesso à saúde bucal no Ceará

O Ministério da Saúde vai fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) no Ceará. Nesta sexta-feira (5), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou R$ 61,5 milhões para ampliar o acesso à saúde bucal e a atendimentos especializados. Durante agenda em Fortaleza, foram entregues 23 Unidades Odontológicas Móveis (UOM) e 17 ambulâncias do SAMU 192. Em Barbalha e Cariri, o ministro habilitou serviços de oncologia e cardiologia, fortalecendo as ações do Agora Tem Especialistas, além de anunciar novos Centros Especializados de Reabilitação para assistência a pessoas com deficiência.



Com investimento de R$ 8,7 milhões da primeira etapa do Novo PAC Saúde, as novas Unidades Odontológicas Móveis vão beneficiar 80,5 mil pessoas por ano no estado. Os municípios contemplados são: Amontada, Caridade, Independência, Boa Viagem, Ibaretama, Canindé, Chorozinho, Ocara, Acaraú, Palmácia, Quixeramobim, Poranga, Crateús, Tauá, Morada Nova, Itatira, Salitre, Barroquinha, Parambu, Itarema, Tejuçuoca, Santa Quitéria e Tururu. Em 2026, outras 32 localidades selecionadas na segunda etapa receberão os veículos.

“O governo não comprava uma unidade móvel para o Brasil Sorridente há dez anos. Quando o Lula assumiu, em 2023, tínhamos 107 veículos para o atendimento de saúde bucal e vamos terminar esse governo com mais de 900 unidades odontomóveis no Brasil”, afirmou o ministro Alexandre Padilha.

Atualmente, o Ceará conta com 2,3 mil equipes de Saúde Bucal (Esb) credenciadas, o que representa um aumento de 18% em relação a 2022, quando o estado contava com 2 mil equipes. As unidades móveis, que serão utilizadas pelas equipes, ajudarão a ultrapassar as paredes da Unidade Básica de Saúde (UBS) e fortalecer a Estratégia Saúde da Família, tornando o SUS mais presente no cotidiano da população cearense.

Cada UOM é equipada com cadeira odontológica, aparelho de raio-x, ar-condicionado, frigobar, exaustor, gerador de energia, canetas de alta e baixa rotação, entre outros equipamentos para garantir a qualidade do atendimento. A grande novidade é que as unidades serão equipadas com impressoras 3D, permitindo a produção de próteses personalizadas no SUS. Os equipamentos estão em fase final de aquisição.





Rumo à universalização do SAMU 192

Para ampliar os serviços de urgência e emergência no Ceará, ainda em Fortaleza, o ministro Alexandre Padilha entregou 17 novas unidades do SAMU 192, que vão beneficiar 17 municípios cearenses: Caucaia, Forquilha, Graça, Guaraciaba do Norte, Hidrolândia, Ipu, Ipueiras, Jaguaribara, Jardim, Jijoca de Jericoacoara, Maranguape, Novo Oriente, Reriutaba, Santana do Acaraú, Ubajara, Umirim e Horizonte.

“O governo ficou seis anos sem comprar uma ambulância sequer. O que nós estamos trazendo aqui já ultrapassa 70% da renovação das ambulâncias do SAMU. Ter uma ambulância significa mais médicos e enfermeiros trabalhando de forma adequada e atendimento mais rápido, o que reduz o tempo de espera e salva vidas”, complementou Padilha.

Agora, já são 87 unidades entregues ao estado na gestão do presidente Lula, com o investimento total de R$ 36 milhões. As novas ambulâncias vão fortalecer as ações do Agora Tem Especialistas para a redução do tempo de espera em casos de urgência e emergência no SUS.



Mais atendimento especializado no Ceará

Em Barbalha, o ministro Padilha assinou duas portarias para habilitar novos serviços que beneficiarão cerca de 1,5 milhão de pessoas de 45 municípios da região do Cariri. Com investimento de R$ 2,6 milhões, o Hospital Maternidade São Vicente de Paulo vai ampliar o tratamento oncológico pediátrico, se tornando um Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON). Além disso, outros R$ 2,6 milhões serão investidos em 10 novos leitos especializados para o tratamento cardíaco no Hospital do Coração de Cariri. “Através do Agora Tem Especialistas, estamos fazendo investimentos no interior do estado para que os atendimentos especializados aconteçam cada vez mais aqui para que as pessoas não precisem ir para outras localidades em busca de tratamento”, reforçou Padilha.

A rede de cuidado oncológica do Ceará também vai ganhar reforço com novos equipamentos. O Instituto do Câncer do Ceará vai receber R$ 9,9 milhões para a aquisição de um acelerador linear, ampliando a capacidade de tratamento radioterápico; e a Santa Casa de Misericórdia de Sobral receberá R$ 2,9 milhões para a compra de um tomógrafo, garantindo mais precisão nos diagnósticos. Os investimentos são provenientes de seleção do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon).

Com o investimento anual de R$ 972 mil em cada unidade, as famílias atípicas e pessoas com deficiência do estado contarão com dois novos Centros Especializados de Reabilitação (CER) tipo III. “Os recursos adicionais são para tratar e cuidar de maneira adequada das pessoas com deficiência, garantindo serviços especializados para acolher e receber ainda melhor as crianças, adolescentes e suas famílias”, destacou Alexandre Padilha. As unidades realizam diagnóstico, tratamento, reabilitação, habilitação, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva, buscando promover a autonomia e independência das pessoas atendidas.

Em Juazeiro do Norte, Alexandre Padilha anunciou a adesão do Hospital Regional do Cariri ao programa Agora Tem Especialistas. A unidade, especializada em média e alta complexidade, conta com 284 leitos 100% SUS e possui habilitação em neurologia e traumato-ortopedia. “Com essa adesão, vamos ter um grande aumento de atendimentos em ortopedia, ajudando a reduzir o tempo de espera na região”, afirmou o ministro.

O Agora Tem Especialistas tem como principal objetivo ampliar o acesso à assistência especializada e reduzir tempo de espera por consultas, exames e cirurgias no SUS. O programa tem foco em seis áreas prioritárias – oncologia, ginecologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia.

