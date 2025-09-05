Saúde
Ministério da Saúde investe R$ 61,5 milhões para ampliar atendimentos especializados e garantir mais acesso à saúde bucal no Ceará
O Ministério da Saúde vai fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) no Ceará. Nesta sexta-feira (5), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou R$ 61,5 milhões para ampliar o acesso à saúde bucal e a atendimentos especializados. Durante agenda em Fortaleza, foram entregues 23 Unidades Odontológicas Móveis (UOM) e 17 ambulâncias do SAMU 192. Em Barbalha e Cariri, o ministro habilitou serviços de oncologia e cardiologia, fortalecendo as ações do Agora Tem Especialistas, além de anunciar novos Centros Especializados de Reabilitação para assistência a pessoas com deficiência.
Foto: Rafael Nascimento/MS
Com investimento de R$ 8,7 milhões da primeira etapa do Novo PAC Saúde, as novas Unidades Odontológicas Móveis vão beneficiar 80,5 mil pessoas por ano no estado. Os municípios contemplados são: Amontada, Caridade, Independência, Boa Viagem, Ibaretama, Canindé, Chorozinho, Ocara, Acaraú, Palmácia, Quixeramobim, Poranga, Crateús, Tauá, Morada Nova, Itatira, Salitre, Barroquinha, Parambu, Itarema, Tejuçuoca, Santa Quitéria e Tururu. Em 2026, outras 32 localidades selecionadas na segunda etapa receberão os veículos.
“O governo não comprava uma unidade móvel para o Brasil Sorridente há dez anos. Quando o Lula assumiu, em 2023, tínhamos 107 veículos para o atendimento de saúde bucal e vamos terminar esse governo com mais de 900 unidades odontomóveis no Brasil”, afirmou o ministro Alexandre Padilha.
Atualmente, o Ceará conta com 2,3 mil equipes de Saúde Bucal (Esb) credenciadas, o que representa um aumento de 18% em relação a 2022, quando o estado contava com 2 mil equipes. As unidades móveis, que serão utilizadas pelas equipes, ajudarão a ultrapassar as paredes da Unidade Básica de Saúde (UBS) e fortalecer a Estratégia Saúde da Família, tornando o SUS mais presente no cotidiano da população cearense.
Cada UOM é equipada com cadeira odontológica, aparelho de raio-x, ar-condicionado, frigobar, exaustor, gerador de energia, canetas de alta e baixa rotação, entre outros equipamentos para garantir a qualidade do atendimento. A grande novidade é que as unidades serão equipadas com impressoras 3D, permitindo a produção de próteses personalizadas no SUS. Os equipamentos estão em fase final de aquisição.
Foto: Rafael Nascimento/MS
Rumo à universalização do SAMU 192
Para ampliar os serviços de urgência e emergência no Ceará, ainda em Fortaleza, o ministro Alexandre Padilha entregou 17 novas unidades do SAMU 192, que vão beneficiar 17 municípios cearenses: Caucaia, Forquilha, Graça, Guaraciaba do Norte, Hidrolândia, Ipu, Ipueiras, Jaguaribara, Jardim, Jijoca de Jericoacoara, Maranguape, Novo Oriente, Reriutaba, Santana do Acaraú, Ubajara, Umirim e Horizonte.
“O governo ficou seis anos sem comprar uma ambulância sequer. O que nós estamos trazendo aqui já ultrapassa 70% da renovação das ambulâncias do SAMU. Ter uma ambulância significa mais médicos e enfermeiros trabalhando de forma adequada e atendimento mais rápido, o que reduz o tempo de espera e salva vidas”, complementou Padilha.
Agora, já são 87 unidades entregues ao estado na gestão do presidente Lula, com o investimento total de R$ 36 milhões. As novas ambulâncias vão fortalecer as ações do Agora Tem Especialistas para a redução do tempo de espera em casos de urgência e emergência no SUS.
Foto: Rafael Nascimento/MS
Mais atendimento especializado no Ceará
Em Barbalha, o ministro Padilha assinou duas portarias para habilitar novos serviços que beneficiarão cerca de 1,5 milhão de pessoas de 45 municípios da região do Cariri. Com investimento de R$ 2,6 milhões, o Hospital Maternidade São Vicente de Paulo vai ampliar o tratamento oncológico pediátrico, se tornando um Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON). Além disso, outros R$ 2,6 milhões serão investidos em 10 novos leitos especializados para o tratamento cardíaco no Hospital do Coração de Cariri. “Através do Agora Tem Especialistas, estamos fazendo investimentos no interior do estado para que os atendimentos especializados aconteçam cada vez mais aqui para que as pessoas não precisem ir para outras localidades em busca de tratamento”, reforçou Padilha.
A rede de cuidado oncológica do Ceará também vai ganhar reforço com novos equipamentos. O Instituto do Câncer do Ceará vai receber R$ 9,9 milhões para a aquisição de um acelerador linear, ampliando a capacidade de tratamento radioterápico; e a Santa Casa de Misericórdia de Sobral receberá R$ 2,9 milhões para a compra de um tomógrafo, garantindo mais precisão nos diagnósticos. Os investimentos são provenientes de seleção do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon).
Com o investimento anual de R$ 972 mil em cada unidade, as famílias atípicas e pessoas com deficiência do estado contarão com dois novos Centros Especializados de Reabilitação (CER) tipo III. “Os recursos adicionais são para tratar e cuidar de maneira adequada das pessoas com deficiência, garantindo serviços especializados para acolher e receber ainda melhor as crianças, adolescentes e suas famílias”, destacou Alexandre Padilha. As unidades realizam diagnóstico, tratamento, reabilitação, habilitação, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva, buscando promover a autonomia e independência das pessoas atendidas.
Em Juazeiro do Norte, Alexandre Padilha anunciou a adesão do Hospital Regional do Cariri ao programa Agora Tem Especialistas. A unidade, especializada em média e alta complexidade, conta com 284 leitos 100% SUS e possui habilitação em neurologia e traumato-ortopedia. “Com essa adesão, vamos ter um grande aumento de atendimentos em ortopedia, ajudando a reduzir o tempo de espera na região”, afirmou o ministro.
O Agora Tem Especialistas tem como principal objetivo ampliar o acesso à assistência especializada e reduzir tempo de espera por consultas, exames e cirurgias no SUS. O programa tem foco em seis áreas prioritárias – oncologia, ginecologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia.
CST da Enfermagem debate violência e busca medidas de proteção para profissionais da saúde
A Câmara Setorial Temática (CST) da Enfermagem discutiu violência, discriminação e respeito à enfermagem no ambiente de trabalho durante a 3ª reunião ordinária, realizada na tarde desta quinta-feira (4). Profissionais da área relataram casos de violência sofridos durante a jornada de trabalho e apontaram medidas para prevenção e tratamento dessas situações. A CST é de autoria do presidente da Assembleia, deputado Max Russi (PSB).
“A gente viu já caso de médica esfaqueada em Primavera do Leste em 2022, quando uma agente de saúde foi assassinada. Estamos falando sobre a segurança de todo trabalhador da saúde também. A gente precisa conter essas agressões”, disse a vice-presidente da CST e vereadora de Jaciara, Laís Menezes (PSB).
A vereadora de Cáceres Elis Enfermeira (PL) vê essa violência como um problema nacional vivido também em seu município. “Cáceres é uma cidade fronteiriça, é uma cidade, infelizmente, que coloca em risco os profissionais. Então, é muito importante esse espaço de debate para justamente buscar políticas públicas que protejam os profissionais de saúde”, afirmou.
Entre as propostas apresentadas no encontro está a elaboração de leis municipais para garantir a presença de segurança nas unidades de saúde. “É importante que os gestores municipais tenham essa visão da importância de proteger os profissionais da saúde, principalmente a enfermagem que está na linha de frente. Inclusive, na enfermagem uns 80% são mulheres. Então, estão mais suscetíveis a essas agressões. Por isso, uma das estratégias é a apresentação de projeto de lei para que os municípios tenham profissionais da segurança nas unidades de pronto atendimento, assim como nos hospitais, que são os locais que têm maiores incidências de agressões aos profissionais”, explicou Elis Enfermeira.
A criação de um botão do pânico para acionamento de ajuda policial, o acompanhamento psicológico do profissional vítima de violência, a garantia de assistência jurídica são algumas das demais ideias levantadas. A técnica de enfermagem Jucirene Camargo reivindicou seguro de vida para os profissionais de saúde e pagamento de adicional de periculosidade.
“Por meio do deputado Max Russi, vamos reunir essas propostas em um projeto de lei estadual. Também queremos notificação dos casos de profissionais que forem agredidos no ambiente de trabalho com encaminhamento para a Secretaria de Estado de Saúde”, adiantou a vice-presidente da CST, Laís Menezes.
O representante do Conselho Regional de Enfermagem (Coren), Rafel Vidal, reforçou que essa discussão é bastante importante e urgente. “Muitos profissionais chegam ao Conselho de Enfermagem buscando apoio após sofrer uma agressão. Hoje, vemos que no sistema de saúde, seja público ou privado, o apoio a esses profissionais está muito desestruturado, tanto na prevenção quanto no tratamento de profissionais que foram agredidos”, disse.
“As diversas formas de agressão incluem violência verbal e agressão física. No estado de Mato Grosso, não temos um suporte efetivo para esses profissionais da saúde, principalmente para os profissionais de enfermagem. A Comissão de Saúde (CST) é importantíssima e tem um papel crucial em trabalhar questões da enfermagem e temas importantes para a categoria. Como conselho, queremos estar presentes na CST para acompanhar as deliberações e garantir que os encaminhamentos sejam implementados”, concluiu Vidal.
Ministério da Saúde reafirma compromisso no combate à hanseníase
O Brasil tem desenvolvido ações para aumentar a detecção precoce de novos casos, prevenir as incapacidades físicas e fortalecer o sistema de vigilância para a hanseníase, integrando o cuidado ao paciente no conjunto das ações de atenção à saúde. Entre as principais medidas em curso estão a incorporação do teste rápido, o teste molecular para resistência microbiana, a vigilância do grau 2 de incapacidade física, a estratégia para avaliação de resistência medicamentosa, a implantação do piloto de vigilância de óbito, a Carreta da Saúde Roda Hans, serviços de comunicação e educação, parcerias com instituições nacionais e internacionais, além de estudos clínicos e pesquisas.
A Carreta da Saúde Roda Hans, por exemplo, é uma potente estratégia de mobilização social e qualificação dos profissionais de saúde, contribuindo significativamente para o diagnóstico precoce da hanseníase, o combate ao estigma associado à doença e a promoção da saúde. Essa abordagem integrada e abrangente fortalece a estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS), promovendo uma atuação mais inclusiva, eficiente e humanizada.
Segundo o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde (MS) de 2025, a hanseníase continua sendo um desafio para a saúde pública. Em 2024, cresceu o número de casos novos em pessoas idosas e a proporção de diagnósticos com incapacidade física já instalada – o que indica diagnóstico tardio. As regiões Centro-Oeste e Norte apresentaram as maiores taxas de detecção, com destaque para Mato Grosso e Tocantins. Houve avanços nos exames de contato e na escolaridade das pessoas diagnosticadas, mas chama atenção a redução das taxas de cura e o aumento de recidivas. Os dados reforçam a importância do diagnóstico precoce, da ampliação da rede de atenção e do fortalecimento das ações de vigilância em todo o País.
A Estratégia Nacional de Enfrentamento à Hanseníase 2024-2030 foi elaborada como documento orientador para execução das ações em todo o território nacional. As iniciativas estão alinhadas a essa estratégia, que estabelece metas, diretrizes e responsabilidades para os estados e municípios, promovendo coordenação federativa, integração do cuidado e qualificação das redes de serviços. Para fortalecimento dessas ações, a Fundação Sasakawa é uma instituição parceira.
Parceria internacional
O Programa Brasil Saudável, lançado em 2024 pelo Governo Federal, tem como objetivo eliminar, até 2030, 11 doenças e cinco infecções de transmissão vertical ligadas a condições como pobreza, falta de saneamento, moradia precária e exclusão social, dentre elas a hanseníase. Na lista das doenças que estão diretamente relacionadas a essas condições estão as doenças negligenciadas como tracoma, oncocercose, geo-helmintíases e esquistossomose.
Na terça-feira (2), a delegação da Fundação Sasawaka foi recebida no Ministério da Saúde, em Brasília (DF), para conhecer as ações desenvolvidas pelo Brasil por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA/MS). Atualmente, a cooperação internacional apoia ações de qualificação com foco nos agentes comunitários de saúde nos municípios de Buíque (PE), Três Lagoas (MS), Nova Andradina (MS), Boa Vista (RR), Lagarto (SE), Itabaiana (SE), Alfenas (MG), Altamira (PA), Paço do Lumiar (MA) e Caruaru (PE). Trata-se de aperfeiçoamento para profissionais médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e equipes de laboratório para diagnóstico, tratamento e prevenção de incapacidades.
Durante o encontro, a secretária da SVSA, Mariângela Simão, destacou o compromisso do governo brasileiro no combate à doença. “Considero importante transmitir o grande compromisso do ministro Padilha em relação à agenda. A hanseníase está no contexto do Programa Brasil Saudável, fruto de uma iniciativa assinada pelo presidente da República, que tem sido reproduzida porque o presidente Lula propôs que os BRICs tenham atuação em relação às doenças socialmente determinadas. De nossa parte, há um enorme interesse em resolver a questão, faremos o que estiver dentro das nossas possibilidades”.
Compuseram a delegação da instituição japonesa na visita à capital federal, o secretário executivo da Fundação Sasakawa Takahiro Nanri; a assessora de programas, Alice Cruz; o assessor especial, Marcos Virmond; o diretor executivo de programas, Kenji Shirotori; e o oficial de programas, Takumi Owada. Participaram da reunião, a coordenadora-geral de Vigilância da Hanseníase e Doenças em Eliminação, Jurema Guerrieri Brandão, além de técnicos da Pasta e integrantes do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan).
