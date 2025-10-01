Saúde
Ministério da Saúde lança campanha nacional de vacinação para proteção de crianças e adolescentes de até 15 anos de idade
Crianças e adolescentes de todo o país devem atualizar a sua caderneta de vacinação. O Ministério da Saúde lançou, nesta quarta-feira (1), a Campanha Nacional de Multivacinação voltada para o público de até 15 anos de idade. Mais de 6,8 milhões de doses foram distribuídas para a ação que será realizada entre os dias 6 e 31 de outubro, com Dia D de mobilização marcado para o dia 18/10. Nesta data, um sábado, os postos de saúde ficarão abertos para proteger todas as famílias.
“Todos os dias são dias de vacinação nas Unidades Básicas de Saúde, mas o dia 18 de outubro será uma oportunidade estratégica para mobilizarmos, juntamente com estados e municípios, as localidades com maior concentração de crianças, garantindo que todas sejam protegidas durante o Dia D”, reforçou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O ministro também alertou para a importância de manter a caderneta de vacinação atualizada e chamou atenção especial para a vacinação contra a covid-19, sobretudo entre o público idoso.
Além da divulgação das peças da campanha e mobilização nos estados e municípios, o Ministério da Saúde fará chamamento pelo Meu SUS Digital. Serão enviados alertas a todos os usuários do aplicativo, com expectativa de chegar a 40 milhões de pessoas. Quem ainda não tem o app, a ferramenta está disponível nas versões Web e em aplicativo iOS e Android. Para acessar o Meu SUS Digital, é necessário instalar o aplicativo no dispositivo móvel ou acessar pelo site. O login é realizado por meio da conta pessoal do Gov.br.
A Caderneta Digital de Saúde da Criança está disponível pelo aplicativo. Pelo Meu SUS Digital, pais e responsáveis podem acompanhar a situação vacinal de crianças e adolescentes, com a previsão de próximas doses, receber e alertas e lembretes, além de atualizar informações em tempo real pela Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS). Desde o lançamento, em abril deste ano, já foram registrados 1,8 milhão de acessos.
“Nós queremos consolidar de vez o Brasil como o país da vacinação que protege as suas crianças e que as pessoas da sua família, profissionais de saúde e escola assumam o compromisso de proteger nossas crianças”, afirmou Padilha.
Durante a campanha, todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação 2025 estarão disponíveis, incluindo imunizantes contra poliomielite e covid-19, contemplando os esquemas vacinais de crianças e adolescentes. Entre as prioridades, estão o resgate de não vacinados contra HPV, febre amarela e sarampo.
- BCG
- Hepatite B
- Penta (DTP/Hib/HB)
- Poliomielite inativada
- Rotavírus
- Pneumocócica 10 valente (conjugada)
- Meningocócica C (conjugada) / Meningocócica ACWY (conjugada)
- Influenza
- Covid-19
- Febre amarela
- Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)
- Varicela
- DTP
- Hepatite A
- HPV
A vacinação seguirá a estratégia de microplanejamento, que permite organizar ações de acordo com a realidade de cada território, identificando áreas de risco, locais com baixa adesão e espaços estratégicos para vacinação. O Ministério da Saúde repassou R$ 150 milhões em apoio às gestões locais.
A campanha ocorre em um momento de atenção redobrada para a saúde pública. Embora o Brasil tenha eliminado doenças como poliomielite e sarampo, é fundamental manter altas coberturas vacinais para evitar que esses vírus voltem a circular.
Sarampo: com risco de volta da doença, vacina será oferta também para adultos
Durante a campanha, o Ministério da Saúde vai reforçar a vacinação contra o sarampo, diante da escalada de casos na América do Norte, que concentra 99% dos casos no continente, que somam 7 mil. Toda a população de 12 meses a 59 anos poderá se vacinar contra a doença no país, reforçando a proteção e prevenindo a reintrodução da doença no Brasil.
As ações adotadas pelo Ministério da Saúde, em parceria com os estados e municípios, têm mantido o Brasil livre da circulação do sarampo. Entre as preocupações estão as pessoas que viajam para o exterior, em países com elevado registro de casos, e quem vive em região de fronteira, principalmente com a Bolívia. Em 2025, até o momento, foram confirmados 31 anos casos importados, quando a infecção ocorre fora do país.
Além disso, haverá resgate de não vacinados contra o HPV na faixa etária de 15 a 19 anos. O Brasil avançou na vacinação contra o HPV, atingindo 82% de cobertura em em 2024 considerando meninas de 9 a 14 anos – é quase sete vezes maior que a média global de 12% divulgada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Entre os meninos da mesma faixa etária, a cobertura chegou a 67%.
A vacina, que protege contra diversos tipos de câncer — como colo do útero, ânus, pênis, garganta e pescoço — além de verrugas genitais, apresentou avanço expressivo: entre meninas, a cobertura passou de 78,42% em 2022 para 82,83% em 2024; já entre os meninos, saltou de 45,46% para 67,26%, representando crescimento de 22% em apenas dois anos.
Nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, o Ministério da Saúde recomenda a intensificação da vacinação contra a febre amarela, ofertando a atualização da situação vacinal de pessoas de 9 meses a 59 anos, conforme as diretrizes do PNI.
Brasil avança na cobertura vacinal após seis anos de queda
Desde 2023, o Ministério da Saúde tem promovido um esforço nacional de recuperação vacinal. Entre os principais progressos alcançados estão a elevação das coberturas de vacinas e a garantia do abastecimento de doses a estados e municípios.
Entre 2022 e 2024, o Brasil avançou na proteção de crianças menores de 2 anos. A vacinação contra a pólio cresceu 17% no período, enquanto a da tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) aumentou quase 40%. A vacina Penta, que protege contra cinco doenças em uma só aplicação, também registrou crescimento expressivo, de 17%.
A cobertura vacinal contra o sarampo também aumentou: a aplicação da primeira dose da tríplice viral passou de 80,7% em 2022 para 95,7% em 2024. Já a segunda dose subiu de 57,6% em 2022 para 80,1% em 2024.
O Ministério da Saúde reforça que pais e responsáveis devem levar crianças e adolescentes às salas de vacina portando a caderneta de vacinação, documento essencial para a avaliação e atualização correta das doses.
Amanda Milan
Ministério da Saúde
Fonte: Ministério da Saúde
Saúde
Saúde digital fortalece a rede pública e amplia o acesso de milhões de brasileiros
Em 2023, um marco veio para dar força à transformação digital no Sistema Único de Saúde (SUS), a criação da Secretaria de Informação e Saúde Digital (SEIDIGI). Desde então, foram lançados diversos programas e plataformas que estão remodelando a forma com que a saúde é entregue para a população brasileira.
A Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) é um dos destaques dessa trajetória e permite que o histórico clínico do paciente possa ser acompanhado em qualquer lugar do país, seja pelo cidadão no aplicativo Meu SUS Digital, ou pelos profissionais de saúde, no SUS Digital Profissional.
Na ponta, essa mudança trouxe muitos benefícios, como destaca o agente comunitário de saúde de Caicó (RN), Sérgio Ewerton Fernandes Soares. “A RNDS trouxe um avanço e tanto. Agora, todos os profissionais podem acompanhar informações de um paciente, um conceito que era inimaginável. Estamos tendo um compartilhamento do cuidado, em uma só saúde”, comemora.
Foto: arquivo pessoal
Ele ainda conta que, como agente comunitário, se deparou com uma mãe desesperada que havia perdido o Cartão de Saúde da sua filha. Ao mostrar o aplicativo Meu SUS Digital e ver que todas as vacinas estavam na Caderneta Digital da Criança, ela se sentiu aliviada.
O aplicativo é um dos pilares do Programa SUS Digital, sendo o principal ponto de contato para o usuário. Ele centraliza informações importantes, como a carteira de vacinação digital, histórico clínico, medicamentos, exames, entre outras funcionalidades.
O Meu SUS Digital é importante para quem precisa de acompanhamento contínuo como Robério Melo (60). Ele conseguiu acompanhar a fila de transplantes quando precisou de um. “Tinha que ir ao hospital todos os dias para ter informações. Quando baixei o aplicativo, vi que era possível acompanhar o Sistema Nacional de Transplantes, foi libertador, não precisei ligar e nem me deslocar. Bastava abrir o aplicativo e ver a posição na fila”, conta.
Atualmente, Robério é presidente do Instituto Brasileiro de Transplantados (IBTx) e destaca a importância das novas tecnologias na rede pública de saúde. “O aplicativo dá todo tipo de suporte, é ótimo para se manter bem informado. É muito saber que o SUS é completo e que por causa dele tive minha vida salva”, completa.
Telessaúde reduz distâncias e garante maior qualidade de vida
Em comunidades distantes, o desafio de conseguir uma consulta com especialista é grande. A Rede Brasileira de Telessaúde e o uso de teleconsultas estão encurtando distâncias e garantindo a atenção necessária. Na Unidade Básica de Saúde (UBS) Irene Babá, no município de Barreirinhas (AM), a teleinterconsulta com uma neuropediatra transformou a vida de várias famílias que esperavam por um diagnóstico há anos.
O filho da dona de casa Joelma Silva da Gama aguardou cinco anos por essa consulta. “A médica fez pelo meu filho, mesmo tão distante, o que nenhum outro médico fez. Foi uma consulta mesmo, de verdade. Examinar, procurar saber qual a deficiência dele, as dificuldades dele, como aconteceu”.
Foto: arquivo pessoal
Da mesma região, Sulamita Tenorio, teve o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) do filho de sete anos. “Foi muito importante para mim receber esse laudo. Na verdade, foi um presente e tanto. Agora sei como tratá-lo e quais os recursos necessários para que ele tenha uma vida saudável e tranquila”, comemorou.
Para Marvin Ferreira, médico da UBS Irene Babá, a telessaúde é um ganho para o paciente e o profissional. “Sabemos como algumas pessoas têm dificuldade de locomoção. Fico feliz por ter essa oportunidade, estou aprendendo bastante. A médica especialista nos explica como podemos ajudá-la a avaliar os pacientes, é como se fossemos os braços dela aqui”.
Desde 2023, já foram realizados mais de 5,3 milhões de serviços em telessaúde. Ao todo, são 26 núcleos de telessaúde espalhados pelo país. Com a saúde digital, o SUS reafirma seu compromisso com a vida, alcançando cada vez mais brasileiros com cuidado, informação e tecnologia.
Larissa Mangabeira
Ministério da Saúde
Fonte: Ministério da Saúde
Saúde
Ministério da Saúde realiza I Seminário Nacional de Saúde Indígena e Mudanças Climáticas
O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), concluiu em Rio Branco, no Acre, o I Seminário Nacional de Saúde Indígena e Mudanças Climáticas. Realizado entre os dias 24 e 26 de setembro, o evento reuniu cerca de 200 participantes, incluindo coordenadores de Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), referências técnicas, pesquisadores e lideranças indígenas, para discutir os impactos das mudanças climáticas na saúde dos povos originários e construir estratégias conjuntas de enfrentamento.
As mudanças climáticas representam uma das maiores ameaças à saúde pública global, com efeitos particularmente severos sobre os povos indígenas, cujos modos de vida estão intrinsecamente ligados ao meio ambiente. Eventos climáticos extremos, a contaminação dos recursos naturais e as alterações na biodiversidade afetam diretamente a segurança alimentar, a saúde física e mental das comunidades. Diante desse cenário, o seminário teve como objetivo fomentar estratégias que articulem saberes tradicionais, práticas de cuidado e políticas públicas, buscando a elaboração conjunta de ações para o microplanejamento de cada território.
“Este evento é um marco para a saúde indígena. Pela primeira vez, reunimos lideranças, gestores e especialistas para escutar e valorizar os saberes dos povos originários, que são as primeiras e mais afetadas vítimas da crise do clima”, afirmou o secretário de saúde indígena do Ministério da Saúde, Weibe Tapeba.
O secretário também destacou que o seminário foi o primeiro passo para a criação do Programa Resiliência Climática e Saúde Indígena. “O que construímos aqui não será apenas um documento, mas uma base sólida para um novo programa de atenção à saúde indígena, o Programa Resiliência Climática e Saúde Indígena, que irá fortalecer nossas políticas públicas e proteger a saúde e o bem-estar das populações indígenas afetadas pela a crise do clima, concluiu.”
Eixos temáticos
O evento foi estruturado em cinco eixos temáticos:
No Eixo 1, os participantes analisaram os impactos socioambientais da crise climática. Entre os subtemas discutidos estavam as consequências da seca extrema e estiagens no acesso à água potável e no aumento de doenças de veiculação hídrica. Também foi abordada a correlação entre os efeitos da mineração, do uso de agrotóxicos e a saúde dos ecossistemas indígenas, além das implicações para a saúde e alimentação tradicional decorrentes de incêndios florestais e perda de biodiversidade.
O Eixo 2 reconheceu e valorizou os saberes e as práticas tradicionais como tecnologias de enfrentamento da crise climática. O seminário destacou o papel das medicinas indígenas na mitigação dos impactos psicossociais da crise e na promoção do bem-viver, buscando a integração entre as práticas tradicionais e as profissões ocidentais de saúde. A vigilância comunitária foi apresentada como uma tecnologia social de alerta e resposta, reforçando a necessidade de fortalecer as medicinas indígenas como parte da resposta adaptativa nos territórios.
No Eixo 3, a discussão se concentrou na capacidade institucional do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS) frente às emergências climáticas. Foram analisadas as políticas públicas vigentes e a participação indígena na formulação e implementação das políticas de saúde e clima. O seminário serviu como um espaço para propor caminhos para a construção de um modelo de gestão climática sensível aos territórios, incluindo a elaboração do Programa Resiliência Climática e Saúde Indígena, a metodologia de planejamento estratégico do Comitê de Resposta a Eventos Extremos na Saúde Indígena (CRESI) e a modelagem de equipes de resposta rápida em territórios indígenas.
Ainda foram discutidos nos eixos 4 e 5 o monitoramento, alerta precoce e resiliência climática, além da resposta estratégicas para eventos climáticos e sobre a infraestrutura pós-desastre.
O evento teve como formato painéis temáticos com especialistas, mesas de diálogo entre lideranças indígenas e gestores, oficinas e grupos de trabalho que resultaram na construção de recomendações. A plenária final validou as propostas.
Luiz Cláudio Moreira
Ministério da Saúde
Fonte: Ministério da Saúde
