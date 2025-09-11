Saúde
Ministério da Saúde lança publicação com vozes e vivências sobre a leishmaniose tegumentar
O Ministério da Saúde lançou nesta quarta-feira (10), o álbum seriado “Nossas Marcas, Nossa Voz: álbum seriado da pessoa com leishmaniose tegumentar”, material inédito que apresenta um olhar ampliado sobre a doença, mesclando informações técnico-científicas com depoimentos reais de pessoas que enfrentaram ou enfrentam a enfermidade.
A publicação foi construída a partir de um estudo etnográfico realizado no Baixo Sul da Bahia, no âmbito do projeto ECLIPSE – Empoderando pessoas com leishmaniose cutânea, que reuniu experiências de pacientes, profissionais de saúde, gestores e membros da comunidade. O objetivo é aproximar a sociedade dos aspectos biopsicossociais da doença, além de fortalecer estratégias de educação comunitária e combate ao estigma.
De acordo com a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Mariângela Simão, a publicação é uma forma muito eficiente de comunicação. “Com esta publicação, tornamos a informação sobre a leishmaniose tegumentar mais acessível, favorecendo a conscientização e o enfrentamento da doença em todo o país”, ressalta.
Webinário
O material foi lançado durante o webinário “Nossas marcas, nossa voz: ciência e vivência na Leishmaniose Tegumentar”. Com participação de 150 internautas, o evento teve como público-alvo profissionais de saúde, pesquisadores, gestores, estudantes e demais interessados, especialmente aqueles que atuam com doenças negligenciadas e em contextos de vulnerabilidade.
Entre os temas tratados foram apresentados os determinantes sociais da doença, a importância do cuidado coletivo, as ações afirmativas e educativas para políticas públicas, e os desafios enfrentados na integração entre vigilância e atenção à saúde em regiões endêmicas.
O coordenador-geral de Vigilância de Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial, Francisco Edilson Ferreira, destacou que o olhar humanizado para a LT tem sido uma prioridade, já que trata-se de uma doença socialmente estigmatizada. “É uma doença que traz um impacto social, uma transcendência e gera marcas. Queremos melhorar o acesso ao diagnóstico, ao medicamento, a produtos que sejam menos tóxicos também. É nossa prioridade olhar para o paciente individual e coletivamente também para garantirmos melhor eficácia no tratamento a depender de cada caso. Estamos lidando com vidas e precisamos nos conectar além dos números com essas pessoas”, disse.
Palestraram e compartilharam seus conhecimentos e experiências no combate à doença, o pesquisador da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Bruno Oliveira Cova; o presidente da Associação Brasileira de Portadores de Leishmaniose (AbrapLEISH), Alexsandro Souza do Lago; o responsável técnico do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) do Amapá e Norte do Pará, Rondinelli Sampaio de Jesus; e o médico infectologista do Núcleo de Medicina Tropical da Universidade de Brasília (UnB), Gustavo Adolfo Sierra.
Leishmaniose
A leishmaniose tegumentar (LT) é uma doença infecciosa, não contagiosa, causada por protozoários do gênero Leishmania, transmitidos pela picada de insetos flebotomíneos, conhecidos como mosquito-palha, tatuquira, asa-dura, birigui, entre outros nomes populares. As manifestações mais comuns são lesões na pele, que podem variar em formato e gravidade, atingindo áreas expostas como braços e pernas, e em casos menos frequentes, mucosas do nariz e da boca.
Entre 2020 e 2024, o Brasil registrou 67.224 novos casos de LT, segundo dados preliminares do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). O perfil epidemiológico de 2023 mostra que a maioria dos casos ocorreu em homens (73,3%), pessoas com mais de 20 anos (81,9%), negras (75,6%) e moradoras de áreas rurais (50,1%). No mesmo período, foram contabilizados 62 óbitos pela doença.
Para prevenção, o Ministério da Saúde orienta medidas coletivas, como a instalação de telas em portas e janelas, uso de mosquiteiros e limpeza regular de quintais, evitando acúmulo de lixo orgânico que atrai o vetor. Já em nível individual, recomenda-se o uso de roupas compridas, especialmente durante atividades em áreas de mata no fim da tarde e à noite, período de maior atividade do inseto.
Ministério da Saúde
Fonte: Ministério da Saúde
Saúde
Polícia Civil e Procon fiscalizam consultórios oftalmológicos suspeitos de atuação irregular em Cuiabá
Os policiais civis da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) e fiscais do Procon chegaram aos estabelecimentos depois da requisição do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), que recebeu denúncia do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO).
Durante as fiscalizações nas empresas, foi constatado que a clínica localizada no bairro Morada do Ouro funcionava no mesmo prédio e sob a mesma fachada de uma ótica.
Já a empresa localizada no Centro-Sul dividia endereço com uma ótica de propriedade do filho do optometrista, que realizava atendimentos no local. A suspeita é de que os responsáveis legais pelas óticas atuavam em conjunto com os optometristas para promover a chamada “venda casada” de consultas, lentes e armações de grau.
Crimes investigados
A Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) instaurará investigação para apurar a conduta dos optometristas e dos proprietários das óticas, que poderão responder por exercício ilegal da medicina e crime de venda casada. As condutas podem resultar em até sete anos de prisão, multa e penalidades administrativas.
O atendimento e o diagnóstico de exames devem ser feitos por médicos oftalmologistas devidamente registrados no Conselho de Medicina, que possuem a capacitação técnica para diagnosticar corretamente a necessidade de uso de lentes e identificar doenças graves, como o glaucoma.
Investigações anteriores conduzidas pela Decon já identificaram casos em que optometristas prescreveram óculos para pacientes que não tinham necessidade ou recomendaram lentes a pessoas com glaucoma, sem identificar a doença. Esses erros colocam em risco a saúde ocular da população.
Segundo o delegado titular da Decon, Rogério Ferreira, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que optometristas não podem realizar consultas oftalmológicas. “Ainda assim, alguns profissionais têm se apoiado em interpretações equivocadas de decisões judiciais para justificar a prática”, disse o delegado.
Ferreira também destacou os riscos das chamadas “promoções” de consultas gratuitas vinculadas à compra de armações. “Consultas oftalmológicas jamais devem ser realizadas em óticas, igrejas, associações de bairro ou com profissionais indicados por vendedores de óticas. Essas práticas, aparentemente vantajosas, podem trazer prejuízos sérios tanto para o bolso quanto para a saúde dos consumidores”, alertou o delegado.
Denúncias
Consumidores que tenham consultado com optometristas e adquirido lentes em óticas indicadas por esses profissionais devem registrar boletim de ocorrência ou procurar a Delegacia do Consumidor, situada na Rua General Otavio Neves, nº 69, Bairro Duque de Caxias (rua atrás do Shopping Goiabeiras), em Cuiabá. Também é possível entrar em contato pelo e-mail [email protected].
Denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 197 da Polícia Civil. O cidadão também pode registrar boletim de ocorrência em qualquer delegacia do estado ou, com mais praticidade, por meio da Delegacia Digital – clique aqui para acessar.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Saúde
SES promove tarde de lazer a pacientes de três CAPS no Cine Teatro Cuiabá
A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) levou crianças e adolescentes atendidos em Centros de Atenção Psicossocial de Cuiabá e Várzea Grande ao Cine Teatro Cuiabá, nesta terça-feira (9.9), para uma tarde de cinema. A ação integra a programação do Setembro Amarelo, mês dedicado à promoção da vida e prevenção ao suicídio.
A mobilização “CAPSi vai ao Cine Teatro!” foi realizada pela SES em parceria com o Cine Teatro de Cuiabá, o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil de Várzea Grande (CAPSi), o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil Adolescer (CAPS Adolescer) e o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil Curumim.
Os pacientes assistiram ao filme “Divertidamente”, que traz a temática do cuidado e atenção às emoções durante o desenvolvimento de uma criança. O filme escolhido proporcionou que crianças, adolescentes e suas famílias pudessem, durante 90 minutos, se identificar nos conflitos humanos básicos e, dessa forma, conseguir conhecer, reconhecer e nomear suas próprias emoções e sentimentos.
A aposentada Coracir Maria de Rezende, 59 anos, levou os bisnetos Carlos Henrique, de 7 anos, e João Lucas, que vai fazer dois anos, e elogiou a ação pela importância da interação com outras crianças. O bisneto mais velho tem hiperatividade, dois tipos de transtorno e é paciente do CAPSi Curumim.
Coracir Maria de Rezende com os bisnetos Carlos Henrique e João Lucas
“Eu achei bom, maravilhoso. As crianças amaram, eu também. Espero que tenha mais vezes. Fazer esses eventos pra nós, porque a gente fica em casa, não é a mesma coisa que estar em casa quando você sai, fica no meio de muita gente, as crianças vêem, aplaudem. Eu achei maravilhoso, e que aconteça muito mais vezes”, disse Coracir.
Já o conferente de carga e descarga, Igor Rafael de Sousa, 34 anos, morador do bairro Jardim Shangri-lá, levou o filho autista e parabenizou toda a equipe que realizou o evento.
Igor Rafael de Sousa com o filho no evento
“Quando nós temos a oportunidade de sair com o pessoal para um evento como este aqui é muito bacana, tanto para os pais, mas principalmente para as crianças. Como ele é muito agitado: pode ver que ele não fica muito tempo parado num lugar, tenho que estar sempre atento ao que ele vai fazer, no que ele vai subir, o que ele vai pegar, porque tudo o que ele vai fazer pode se machucar, pode agredir outra pessoa, pode machucar outra pessoa. Mas tem o momento dele também, que ele é muito carinhoso, amoroso, amigo”, afirmou.
A dona de casa Adilma Cardoso de Sá, 46 anos, tem um filho de 18 anos que tem autismo, déficit de atenção, deficiência cognitiva e hiperatividade, e também elogiou a ação.
Adilma Cardoso de Sá com Bruna Rosa de Almeida, psicóloga do CAPSi de Várzea Grande
“Para ele vir em locais com música, assistir a um filme, acompanhado de outras pessoas é importante, pois é uma forma de ele se desenvolver e se divertir. Ele fica bem alegre, ele sempre participa do grupo dele, que é do CAPSi infantil de Várzea Grande. E é bem importante, porque assim ele tem um convívio maior com as pessoas e aceitação melhor”, afirmou.
Segundo a psicóloga Valéria Vuolo, da área técnica de saúde mental da Coordenação de Organização de Redes de Atenção à Saúde da SES-MT, o objetivo do evento foi de proporcionar a essas crianças, adolescentes e familiares a vivência de uma experiência socialmente comum, mas que muitos conheceram pela primeira vez.
“Essa ação que a gente pensou é de realmente de promoção da vida e nada melhor para promover vida que a arte. A arte, ela é o tratamento da saúde mental. O contato com a arte, ver a arte, fazer a arte em todos os sentidos, mesmo que seja pintar o sete. Isso é saúde mental. Então, esse é o primeiro passo de uma ação em parceria que a SES vai fazer com os serviços, pensando nesse cuidado em liberdade, o quanto é importante para eles e para os familiares”, afirmou.
De acordo com a psicóloga e responsável técnica pela área da Promoção da Vida, da Cultura da Paz e Prevenção do Suicídio da SES, Milady Oliveira, o cuidado em saúde mental é muito mais do que apenas terapia individual e remédio.
“Para estar nesse espaço, ocupando o território de Cuiabá, os espaços que são de arte, de lazer, e que é mais que diversão. Isso aqui também é um momento de inclusão social, de fazer parte da sociedade como um todo. O que a SES busca com essa ação é que essas crianças possam se sentir pertencentes, saber que esse espaço é para todo mundo.”, explicou.
Conforme Bruna Rosa de Almeida, psicóloga do CAPSi de Várzea Grande, a unidade ficou muito satisfeita de poder ofertar essa ação para além dos muros do CAPSi.
“Essa participação dos nossos usuários, do CAPSi de Várzea Grande, é muito importante para que eles consigam circular em lugares extra CAPS, porque muitos vivenciam a sua vida somente dentro do seu ambiente familiar, das suas casas. Eles vivenciam essas dificuldades da inclusão social, então essa ação que estamos fazendo aqui no Cine Teatro foi muito bem recebida pelos pacientes e pelos familiares”, concluiu Bruna.
Os “Doutores Palhaços” do Hospital Estadual Santa Casa, também da SES-MT, participaram da ação para divertir as crianças e adolescentes. As servidoras Cinthya Machado, Silvanete Pereira, Irinildes Penha e Elaine Oiamaré vivem, respectivamente, as palhaças Dra. Pantufa, Dra. Nete Gorete, Dra. Fominha e Dra. Maribel.
“Doutora Palhaça” da Santa Casa abraça criança durante a ação da SES
Fonte: Governo MT – MT
Projeto de Thiago Silva realiza palestras sobre valorização da vida e prevenção ao suicídio nas escolas
Polícia Civil inaugura Sala de Plantão de Atendimento à Mulher em Alto Araguaia
Justiça Eleitoral participa da “Unemat Cidadã”, em Diamantino
Mais de 600 novas matrículas em capacitações são realizadas em mutirão de entrega de cartões do SER Família
Bombeiros socorrem criança afogada após pais buscarem ajuda diretamente no quartel
Segurança
Polícia Civil inaugura Sala de Plantão de Atendimento à Mulher em Alto Araguaia
A Polícia Civil inaugurou, nesta quarta-feira (11.9), mais uma Sala de Plantão de Atendimento à Mulher e Vulneráveis, desta vez...
Após perseguição, Polícia Militar prende dois integrantes de facção criminosa em Cáceres
Dois integrantes de uma facção criminosa foram detidos, na noite desta quarta-feira (10.9), por policiais militares do 6º Batalhão, suspeitos...
Trio é preso em flagrante pela PM com 59 porções de drogas, arma e munições em Várzea Grande e Cuiabá
Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP), do 4º Batalhão, prenderam em flagrante, na noite desta quarta-feira (10.9), três homens...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Economia & Finanças7 dias atrás
Mato Grosso é o segundo estado do país que mais gerou empregos formais em julho, segundo Caged
-
CIDADES6 dias atrás
Festeja: Prefeito apresenta potencial de Sinop para investidores nacionais e internacionais
-
Saúde6 dias atrás
Ministério da Saúde investe R$ 61,5 milhões para ampliar atendimentos especializados e garantir mais acesso à saúde bucal no Ceará
-
CIDADES7 dias atrás
Desfile Cívico será domingo (07) às 17h e contará com apresentação de 83 blocos
-
ARTIGOS & OPINIÕES2 dias atrás
Setembro Amarelo: quando a saúde mental também protege o coração
-
CIDADES3 dias atrás
Prefeitura debate com provedores de internet e telefonia sobre despoluição de cabeamento e fiação
-
Saúde5 dias atrás
Ministro Padilha visita primeiro Centro de Referência em Saúde Indígena do Brasil, no território Yanomami
-
Saúde7 dias atrás
Ministério da Saúde habilita primeiras equipes de Cuidados Paliativos no SUS e investe R$ 8 milhões na Política Nacional de Cuidados Paliativos