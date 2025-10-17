Ministério da Saúde promove Dia D para atualizar caderneta de vacinação de crianças e adolescentes

O Ministério da Saúde, em parceria com estados e municípios, realiza neste sábado (18) o Dia D nacional de multivacinação para atualizar a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A ação integra a Campanha Nacional de Multivacinação, estrelada pela apresentadora Xuxa Meneghel, a eterna rainha dos baixinhos, e tem como mensagem principal: “Vacinar é cuidar de quem você ama — Vacinar é a nossa força”.

Durante a mobilização, mais de 30 mil salas de vacinação estarão abertas em todo o país para atender o público. Representantes do Ministério da Saúde em apoio à ação em todo o país estarão simultaneamente em capitais como Salvador, Fortaleza, Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, Belém, João Pessoa, Recife, Curitiba, Rio de Janeiro, Natal, Porto Alegre e São Paulo.

Mais de 15 vacinas serão ofertadas gratuitamente, conforme o Calendário Nacional de Vacinação. Para atualizar a caderneta, basta que pais e responsáveis levem as crianças e adolescentes a uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Ao todo, 22 milhões de doses foram distribuídas.

Para facilitar o acesso à informação, pais e responsáveis podem acompanhar a situação vacinal das crianças e adolescentes pelo aplicativo Meu SUS Digital, que disponibiliza alertas sobre próximas doses, lembretes e atualizações em tempo real. O sistema também permite verificar quais vacinas já foram aplicadas e quais ainda estão pendentes.

O Ministério da Saúde também está garantindo a imunização contra sarampo e febre amarela para pessoas de até 59 anos. No caso da febre amarela, a vacinação será priorizada nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. A campanha segue até 31 de outubro.

Entre as principais estratégias estão o apoio técnico a estados e municípios, a manutenção do status de eliminação da poliomielite e do sarampo, o combate à hesitação vacinal e o reforço no monitoramento da segurança das vacinas.

Onde ir para vacinar?

No Dia D, mais de 30 mil salas de vacinação estarão abertas em todo o país. Para atualizar a caderneta, basta levar crianças e adolescentes à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima e conferir os pontos de vacinação disponíveis na sua cidade.

Quais vacinas tomar?

Aação é voltada para crianças e adolescentes menores de 15 anos. Durante o Dia D e ao longo da campanha, que vai até 31 de outubro, todas essas vacinas estarão disponíveis:

Avanços na vacinação

Com a retomada das grandes mobilizações nacionais desde 2023, o Brasil tem apresentado resultados significativos nas coberturas vacinais. Em 2024, 15 vacinas do Calendário Nacional registraram aumento nas coberturas, revertendo uma tendência de queda observada desde 2016.

Um dos marcos dessa recuperação foi a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, e alcançou mais de 95% de cobertura vacinal em 2024. O resultado foi essencial para que o Brasil recebesse da Organização Mundial da Saúde (OMS) o reconhecimento como país livre da circulação do vírus do sarampo.

Na estratégia atual, a vacinação contra o sarampo busca manter o país livre da circulação da doença, diante do risco representado por surtos que ocorrem em países vizinhos. Nas Américas, a maioria dos casos atualmente está concentrada na América do Norte.

Amanda Milan

Ministério da Saúde

Fonte: Ministério da Saúde