Saúde

Ministério da Saúde promove série de webinários sobre exposição ao chumbo e vigilância em saúde ambiental

Publicado em

20/10/2025

O Ministério da Saúde promove entre os dias 20 e 22 de outubro uma série de webinários sobre exposição ao chumbo, em alusão à Semana Internacional de Prevenção da Intoxicação por Chumbo, iniciativa da Organização Mundial da Saúde (OMS). O objetivo é informar, difundir conhecimento e fortalecer as ações de vigilância e saúde ambiental voltadas à identificação, tratamento, prevenção e notificação de casos de intoxicação exógena por esse metal pesado.

O primeiro encontro, realizado no dia 20 de outubro, abordará o tema “Diagnóstico, tratamento e notificação de intoxicações exógenas”. A abertura será conduzida por Agnes Soares da Silva, diretora de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador, e Eliane Ignotti, coordenadora-geral de Vigilância em Saúde Ambiental. As palestras discutirão desde a vigilância em saúde das populações expostas a contaminantes químicos, com Fernanda Junqueira Salles, até o diagnóstico e tratamento das intoxicações exógenas por chumbo, apresentado por Andrea Franco Amoras Magalhães, além da notificação de casos, tema de Débora de Sousa Bandeira.

No segundo dia, 21 de outubro, o foco será “Vigilância, prevenção e ação comunitária”. O webinário contará com a mediação de Ranieri Flavio Viana de Sousa e palestra de Fernanda Junqueira Salles, que abordará os riscos da exposição ao chumbo e os desafios para a saúde pública e caminhos para a proteção. O encontro pretende promover a disseminação de informações e o fortalecimento das ações de saúde ambiental voltadas à prevenção dos riscos, destacando a importância do engajamento comunitário nas estratégias de vigilância.

Encerrando a programação, no dia 22 de outubro, o tema será “Experiência estadual da vigilância em saúde”, com a participação de Manuela Sampaio Souza Santos, da Secretaria de Saúde da Bahia. A palestra apresentará a experiência do estado na elaboração do protocolo de vigilância e atenção à saúde da população exposta ao chumbo, destacando a importância da integração entre estados e municípios na resposta a situações de contaminação.

Os webinários são direcionados a gestores e profissionais de saúde que atuam nas áreas de vigilância em saúde e ambiente, e visam ampliar o conhecimento técnico-científico sobre o tema, reforçando o compromisso do Ministério da Saúde com a proteção da saúde da população e o fortalecimento das ações de prevenção à exposição a substâncias tóxicas.

Investimento de R$ 100 milhões em pesquisa contempla áreas voltadas à saúde da mulher, câncer de mama e produtos de terapias avançadas

Published

16 segundos atrás

on

20/10/2025

By

O Ministério da Saúde formalizou um investimento de R$ 100 milhões voltado ao fomento a pesquisas estratégicas em áreas como saúde da mulher, câncer de mama, segurança materna, vacinas e Programa Nacional de Genômica e Saúde Pública de Precisão — Genomas Brasil, entre outras. O objetivo é fortalecer o desenvolvimento científico, tecnológico, a inovação e o Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS), com foco em prioridades do Sistema Único da Saúde (SUS).

A iniciativa marca um avanço no campo da saúde de precisão, ao incentivar o desenvolvimento de estudos genômicos aplicados à oncologia. A integração de dados genéticos, clínicos e sociais promete impulsionar modelos de detecção precoce e ferramentas de apoio à decisão clínica, especialmente para os cânceres de mama e de colo do útero. Com essa abordagem, o Ministério da Saúde aposta em soluções inovadoras que combinam ciência, tecnologia e equidade para fortalecer a atenção integral à saúde das mulheres no SUS.

Três novas chamadas públicas, a serem lançadas ainda neste ano, serão destinadas a impulsionar a inovação, ampliar a capacidade de resposta do país a desafios sanitários e fortalecer a autonomia científica e tecnológica nacional.

O financiamento abarcará estudos com foco em câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer colorretal e segurança materna, os mais incidentes na população feminina brasileira. As linhas de pesquisa contemplam o uso de tecnologias emergentes e genômicas para aprimorar o diagnóstico precoce, o rastreamento e o tratamento desses tumores no SUS, ampliando a precisão das análises e a personalização do cuidado oncológico.

Também serão apoiadas pesquisas para o desenvolvimento de imunizantes inovadores contra doenças emergentes e endêmicas prioritárias, incluindo o aprimoramento de plataformas tecnológicas de produção de vacinas, o que reforçará a busca pela autonomia científica, tecnológica e sanitária do Brasil.

“O financiamento de pesquisas voltadas às áreas estratégicas e prioritárias para o SUS, como são os casos da saúde da mulher, da segurança materna, do câncer de mama e do Genomas Brasil, entre outras, são essenciais ao fortalecimento dos nossos centros de estudo e ao fomento à ciência com foco na atenção à saúde e à qualidade de vida das pessoas. Busca também novas possibilidades de diagnóstico precoce e tratamento de doenças”, afirmou a titular da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Sectics), Fernanda De Negri.

“Com este investimento, o governo federal reafirma seu compromisso com a inovação e a modernização do SUS, aprimorando a capacidade de resposta aos desafios sanitários, com garantia de acesso universal e equitativo à saúde de qualidade”, completou Fernanda De Negri.

Execução descentralizada

O recurso será executado por meio do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit/Sectics), com ações planejadas para os próximos cinco anos. Para assegurar o investimento, foi assinado, em 08/10, um Termo de Execução Descentralizada (TED), instrumento da administração pública federal para descentralizar recursos financeiros para a execução de projetos e ações.

“Investir em pesquisa é apoiar a inovação, fortalecer o SUS, promover decisões baseadas em evidências e consolidar a soberania científica e tecnológica do país”, afirmou Meiruze Sousa Freitas, diretora do Decit/Sectics.

Para a diretora, a iniciativa busca impulsionar a produção de conhecimento e soluções tecnológicas, fomentar novas inovações em saúde e combater a desinformação científica, promovendo a tradução e popularização do conhecimento e incentivando a educação científica entre gestores, profissionais e a sociedade.

Parceria estratégica com o CNPq

 O investimento de R$ 100 milhões será executado no âmbito de um TED celebrado entre o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/MCTI). A cooperação, estabelecida desde 2004, tem sido essencial para o fomento à pesquisa científica e tecnológica de relevância para o SUS. Essa parceria possibilita a realização de editais temáticos, encomendas tecnológicas e o acompanhamento técnico-científico dos projetos financiados.

Com essa nova etapa de cooperação, o Ministério da Saúde reforça seu compromisso com o avanço científico e tecnológico, o fortalecimento da indústria nacional de saúde e a promoção de um SUS cada vez mais baseado em evidências e inovação.

“O CNPq é um parceiro estratégico para a saúde pública, pela sua capilaridade junto à comunidade científica e pela excelência na gestão de bolsas e projetos de pesquisa”, ressaltou Fernanda De Negri.

Saúde leva experiência imersiva para a 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

Published

17 segundos atrás

on

20/10/2025

By

Neste ano, o Ministério da Saúde participará da 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), lançando duas atrações para os visitantes do evento, destinadas especialmente ao público infantojuvenil. Uma delas será a revista “Guardiões do Planeta Água”, que traz diversos personagens, incluindo o Zé Gotinha, como defensores do cuidado da água, da vida e da saúde. A outra atração será uma experiência imersiva, numa sala que promete encantar quem passar por lá, por meio de projeções de arte digital. Além disso, o estande do MS terá vários materiais e kits para distribuição.

A 22ª SNCT acontecerá entre os dias 20 e 26 de outubro de 2025 em todo o país, por meio de atividades descentralizadas, e de 21 a 26 de outubro na Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF). Em 2025, o tema do evento é “Planeta Água: a cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território.”

“Para quem for à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia neste ano, vamos proporcionar uma experiência atraente para o público infantojuvenil, tratando de forma lúdica da relação entre a água e a saúde das pessoas, da importância da preservação da natureza, dos rios e oceanos, dos animais e do planeta como um todo. A sala de imersão usa recursos tecnológicos para fazer essa ponte de conhecimento. É uma forma leve de tratar desses temas, formando o público para as questões sobre os recursos hídricos, o meio ambiente e as mudanças climáticas”, comentou a titular do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit) da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Sectics), Meiruze Sousa Freiras.  

“Guardiões do Planeta Água”

Por meio de ilustrações, textos curtos e jogos, a revista aborda diversos temas, tais como microplásticos e doenças crônicas; água e clima; águas subterrâneas; doenças causadas por poluição e sujeira na água; mudanças climáticas e nutrição; rios e saúde indígena; tecnologia e saúde; inteligência artificial; dengue; e dicas de como contribuir com cuidados em relação ao meio ambiente. A publicação será distribuída gratuitamente, junto com uma mochila.

Experiência imersiva

Utilizando projeção mapeada, a sala imersiva montada no estande do Ministério da Saúde usa elementos gráficos da revista “Guardiões do Planeta Água” para se conectar com a temática da 22ª SNCT, que é “Planeta Água: cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território”.

A narrativa audiovisual que será apresentada ao público se desenvolve apresentando cenas captadas na Esplanada dos Ministérios (local do evento) e na cachoeira do Itiquira, que fica no munícipio de Formosa, no estado de Goiás. Através de recursos de animação gráfica, apresenta-se a trajetória da água da chuva, que faz parte do ciclo da água, representando um recorte do que é a cultura oceânica.

Com uma linguagem dinâmica e o uso de experimentação com arte digital, o espectador é convidado a navegar pelo trajeto da água até chegar em um ambiente submerso e cheio de ilustrações animadas. A sala conta com projetores e caixas de som estrategicamente posicionadas para gerar a experiência de imersão.

Sobre o evento

De acordo com o MCTI, a SNCT é o maior evento de popularização da ciência do Brasil. Criada em 2004, chega em 2025 à sua 22ª edição, celebrando duas décadas de história em que já contou com mais de um milhão de participantes em todo o país e cem mil visitantes por edição em Brasília (DF). Com ações presenciais e digitais em todos os estados, a SNCT promove o acesso democrático ao conhecimento, estimula a curiosidade científica e integra escolas, universidades, institutos de pesquisa, museus, empresas, governos e sociedade civil.

Acesse o link e saiba mais sobre a 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

