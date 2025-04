Ministério da Saúde prorroga até segunda-feira (14) o prazo para submissão de projetos ao PET-Saúde

O Ministério da Saúde está prorrogando até a próxima segunda-feira (14), às 23h59 (horário de Brasília), o prazo para submissão de propostas ao Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde: Informação e Saúde Digital). A retificação do edital foi publicada no Diário Oficial da União de terça-feira (8). A atualização do cronograma também está disponível online.



A decisão atende a pedidos de estudantes, professores e profissionais da saúde e da educação, que solicitaram a extensão do prazo para viabilizar a finalização das propostas. Até terça-feira, o Ministério da Saúde já havia recebido 86, demonstrando o forte engajamento das instituições com o tema da transformação digital no SUS.

O edital, assinado pela secretária de Informação e Saúde Digital, Ana Estela Haddad, e pelo secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Felipe Proenço, tem como objetivo fortalecer a integração entre ensino, serviço e comunidade, promovendo a qualificação dos processos de trabalho e a formação de profissionais com foco em saúde digital e na transformação digital do SUS.

Em 2025, o edital ampliou, reconhecendo o papel transversal da transformação digital. Agora, podem participar cursos de graduação em áreas como ciência da computação, engenharia, comunicação, ciência de dados, estatística, administração pública, direito e design, desde que em parceria com cursos da área da saúde e com secretarias de saúde municipais, estaduais ou do Distrito Federal.

Este edital tem como público-alvo Instituições de Ensino Superior públicas ou privadas sem fins lucrativos, em parceria com Secretarias de Saúde Municipais, Estaduais ou do Distrito Federal. As propostas devem ser submetidas por meio de formulário eletrônico, conforme modelo disponível no edital. As demais condições da seleção, publicada originalmente no DOU de 26 de fevereiro de 2025, permanecem inalteradas.

Em breve, será lançado um novo edital, voltado especificamente à Rede de Institutos Federais de Educação Profissional, Ciência e Tecnologia do MEC, com o objetivo de promover a pesquisa e a inovação tecnológica aplicadas à agenda do SUS de informação e saúde digital.

Terciane Alves e Israel do Vale

Ministério da Saúde

Fonte: Ministério da Saúde