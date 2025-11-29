Ministério da Saúde reforça papel estratégico na formação e valorização do trabalho em saúde durante congresso

No segundo dia de atividades pré-congresso do 14º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva (Abrascão), o Ministério da Saúde (MS) realizou diversas atividades, com destaque para o V Simpósio Internacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, uma discussão sobre o papel da gestão do trabalho e da educação em saúde que evidenciou o crescente engajamento de pesquisadores, profissionais e militantes do SUS. O evento reuniu diferentes atores que, em diálogo com o Ministério da Saúde, vêm consolidando agendas voltadas ao fortalecimento das políticas estratégicas para o sistema público de saúde, com foco em inovação, qualificação e valorização das equipes que atuam no cotidiano do SUS.

O secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do MS, Felipe Proenço, ressaltou a importância dessas pautas para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS): “O simpósio mostrou, na prática, como a gestão do trabalho e da educação em saúde é estratégica para fortalecer o SUS. Ao colocar no centro a valorização de quem sustenta o sistema todos os dias, e ao defender uma educação crítica e transformadora, o encontro abriu debates fundamentais dentro do congresso da Abrasco e mobilizou pessoas comprometidas com a construção de um SUS mais forte.”

Proenço também destacou iniciativas como o AfirmaSUS, voltado para mudanças nos processos de formação, aproximando a educação das necessidades reais do sistema. Para ele, é essencial manter redes de cooperação e espaços permanentes de debate para enfrentar iniquidades e fortalecer políticas públicas.

O secretário adjunto da SGTES, Jérzey Timóteo, reforçou a necessidade de colocar a equidade no centro das políticas de saúde e afirmou que o encontro é um convite para transformar conceitos em prática: “A equidade deve ser mais do que um conceito teórico, precisa se tornar realidade nas ações de saúde. Apesar dos avanços na atenção primária e especializada, ainda não alcançamos equidade no acesso aos serviços.”

As atividades do pré-congresso ocorreram nos dias 28 e 29 de novembro, enquanto a programação oficial do Abrascão segue de 30 de novembro a 3 de dezembro.

Saiba mais

Organizado pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) em parceria com a Fiocruz Brasília, o 14º Abrascão teve 10.861 inscritos e 8.398 trabalhos aprovados, consolidando sua edição mais diversa e participativa. O tema escolhido para o Congresso deste ano é “Democracia, equidade e justiça climática: a saúde e o enfrentamento dos desafios do século XXI”.

Fonte: Ministério da Saúde