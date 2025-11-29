Saúde
Ministério da Saúde reforça papel estratégico na formação e valorização do trabalho em saúde durante congresso
No segundo dia de atividades pré-congresso do 14º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva (Abrascão), o Ministério da Saúde (MS) realizou diversas atividades, com destaque para o V Simpósio Internacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, uma discussão sobre o papel da gestão do trabalho e da educação em saúde que evidenciou o crescente engajamento de pesquisadores, profissionais e militantes do SUS. O evento reuniu diferentes atores que, em diálogo com o Ministério da Saúde, vêm consolidando agendas voltadas ao fortalecimento das políticas estratégicas para o sistema público de saúde, com foco em inovação, qualificação e valorização das equipes que atuam no cotidiano do SUS.
O secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do MS, Felipe Proenço, ressaltou a importância dessas pautas para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS): “O simpósio mostrou, na prática, como a gestão do trabalho e da educação em saúde é estratégica para fortalecer o SUS. Ao colocar no centro a valorização de quem sustenta o sistema todos os dias, e ao defender uma educação crítica e transformadora, o encontro abriu debates fundamentais dentro do congresso da Abrasco e mobilizou pessoas comprometidas com a construção de um SUS mais forte.”
Proenço também destacou iniciativas como o AfirmaSUS, voltado para mudanças nos processos de formação, aproximando a educação das necessidades reais do sistema. Para ele, é essencial manter redes de cooperação e espaços permanentes de debate para enfrentar iniquidades e fortalecer políticas públicas.
O secretário adjunto da SGTES, Jérzey Timóteo, reforçou a necessidade de colocar a equidade no centro das políticas de saúde e afirmou que o encontro é um convite para transformar conceitos em prática: “A equidade deve ser mais do que um conceito teórico, precisa se tornar realidade nas ações de saúde. Apesar dos avanços na atenção primária e especializada, ainda não alcançamos equidade no acesso aos serviços.”
As atividades do pré-congresso ocorreram nos dias 28 e 29 de novembro, enquanto a programação oficial do Abrascão segue de 30 de novembro a 3 de dezembro.
Organizado pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) em parceria com a Fiocruz Brasília, o 14º Abrascão teve 10.861 inscritos e 8.398 trabalhos aprovados, consolidando sua edição mais diversa e participativa. O tema escolhido para o Congresso deste ano é “Democracia, equidade e justiça climática: a saúde e o enfrentamento dos desafios do século XXI”.
Fonte: Ministério da Saúde
Saúde
No Pará, Ministério da Saúde reforça assistência na Terra Indígena Zo’é com atendimentos especializados, vacinação e acordo de cooperação
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participou neste sábado (29) das ações do programa Agora Tem Especialistas no território da etnia Zo’é, no município de Óbidos, no Pará. Durante a visita, foi assinado um termo de cooperação com a Fundação Dieter Morszeck para ampliar iniciativas conjuntas com o DSEI Guamá-Tocantins, voltadas à promoção, prevenção e assistência à saúde das populações indígenas do Baixo Amazonas.
“O mutirão do Agora Tem Especialistas chegou ao povo Zo’é. Vamos realizar atendimentos especializados, cirurgias, exames e vacinar quem ainda não se vacinou. Entrei na terra Zo’é pela primeira vez em 1998, e desde então o Ministério da Saúde tem cuidado e acompanhado essa população”, destacou Padilha.
A parceria prevê o uso de aeronaves especializadas e equipes médicas e técnicas qualificadas para transporte de pacientes em situações de urgência e emergência, além de apoio logístico ao envio de insumos, medicamentos, vacinas e profissionais de saúde. Também inclui suporte às ações em territórios de difícil acesso. Para fortalecer a assistência, o Ministério da Saúde doará equipamentos como raio-X portátil, eletrocardiógrafo portátil e analisador POC para hemograma.
No território, o ministro também acompanhou a segunda etapa da ação para realizar colecistectomias por videolaparoscopia dentro da própria comunidade indígena, iniciada em agosto. A estratégia busca evitar riscos e complicações associados ao transporte dos pacientes para centros urbanos. A iniciativa reúne esforços técnicos da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), da Fundação Dieter Morszeck e da ONG Zo’é.
A etapa atual ocorre entre 29 de novembro e 1º de dezembro de 2025, beneficiando cinco pacientes da etnia. Ao menos dez profissionais participam da atividade, entre enfermeiros, médicos, anestesiologistas, cirurgiões, pneumologista e outros especialistas.
Povo Zo’é
Com população de 343 indígenas, segundo o Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (Siasi), o povo Zo’é habita a Terra Indígena Zo’é, localizada no município de Óbidos, no Pará, no interflúvio entre os rios Erepecurú e Cuminapanema, na região do Planalto das Guianas.
A etnia fala uma língua da família Tupi-Guarani, do tronco Tupi, e mantém atividades de agricultura, caça e pesca para subsistência, preservando práticas tradicionais fortemente ligadas à floresta e aos ciclos naturais.
Dia D de vacinação
Antes da visita ao território, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, lançou o Dia D de vacinação contra a influenza em todos os estados da região Norte. A mobilização busca reforçar a proteção da população antes do período de maior circulação do vírus, que coincide com o inverno amazônico.
Na UBS Santarenzinho, Padilha destacou a importância da imunização. “Foram distribuídas mais de 3 milhões de doses para os sete estados. É necessário garantir a vacinação de crianças, idosos, gestantes, profissionais de saúde e pessoas com doenças crônicas”, afirmou.
Padilha também anunciou a construção de uma nova Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA 24h) na cidade de Santarém. A unidade será instalada no conjunto residencial Salvação e funcionará como referência para a região oeste do Pará, com foco em vigilância em saúde e resposta a emergências climáticas.
Luiz Cláudio Moreira
Ministério da Saúde
Fonte: Ministério da Saúde
Saúde
Ministério da Saúde realiza encontro de Comitês de Ética em Pesquisa Acreditados
O Ministério da Saúde realizou, no dia 25/11, o Encontro de Comitês de Ética em Pesquisa Acreditados – 2025, no Instituto Butantan, em São Paulo (SP). O evento reuniu representantes da Pasta e dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) Acreditados, com o objetivo de fortalecer a integração, o alinhamento normativo e a qualificação dos processos de análise ética de pesquisas com seres humanos.
A iniciativa ocorre em um momento decisivo para o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, marcado pela implementação da Lei 14.874/2024 e o do Decreto 12.651/2025, que estruturam o novo marco regulatório para a condução de pesquisas com seres humanos no Brasil.
A nova legislação estabelece princípios, diretrizes e regras para a análise ética de protocolos de pesquisa, conforme o grau de risco, sendo de responsabilidade dos CEPs Acreditados, perante a recém-criada Instância Nacional de Ética em Pesquisa (Inaep), a análise daqueles de risco elevado.
A secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (SCTIE), Fernanda De Negri, explicou que a Inaep vai assumir algumas funções normativas e regulatórias, que antes eram da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep). Então, a regulação e credenciamento dos CEPs, a acreditação e a fiscalização do sistema de ética em pesquisa serão feita pela nova instância, que vai continuar tendo participação muito relevante do Conselho Nacional de Saúde (CNS).
Para Fernanda De Negri, a publicação do Decreto 12.651/2025 foi apenas o primeiro passo de um processo de transição importante para a pesquisa com seres humanos no país. “A lei mudou algumas coisas na forma como se organiza o sistema de ética em pesquisa. Os CEPs continuam sendo os agentes fundamentais como instâncias de análise ética e com mais responsabilidade do que antes. E os CEPs acreditados ficaram com uma responsabilidade ainda maior, que é analisar protocolos clínicos de pesquisa alto risco”, afirmou a secretária, que avalia de forma positiva esse processo de transição.
Fortalecimento da análise ética no Brasil
A acreditação é um mecanismo de descentralização qualificada, que amplia a capacidade de análise ética sem comprometer a uniformidade e o rigor técnico das avaliações. O modelo reforça a segurança, a responsabilidade e a proteção dos participantes de pesquisa.
“Os CEPs Acreditados asseguram análises éticas eficientes e fortalecem a aproximação necessária para a efetiva implementação dos novos marcos regulatórios. A inclusão, no evento, de uma mesa voltada aos participantes de pesquisa reafirma a centralidade das pessoas em todas as etapas do processo. Suas experiências e necessidades orientam aperfeiçoamentos contínuos e reforçam a ética na pesquisa. Ao qualificar os processos e ampliar a capacidade de avaliação, garantimos que os estudos conduzidos no Brasil avancem com ainda mais segurança e compromisso com a vida das pessoas”, destaca Meiruze Freitas, diretora do Decit/SCTIE.
Desde 2020, foram acreditados oito CEPs no estado de São Paulo. Esses comitês desempenham papel essencial na análise ética de protocolos de pesquisa de maior complexidade. Em 2024, os CEPs Acreditados aprovaram 282 protocolos de áreas temáticas consideradas de risco elevado — dado que demonstra eficiência, maturidade técnica e confiança no processo de acreditação.
A programação incluiu, ainda, a apresentação do panorama da pesquisa clínica no Brasil, com destaque para iniciativas como o Programa Nacional de Pesquisa Clínica, que busca consolidar um ecossistema robusto, ético e sustentável, com impacto direto no Sistema Único de Saúde (SUS), e o Programa Genomas Brasil, que já fomentou mais de 250 pesquisas, com investimento superior a R$ 1 bilhão.
Acesse a página da Instância Nacional de Ética em Pesquisa e saiba mais sobre pesquisas com seres humanos no Brasil
Ministério da Saúde
Fonte: Ministério da Saúde
Economia & Finanças
