Ministério da Saúde reúne familiares de vítimas da COVID e apresenta avanços do Memorial e do Guia de Manejo da Pós-COVID
O Ministério da Saúde (MS) reuniu, na quinta-feira (4), familiares de vítimas da COVID, representantes da sociedade civil e especialistas da área da saúde para apresentar avanços em duas iniciativas estratégicas: a construção do Memorial em Homenagem às Vítimas da COVID e a finalização do Guia de Manejo das Condições pós-COVID. O encontro foi coordenado pelo secretário executivo da pasta, Adriano Massuda, e reafirmou o compromisso do governo com a preservação da memória coletiva e com o cuidado integral às pessoas afetadas pela pandemia.
Na ocasião, o Ministério informou que o Memorial segue dentro do cronograma e deve ser inaugurado entre março e abril de 2026. A obra será realizada por meio de concurso de artistas plásticos, com o projeto vencedor sendo responsável pela execução do monumento. Conjuntamente, será inaugurado o Centro Cultural da Saúde com uma exposição dedicada ao impacto da pandemia, que contará ainda com o repositório digital relacionado ao acervo do centro, garantindo amplo acesso da população às informações.
O encontro contou com a participação de entidades como a Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid (Avico), a Associação Vida e Justiça, a Coalisão Nacional Orfandade e Direitos, familiares das vítimas da Prevent Senior, representantes dos ex-médicos da Prevent Senior, a Frente pela Vida, a Sociedade Brasileira de Bioética (SBB), a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o Conselho Nacional de Saúde (CNS) e a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), além de outras organizações da sociedade civil engajadas na defesa do direito à memória e à saúde.
Os representantes das entidades e associações reforçaram a importância do projeto e celebraram a abertura para participação da sociedade civil no processo curatorial. Segundo eles, o Memorial será não apenas um local de homenagem, mas também de reflexão, aprendizado e mobilização social.
Outro destaque do encontro foi o Guia de Manejo das Condições Pós-COVID, que está em fase final de elaboração e será concluído até outubro de 2025. O documento reunirá orientações nacionais para diagnóstico, tratamento e acompanhamento multiprofissional de pessoas com condições pós-Covid, oferecendo referência para profissionais de saúde, gestores e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). A distribuição está prevista para todas as regiões do país até dezembro do próximo ano.
Para o secretário-executivo Adriano Massuda, a reunião simboliza um marco no diálogo entre o governo e as entidades representativas: “Mais do que um espaço de escuta, este encontro reafirma que a memória das vítimas e o cuidado com os sobreviventes seguirão no centro das políticas públicas do Ministério da Saúde”, afirmou.
As famílias presentes avaliaram o encontro de forma positiva e destacaram o acolhimento institucional, pois além de fortalecer a memória das vítimas, as iniciativas apresentadas buscam garantir que os impactos da pandemia sejam reconhecidos e transformados em ações permanentes de cuidado em saúde.
Estratégia brasileira é destaque em força tarefa global contra meningites
O Brasil participou da 10ª Reunião da Força Tarefa Técnica da Organização Mundial da Saúde (OMS) para vencer as Meningites até 2030, realizada em Santiago (Chile), de 2 a 5 de setembro. A comitiva nacional foi composta por representantes do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) e da sociedade civil.
O encontro teve como objetivo a apresentação dos avanços alcançados pelos países envolvidos na luta contra as meningites e a troca de experiências entre eles. Em sua apresentação, o Brasil destacou três componentes essenciais da estratégia nacional:
- Vigilância robusta: fortalecimento dos sistemas de vigilância e coleta de dados como alicerce para todas as intervenções, permitindo o monitoramento preciso da doença, a detecção de surtos e a avaliação do impacto das ações de controle.
- Atenção especializada e diagnóstico: ênfase na melhoria do acesso ao diagnóstico rápido e preciso, como a punção lombar, e na garantia de tratamento adequado em todos os níveis do sistema de saúde para reduzir a mortalidade e as sequelas.
- Cuidado contínuo e reabilitação: um foco particular foi dado à necessidade de integrar o cuidado pós-meningite, abordando as sequelas da doença. A discussão destacou a importância de programas de reabilitação, acompanhamento de longo prazo e a integração entre a atenção hospitalar e primária para garantir a qualidade de vida dos sobreviventes.
Além da experiência brasileira em vigilância integrada e nos modelos de reabilitação, a construção das Diretrizes para Enfrentamento ds Meningites até 2030 também foi compartilhada. “Sempre alinhados às recomendações da OMS, estamos avançando no roteiro nacional para eliminar a meningite como um problema de saúde pública e garantir um futuro mais saudável para todos os brasileiros”, ressaltou Carolina Gava, Consultora Técnica do Ministério Saúde.
Ministério da Saúde investe R$ 61,5 milhões para ampliar atendimentos especializados e garantir mais acesso à saúde bucal no Ceará
O Ministério da Saúde vai fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) no Ceará. Nesta sexta-feira (5), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou R$ 61,5 milhões para ampliar o acesso à saúde bucal e a atendimentos especializados. Durante agenda em Fortaleza, foram entregues 23 Unidades Odontológicas Móveis (UOM) e 17 ambulâncias do SAMU 192. Em Barbalha e Cariri, o ministro habilitou serviços de oncologia e cardiologia, fortalecendo as ações do Agora Tem Especialistas, além de anunciar novos Centros Especializados de Reabilitação para assistência a pessoas com deficiência.
Foto: Rafael Nascimento/MS
Com investimento de R$ 8,7 milhões da primeira etapa do Novo PAC Saúde, as novas Unidades Odontológicas Móveis vão beneficiar 80,5 mil pessoas por ano no estado. Os municípios contemplados são: Amontada, Caridade, Independência, Boa Viagem, Ibaretama, Canindé, Chorozinho, Ocara, Acaraú, Palmácia, Quixeramobim, Poranga, Crateús, Tauá, Morada Nova, Itatira, Salitre, Barroquinha, Parambu, Itarema, Tejuçuoca, Santa Quitéria e Tururu. Em 2026, outras 32 localidades selecionadas na segunda etapa receberão os veículos.
“O governo não comprava uma unidade móvel para o Brasil Sorridente há dez anos. Quando o Lula assumiu, em 2023, tínhamos 107 veículos para o atendimento de saúde bucal e vamos terminar esse governo com mais de 900 unidades odontomóveis no Brasil”, afirmou o ministro Alexandre Padilha.
Atualmente, o Ceará conta com 2,3 mil equipes de Saúde Bucal (Esb) credenciadas, o que representa um aumento de 18% em relação a 2022, quando o estado contava com 2 mil equipes. As unidades móveis, que serão utilizadas pelas equipes, ajudarão a ultrapassar as paredes da Unidade Básica de Saúde (UBS) e fortalecer a Estratégia Saúde da Família, tornando o SUS mais presente no cotidiano da população cearense.
Cada UOM é equipada com cadeira odontológica, aparelho de raio-x, ar-condicionado, frigobar, exaustor, gerador de energia, canetas de alta e baixa rotação, entre outros equipamentos para garantir a qualidade do atendimento. A grande novidade é que as unidades serão equipadas com impressoras 3D, permitindo a produção de próteses personalizadas no SUS. Os equipamentos estão em fase final de aquisição.
Foto: Rafael Nascimento/MS
Rumo à universalização do SAMU 192
Para ampliar os serviços de urgência e emergência no Ceará, ainda em Fortaleza, o ministro Alexandre Padilha entregou 17 novas unidades do SAMU 192, que vão beneficiar 17 municípios cearenses: Caucaia, Forquilha, Graça, Guaraciaba do Norte, Hidrolândia, Ipu, Ipueiras, Jaguaribara, Jardim, Jijoca de Jericoacoara, Maranguape, Novo Oriente, Reriutaba, Santana do Acaraú, Ubajara, Umirim e Horizonte.
“O governo ficou seis anos sem comprar uma ambulância sequer. O que nós estamos trazendo aqui já ultrapassa 70% da renovação das ambulâncias do SAMU. Ter uma ambulância significa mais médicos e enfermeiros trabalhando de forma adequada e atendimento mais rápido, o que reduz o tempo de espera e salva vidas”, complementou Padilha.
Agora, já são 87 unidades entregues ao estado na gestão do presidente Lula, com o investimento total de R$ 36 milhões. As novas ambulâncias vão fortalecer as ações do Agora Tem Especialistas para a redução do tempo de espera em casos de urgência e emergência no SUS.
Foto: Rafael Nascimento/MS
Mais atendimento especializado no Ceará
Em Barbalha, o ministro Padilha assinou duas portarias para habilitar novos serviços que beneficiarão cerca de 1,5 milhão de pessoas de 45 municípios da região do Cariri. Com investimento de R$ 2,6 milhões, o Hospital Maternidade São Vicente de Paulo vai ampliar o tratamento oncológico pediátrico, se tornando um Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON). Além disso, outros R$ 2,6 milhões serão investidos em 10 novos leitos especializados para o tratamento cardíaco no Hospital do Coração de Cariri. “Através do Agora Tem Especialistas, estamos fazendo investimentos no interior do estado para que os atendimentos especializados aconteçam cada vez mais aqui para que as pessoas não precisem ir para outras localidades em busca de tratamento”, reforçou Padilha.
A rede de cuidado oncológica do Ceará também vai ganhar reforço com novos equipamentos. O Instituto do Câncer do Ceará vai receber R$ 9,9 milhões para a aquisição de um acelerador linear, ampliando a capacidade de tratamento radioterápico; e a Santa Casa de Misericórdia de Sobral receberá R$ 2,9 milhões para a compra de um tomógrafo, garantindo mais precisão nos diagnósticos. Os investimentos são provenientes de seleção do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon).
Com o investimento anual de R$ 972 mil em cada unidade, as famílias atípicas e pessoas com deficiência do estado contarão com dois novos Centros Especializados de Reabilitação (CER) tipo III. “Os recursos adicionais são para tratar e cuidar de maneira adequada das pessoas com deficiência, garantindo serviços especializados para acolher e receber ainda melhor as crianças, adolescentes e suas famílias”, destacou Alexandre Padilha. As unidades realizam diagnóstico, tratamento, reabilitação, habilitação, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva, buscando promover a autonomia e independência das pessoas atendidas.
Em Juazeiro do Norte, Alexandre Padilha anunciou a adesão do Hospital Regional do Cariri ao programa Agora Tem Especialistas. A unidade, especializada em média e alta complexidade, conta com 284 leitos 100% SUS e possui habilitação em neurologia e traumato-ortopedia. “Com essa adesão, vamos ter um grande aumento de atendimentos em ortopedia, ajudando a reduzir o tempo de espera na região”, afirmou o ministro.
O Agora Tem Especialistas tem como principal objetivo ampliar o acesso à assistência especializada e reduzir tempo de espera por consultas, exames e cirurgias no SUS. O programa tem foco em seis áreas prioritárias – oncologia, ginecologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia.
Luciano Marques
Ana Célia Costa
