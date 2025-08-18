Connect with us

Ministério da Saúde revisa normativas da Rede Nacional dos Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde

18/08/2025

18/08/2025

O Ministério da Saúde está revisando a Portaria GM/MS nº 4.641, que instituiu Rede Nacional de Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Rede CIEVS) em 2022. Para isso, a pasta reuniu em Brasília, nos dias 12, 13 e 14 de agosto, coordenadores e técnicos do CIEVS de todas as regiões do país, que atuam diretamente nas ações preparação, vigilância e resposta a potenciais emergências em saúde pública. Na abertura do evento, o diretor do Departamento de Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde, Edenilo Baltazar, destacou a importância do diálogo com os profissionais que executam as ações no campo. “Precisamos conversar diretamente com quem atua na linha de frente. Essas pessoas têm percepções e detalhes que muitas vezes desconhecemos. Por isso, é essencial construir as decisões de forma coletiva”, ressaltou.

À frente da coordenação-geral do CIEVS, Daniel Coradi, reforçou o papel estratégico da Rede CIEVS na vigilância baseada em eventos e na detecção precoce de ameaças à saúde pública. “A revisão da portaria é essencial para definir papéis com mais clareza e atender às especificidades de estados e municípios”, afirmou, destacando que o encontro resultará em uma proposta aprimorada para ser submetida as instâncias de pactuação.

A coordenadora da Rede CIEVS, Rebeca Martins, lembrou que o processo de revisão é fruto de um trabalho contínuo desde a publicação da portaria anterior, em 2022. “Nada do que foi construído até aqui se perde. Estamos agregando as contribuições de grupos técnicos, pontos focais regionais e experiências locais para atualizar a normativa e aprimorar a articulação técnica da Rede”, explicou.

Entre os principais temas discutidos estiveram o fortalecimento da vigilância baseada em eventos, a valorização do papel dos CIEVS na identificação precoce de ameaças e a consideração de tipologias diferenciadas, como unidades situadas em áreas de fronteira e regiões remotas. O encontro também promoveu a integração entre os níveis federal, estadual e municipal, alinhando ações de preparação, vigilância e resposta às emergências.

Rede CIEVS

Instituído em 2005, no contexto do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) é um serviço de inteligência epidemiológica voltado à detecção, verificação, avaliação, monitoramento, comunicação e resposta a eventos que possam constituir emergências em saúde pública no SUS. O CIEVS Nacional, inaugurado em 2006, é responsável por coordenar o Comitê de Monitoramento de Eventos e atua como ponto focal do Brasil junto à Organização Mundial da Saúde (OMS).

A Rede CIEVS é composta por 190 unidades distribuídas da seguinte maneira: 01 Nacional, 27 Estaduais (incluindo o DF), 42 Regionais, 26 de Capitais, 46 Municipais, 14 de Fronteiras e 34 dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). Com essa estrutura, a Rede CIEVS é fundamental para fortalecer a inteligência epidemiológica do país, integrar as esferas do SUS e potencializar a vigilância e resposta às emergências em saúde pública, garantindo maior proteção à população brasileira.

Ministério da Saúde recomenda manuais de aplicação de marcas para a atenção primária à saúde do SUS

18/08/2025

9 segundos atrás

on

18/08/2025

By

Para garantir a uniformidade na comunicação de ações, programas e unidades de saúde que compõem a atenção primária em todo o País, o Ministério da Saúde recomenda três manuais de aplicação de marcas. Os documentos orientam estados e municípios sobre os padrões esperados para a sinalização e a ambientação de Unidades Básicas de Saúde (UBS), equipamentos, vestuários e unidades móveis.

Os manuais destacam placas oficiais, sinalização de ambientes, envelopamento e adesivamento de veículos, itens de vestuário em geral e objetos de uso pelos profissionais, como mochilas, pranchetas e garrafas, entre outros materiais. É importante ressaltar que o Ministério recomenda que as secretarias de saúde insiram suas logomarcas nas peças, seguindo as instruções específicas de posicionamento e tamanho, sem distorções ou alterações nos padrões e cores originais.

Para a secretária de Atenção Primária à Saúde, Ana Luiza Caldas, o conteúdo técnico fortalece a identidade visual do SUS e a expansão dos serviços da rede. “Queremos que os materiais sejam amplamente conhecidos por gestores e trabalhadores que atuam na APS. A identidade visual com o uso das marcas oficiais é fundamental para o protagonismo dos serviços ofertados e para o pertencimento da população que acessa este nível de atenção.”, afirma.

Confira todos os manuais disponíveis no portal do Ministério da Saúde

Manual de identidade visual e sinalização: Unidades de Atenção Primária à Saúde

A publicação está dividida em três partes principais: sinalização, que abrange a identificação externa e interna das unidades; ambiência, responsável pela decoração e ambientação que promovem maior aproximação entre as pessoas do território e equipes; e conteúdos técnicos e informativos, peças que exibem informações relevantes tanto para transparência junto ao controle social quanto para profissionais. Há peças fixas, prontas para produção sem alterações, e peças editáveis, que podem ser personalizadas.

Faça o download dos arquivos vetorizados e prontos para a utilização

Manual de Aplicação das Marcas da Atenção Primária à Saúde: Unidades Móveis

As unidades móveis representam uma estratégia importante para levar ações e atendimentos de saúde às comunidades mais distantes ou com oferta limitada de serviços públicos. Sua mobilidade permite que a atenção primária chegue especialmente em regiões rurais, ribeirinhas ou áreas de difícil acesso. No manual constam diretrizes de adesivamento de veículos e embarcações de iniciativas estratégicas, como Unidades Básicas de Saúde Fluvial, Brasil Sorridente e Consultório na Rua. 

Faça o download dos arquivos vetorizados e prontos para a utilização 

Manual de Aplicação das Marcas da Atenção Primária à Saúde: Vestuário e Acessórios

O documento orienta gestores e trabalhadores sobre os padrões esperados na utilização de marcas oficiais em uniformes, equipamentos de proteção individual e acessórios, reforçando a imagem institucional do SUS. O conteúdo apresenta todas as peças recomendadas para uso nos programas e estratégias vinculadas à atenção primária, como a Estratégia Saúde da Família, Brasil Sorridente, Atenção Primária Prisional, Academia da Saúde e outros.  

Faça o download dos arquivos vetorizados e prontos para a utilização

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail [email protected]

Ministério da Saúde

Fonte: Ministério da Saúde

Ministério da Saúde e Fiocruz realizam audiência pública sobre estudo de viabilidade de integração do Hospital Federal da Lagoa com o IFF/Fiocruz

15/08/2025

3 dias atrás

on

15/08/2025

By

O Ministério da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) realizam, na próxima sexta-feira (22), audiência pública on-line para apresentar os resultados do estudo de viabilidade de integração do Hospital Federal da Lagoa (HFL) com o Instituto Nacional da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira da Fiocruz. A transmissão será feita pelo canal do YouTube, das 9h30 às 12h.

Os interessados poderão apresentar contribuições mediante inscrição prévia até 20 de agosto, pelo e-mail [email protected], com as seguintes informações: Nome, CPF, e-mail e instituição/organização/órgão/entidade/sindicato representa. Após a inscrição, será encaminhado, por e-mail, o link de acesso para participação na audiência pública. Não será possibilitada a participação de quem não se inscrever previamente. Cada instituição/organização/órgão/entidade/sindicato poderá indicar apenas um representante.

Programação:

  • 09:30 às 10h – Apresentação pelo Ministério da Saúde e pela Fiocruz.
  • 10h às 10:50 – Falas dos representantes do Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, Tribunal de Contas da União, Conselho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro e Conselho Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (10 minutos por participante).
  • 10:50 às 11:40 – Fala dos inscritos (2 minutos por participante).
  • 11h40 às 12h – Encerramento com considerações finais.


Ministério da Saúde

Fonte: Ministério da Saúde

Economia & Finanças

