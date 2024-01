Ministério muda calendário de plantio em 7 estados

As projeções do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) indicam boas perspectivas para o mercado de carne bovina ao longo deste ano.

Segundo as análises do Cepea, a estabilidade das exportações brasileiras de carne bovina tem sido um pilar crucial para a sustentação dos preços internos. A indústria nacional, altamente profissionalizada, tem atendido eficientemente às demandas de clientes ao redor do mundo, estabelecendo nos pecuaristas os fornecedores de animais alinhados às exigências de variados mercados.

No mercado interno, as expectativas apontam para um cenário de inflação controlada e uma tímida expansão do Produto Interno Bruto (PIB). Essas condições econômicas podem impulsionar um modesto aumento na demanda por carne bovina in natura, prevendo-se um crescimento de 1,79% ao longo de 2024. Apesar de moderado, este incremento é positivo, considerando a retração do consumo interno em anos anteriores.

A relação entre preços e demanda merece destaque: a redução nos preços costuma impulsionar as vendas no varejo, indicando uma possível melhoria no consumo caso a arroba sofra desvalorização. Quanto à oferta, análises sazonais indicam um aumento no volume disponível a partir de março, o que poderia exercer pressão sobre os valores. Adicionalmente, a expectativa de um maior volume de animais destinados ao abate no primeiro semestre de 2024, possivelmente impulsionado pela presença de vacas não emprenhadas no ano anterior, pode influenciar o mercado.

