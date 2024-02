Ministério Público arquiva inquérito contra Emanuel, Márcia Pinheiro e ex-chefe de gabinete por absoluta falta de provas 

09/02/2024

Chefe da Escola do Legislativo destaca curso aos servidores e Cuiabaninhos

Em balanço das ações da Câmara de Cuiabá, a chefe do Núcleo da Escola do Legislativo, Amanda Fares, destacou os esforços do presidente Chico 2000 (PL), que possibilitaram a oferta de 11 cursos presenciais aos servidores da Casa no ano de 2023.

Conforme ela, foram 441 certificados emitidos em 2023, com cursos nas mais diferentes áreas. As capacitações tiveram início no segundo semestre do ano passado.

“O mérito é do presidente Chico 2000 que se dedicou para que os servidores tivessem essa oportunidade de capacitação. Inclusive, para que eles pudessem fazer de forma remota sem atrapalhar as atividades do dia a dia”, declarou Amanda.

Segundo ela, em 2024 os cursos na modalidade de ensino à distância poderão ser acessados pelos servidores até junho de 2024. Entre cursos, presencial e on-line, os servidores receberam treinamento sobre Processo Legislativo, Redação Oficial, Informática Básica, Oratória, A Nova Lei de Licitação, Gastos com a Administração Pública, Excel Avançado, Combate à Violência contra a Mulher, Gestão Pública, Contratos e Aditivos, Fiscal de Contratos, A Nova Lei Eleitoral, Prestação de Contas de Campanha Eleitoral 2024 e Gestão Administrativa

PROJETO CUIABANINHOS – A chefe da Escola do Legislativo também comemorou a expansão do projeto Cuiabaninhos, que leva alunos para conhecer o Parlamento Municipal. Em 2023, a Câmara de Cuiabá recebeu estudantes de nove escolas municipais, três escolas particulares pela primeira vez, além de duas visitas técnicas com adultos. “Com certeza, 2023 foi um ano marcante para a Escola do Legislativo”, finalizou.

