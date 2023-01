Ministério Público centraliza atividade administrativa em Cuiabá

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística e Escola Institucional, realiza nesta terça e quarta-feira, o Seminário “Nascentes, Veredas e Áreas Úmidas”. O evento ocorrerá, das 9h às 12h, por meio da plataforma Teams, com transmissão pelo canal do MPMT no Youtube.

De acordo com a programação, o primeiro painel terá como tema “A importância socioambiental das áreas úmidas”. O assunto será abordado pela professora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e doutora em Ecologia e Recursos Naturais, Cátia Nunes da Cunha. O painel terá como debatedora a promotora de Justiça em Mato Grosso Ana Luiza Ávila Peterlini.

O segundo painel terá como palestrante a doutora em Biologia Vegetal Suzana Neves Moreira. Ela abordará o tema “Conservação das nascentes e veredas”, tendo como debatedor o analista Engenheiro Florestal do MPMT José Guilherme Roquete.

Na quarta-feira (01), o primeiro painel, com o tema “Nascentes, Veredas e Áreas Úmidas: aspectos criminais”, terá como palestrante o promotor de Justiça do Rio Grande do Sul Daniel Martini e, como debatedor, o promotor de Justiça João Marcos de Paula Alves.

Ainda no período da manhã ocorrerá o painel “Governança das Águas Subterrâneas: Desafios e Impasses”, com a doutora e mestre em Ciência Ambiental Pilar Carolina Villar. A condução dos debates ficará a cargo do promotor de Justiça em Mato Grosso Marcelo Linhares.

Fonte: MP MT