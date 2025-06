Ministério Público de MT abre seleção para estagiários em nove áreas

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) divulgou nesta sexta-feira (13) um novo edital de seleção pública para estagiários, com a oferta de 107 vagas e formação de cadastro de reserva em nove áreas de atuação. O processo seletivo será conduzido pela empresa Super Estágios Ltda. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. As oportunidades são destinadas às Promotorias de Justiça da Capital e do interior, bem como às Procuradorias de Justiça, departamentos e órgãos auxiliares da Procuradoria-Geral de Justiça. Serão selecionados estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em cursos de ensino superior, de graduação em Direito, Jornalismo, Rádio e TV, Biblioteconomia, Tecnologia da Informação, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Serviço Social. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da Super Estágios (www.superestagios.com.br), das 9h do dia 18 de junho até às 23h59 do dia 25 de junho de 2025, no horário de Brasília, inclusive no fim de semana. Cada candidato poderá se inscrever apenas uma vez, devendo indicar a localidade onde deseja atuar.São condições para participar do processo seletivo: estar regularmente matriculado em instituições de ensino públicas ou privadas, com frequência efetiva em curso de ensino superior; ser brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no país; não ter sido exonerado a bem do serviço público. É vedada a inscrição de estudante já credenciado como estagiário no MPMT, ou que tenha estagiado por período superior a um ano na instituição. Além disso, na data de início do estágio, o estudante deve ter idade mínima de 16 anos completos.A bolsa denominada Auxílio Temporário é no valor mensal de R$ 1,4 mil e o Auxílio-Transporte é de R$ 200 por mês. Além disso, o estagiário terá direito a um Seguro Contra Acidentes Pessoais nos termos da legislação em vigor. A jornada de atividade é de 25 horas semanais e cinco horas diárias. A seleção assegura reserva de 10% das vagas oferecidas para cada curso às pessoas com deficiência e de 30% das vagas oferecidas para candidatos negros ou pardos.A prova também será realizada pela internet. O ambiente virtual da prova estará disponível para o candidato no dia 26/06/2025, a partir das 9h (horário de Brasília), até o dia 27/06/2025, para a sua realização até às 17h (horário de Brasília). O candidato terá dois minutos para responder cada questão. Caso não responda dentro desse prazo, o sistema gravará a resposta em branco e seguirá automaticamente para próxima.Para mais informações acesse o edital aqui.

Fonte: Ministério Público MT – MT