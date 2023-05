Ministro da Educação elogia gestão estadual: “Mauro tem investido fortemente na educação de crianças e jovens”

O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que o governador Mauro Mendes tem “investido fortemente na educação das crianças e jovens” de Mato Grosso.

A fala ocorreu na tarde desta quinta-feira (25.05), no Palácio Paiaguás, durante a assinatura do Termo de Intenção para a retomada de dezenas de obras em escolas da educação básica, via parceria entre Governo Federal, Governo do Estado e prefeituras.

“Já recebi o governador Mauro lá no Ministério e ele me apresentou os desafios e investimentos que ele tem feito na educação aqui de Mato Grosso. Agradeço a sua decisão de investir fortemente na educação das crianças e jovens aqui do Estado”, declarou.

Entre os investimentos realizados pelo Governo de Mato Grosso estão a construção de dezenas de novas escolas; reformas gerais em unidades; construção de quadras; instalação de ar-condicionado; entrega de notebooks aos professores e chromebooks aos alunos; instalação de Smart TVs nas salas de aula e a contratação material didático e sistema de ensino da FGV, igual ao aplicado nas melhores escolas particulares.

“Tive a oportunidade de conviver com o Mauro durante os quatro anos do meu mandato como governador do Ceará. E sempre fiquei encantado com a força, a dedicação e a visão do Mauro. Ele tem feito a diferença aqui no Estado de Mato Grosso e queria parabenizar ele e o trabalho de toda a sua equipe”, reforçou.

Além da parceria nas obras das escolas, o ministro garantiu recursos na ordem de R$ 77 milhões para equipar o Hospital Universitário Júlio Muller. Outros R$ 13 milhões serão destinados pelo Governo de Mato Grosso.

A unidade de saúde está sendo construída pela atual gestão estadual, após ficar parada desde 2013. Após a entrega, o hospital será gerido pela Universidade Federal de Mato Grosso.

“Vamos fazer essa parceria juntos, para que a gente possa, no ano que vem, entregar essa grande obra do novo Hospital Universitário aqui em Cuiabá, aqui em Mato Grosso, que vai atender aos nossos jovens, atender a população que precisa do atendimento de saúde e qualidade”, completou.

O governador Mauro Mendes garantiu que irá continuar fazendo grandes investimentos para que a Educação de Mato Grosso esteja entre as 10 melhores nos próximos anos, e afirmou que irá monitorar as prefeituras para que as obras das escolas possam sair do papel.

“O ministro deu uma excelente notícia de que que os recursos já estão liberados para as obras em andamento. Recursos não faltarão e a nossa população será atendida assim que essas obras forem retomadas e concluídas”, pontuou.

Também participaram do evento: os senadores Wellington Fagundes, Margareth Buzetti e Jayme Campos; o deputado federal Fabio Garcia; os deputados estaduais Valdir Barranco, Max Russi, Wilson Santos e Sebastião Rezende; os secretários de Estado Mauro Carvalho (Casa Civil), Alan Porto (Educação), Marcelo de Oliveira (Infraestrutura), Laice Souza (Comunicação), César Roveri (Segurança), Allan Kardec (Ciência e Tecnologia) e Jordan Espíndola (Gabinete de Governo); o presidente da MT Gás, Aécio Rodrigues; o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alexandre Mendes; o comandante-geral dos Bombeiros, coronel Alessandro Borges; os prefeitos Alexandre Oliveira (Campo Verde), Miguel Vaz (Lucas do Rio Verde), Léo Bortolin (Primavera do Leste), Milton Amorim (Colniza) e Thiago Timo (Torixoréu); além de vereadores e outras lideranças políticas e comunitárias.