Ministro da Saúde conhece hospital inteligente de Beijing, na China
Em missão oficial à China, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, conheceu de perto o hospital inteligente universitário Tiantan, localizado em Beijing. A agenda realizada nessa segunda-feira (13) busca contribuir para a criação do primeiro hospital público inteligente do Brasil.
“Um dos motivos da nossa visita à China é avançar na construção de hospitais tecnológicos no Brasil e queremos estabelecer acordos bilaterais neste sentido”, disse Padilha. “Este é o futuro da saúde. Um hospital que acompanha o paciente não só quando está internado ou passando por consultas, mas também depois com assistência e uso integrado de tecnologias avançadas. O paciente volta para casa, o hospital registra todas as suas informações, os médicos debatem os casos e ele espera a consulta. Isso reduz gastos e melhora a qualidade do atendimento. É isso que a universidade de Beijing nos mostrou hoje com detalhes”, complementou o ministro.
A proposta em discussão do Instituto Tecnológico de Medicina Inteligente (ITMI-Brasil), que terá o primeiro hospital público inteligente do Brasil, prevê 800 leitos dedicados à emergência de adultos e crianças nas áreas de neurologia, neurocirurgia, cardiologia, terapia intensiva e outras urgências. A unidade deverá ser instalada em São Paulo e o início das atividades está previsto para o final de 2027.
“É um projeto que fortalece o Sistema Único de Saúde e melhora a vida dos brasileiros. O hospital inteligente permitirá integração com a rede de atenção em todas as etapas – da atenção primária ou serviços de urgência e emergência até alta complexidade -, garantindo cuidado mais rápido, eficaz e humano. É a tecnologia a serviço do SUS, do médico ao paciente, da formação profissional à assistência”, detalhou Padilha.
Além da troca de conhecimento com a China, o Ministério da Saúde solicitou ao Banco de Desenvolvimento dos Brics financiamento para a construção do hospital inteligente inspirado nos modelos desenvolvidos na China e Índia. Após se encontrar com a presidente do Banco, Dilma Rousseff, o ministro afirmou que a expectativa é ter a resposta da instituição até dezembro.
“Estamos aproveitando a missão para darmos andamento do projeto junto ao Banco dos BRICS. A visita da missão do Banco ao Brasil já ocorreu e o detalhamento dos documentos técnicos do projeto também foi recebido com muita satisfação. A expectativa é termos a resposta em dezembro. Será um grande salto na organização dos serviços hospitalares no Brasil e uma incorporação tecnológica que vai contribuir com a revolução digital que estamos fazendo no SUS”, enfatizou Padilha.
Parcerias bilaterais
Ainda nesta segunda-feira, ao se encontrar com o ministro da Comissão Nacional de Saúde da China, Lei Haichao, Alexandre Padilha lembrou os acordos bilaterais firmados com o país asiático durante agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em maio deste ano. Na oportunidade, o ministro acompanhou a assinatura de três acordos bilaterais para a produção de vacinas de última geração, transferência de tecnologia na área de equipamentos de imagem e para a construção de uma plataforma industrial de Insumos Farmacêuticos Ativos (IFAs) no Brasil.
“A visita à China com o presidente Lula tem permitido que o Ministério da Saúde consolide essas parcerias que vão levar muita tecnologia, conhecimento e renda para o Brasil”, pontuou Padilha. O ministro também tratou de temas como: união do Brasil e da China na defesa da Organização Mundial da Saúde (OMS); fortalecimento da colisão da saúde no G20; parcerias em saúde digital e biotecnologia; reforço à medicina tradicional de ambos os países, enfrentamento a pandemias com troca de tecnologias, além da criação de um grupo binacional permanente que se reúna com regularidade para tratar de interesses comuns.
O ministro chinês ressaltou que os países têm uma relação de confiança mútua. “Agradecemos ao Brasil por manter esse princípio. Temos parceria estreita na saúde e queremos aprofundar a cooperação estabelecida”, disse. No cenário internacional, Lei Haichao afirmou que “a atual decisão dos EUA de se retirar da OMS trouxe incertezas para a saúde. O desenvolvimento da saúde da China apoia a saúde mundial e estamos dispostos a cooperar para a construção conjunta de uma comunidade em saúde para todos”, concluiu.
Doenças socialmente determinadas e grupo binacional
Ainda na reunião com o ministro Lei Haichao, Padilha destacou acordo inédito firmado no âmbito dos BRICS para que os países do bloco se unam para eliminar doenças socialmente determinadas. No dia 7 de julho de 2025, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante a reunião da Cúpula de Líderes do BRICS, chancelou a parceria, considerada um marco na agenda global de equidade em saúde.
O acordo havia sido recomendado pelos ministros da Saúde dos BRICS em reunião realizada em dia 17 de junho deste ano, em Brasília. O tema foi uma das prioridades escolhidas pela presidência brasileira do BRICS na área da saúde e teve como inspiração o Programa Brasil Saudável, que visa enfrentar problemas sociais e ambientais que afetam a saúde de pessoas em maior vulnerabilidade social.
Atração de investimentos
No primeiro dia da missão, o ministro Padilha também encontrou o ministro da Administração Nacional de Produtos Médicos da China (NMPA), Li Li. A NMPA é a correspondente chinesa para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Brasil.
Na oportunidade, Alexandre Padilha destacou a importância de aproximar ambas as agências para atrair investimentos em temas como incorporação de insumos e medicamentos e estudos clínicos. “Queremos avançar em estudos de informação para que a NMPA possa acelerar os registros das empresas chinesas no brasil, bem como fluxos mais rápido na Anvisa para que as empresas chinesas possam integrar o mercado brasileiro”, disse Padilha.
“O complexo econômico, de indústria e serviços da saúde é muito importante estar no centro da estratégia de futuro compartilhado para um mundo mais justo e sustentável. Então, nós temos que ter uma grande corporação tecnológica, grande presença de trabalho qualificado para impulsionar a economia. E combinar produção de tecnologia a produtos da saúde com acesso da população a esses produtos é muito importante para a redução da desigualdade e construção de um mundo mais justo. O Ministério da Saúde do Brasil coordena toda essa relação do complexo econômico e industrial da saúde”, destacou o ministro brasileiro.
O ministro lembrou que o governo brasileiro regulamentou, recentemente, a Lei de Pesquisa Clínica que contribuirá para atrair investimentos em inovação na área da saúde. “O Brasil ganhou definitivamente um novo o marco regulatório para pesquisa clínica, uma lei que vai reduzir os prazos para aprovação de projetos de pesquisa clínica no país. A lei terá um peso para acelerar a integração do Brasil em pesquisas clínicas mundiais, além de proteger os povos originários e encurtar prazo para registro das novas terapias, estimulando empresas e instituições chinesas a fazer parcerias com instituições e empresas do Brasil”, disse Padilha.
Como exemplo, o ministro citou a Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP), firmada este ano, voltada à produção nacional de insulina glargina. O projeto reúne Bio-Manguinhos (Fiocruz), Biomm e a farmacêutica chinesa Gan & Lee.
A NMPA firmou, em 2024, memorando de cooperação com Anvisa para produtos e insumos médicos, destacou o ministro chinês, Li Li. “China e Brasil compartilham a mesma inspiração e caminham de mãos dadas. Nossos países estão no melhor momento da história de sua parceria. Espero que esse encontro possa promover mais benefícios para essa cooperação. Queremos contribuir nos mecanismos bilaterais entre os países com conquistas maiores que possam beneficiar o nosso povo”, disse.
Brasil registra 32 casos confirmados de intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas
Nesta segunda-feira (13), o Ministério da Saúde atualiza o número de notificações de intoxicação por metanol após consumo de bebida alcoólica. Até o momento, 213 notificações foram registradas, sendo 32 casos confirmados e 181 em investigação. Outras 320 suspeitas foram descartadas.
Os casos de intoxicação confirmados foram em São Paulo (28), Paraná (3) e Rio Grande do Sul (1). Quanto aos óbitos, 5 foram confirmados em SP e outros 9 seguem em investigação: 3 em SP, 3 em PE, 1 no MS, 1 em MG e 1 no CE.
Em relação aos casos suspeitos, São Paulo é o estado com maior concentração, contabilizando 100 casos em investigação. Em seguida, aparecem Pernambuco com 43 suspeitas, Espírito Santo (9), Rio Grande do Sul (6), Rio de Janeiro (5), Mato Grosso do Sul (4), Piauí (4), Goiás (3), Maranhão (2), Alagoas (2), Minas Gerais (1), Paraná (1), Rondônia (1).
Os registros de casos nos municípios de Garanhuns (PE) e Ipojuca (PE) tiveram suas informações de município de residência atualizadas para Maceió (AL) e São Paulo (SP), respectivamente.
Atualização
A atualização das notificações de intoxicação por metanol, decorrentes do consumo de bebidas alcoólicas, será realizada nos dias de funcionamento da Sala de Situação — segundas, quartas e sextas-feiras —, após às 17h.
Ministério da Saúde celebra os 25 anos da Vigilância em Saúde Ambiental no Brasil e analisa os avanços e desafios da área
Área essencial da saúde pública, a Vigilância em Saúde Ambiental (VSA) completa 25 anos de criação, consolidando um conjunto de ações e serviços voltados para identificar, conhecer e acompanhar mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana. A VSA é parte do trabalho desempenhado pelo Ministério da Saúde (MS) e atua na qualidade da água, na qualidade do ar e na atenção a populações expostas a substâncias químicas e poluentes atmosféricos.
Com o objetivo de promover o diálogo e a integração entre os entes federativos para fortalecer essa importante área de atuação em todo o Brasil, a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA/MS) realizou, de 7 a 9 de outubro, em Brasília (DF), o Seminário Nacional da Vigilância em Saúde Ambiental 2025. Participaram gestores, pesquisadores e profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) para debater os desafios, avanços e perspectivas das ações voltadas à proteção da saúde e do meio ambiente no País.
Organizado pela Coordenação-Geral de Vigilância em Saúde Ambiental (CGVAM/DVSAT/SVSA/MS), o seminário contemplou painéis temáticos, palestras e debates com especialistas de diferentes instituições, além de homenagens e momentos de integração entre os 100 participantes. O evento reforça o compromisso do Ministério da Saúde com a qualificação das ações de vigilância ambiental, o intercâmbio de experiências e a valorização das práticas que contribuem para a promoção da saúde e a sustentabilidade ambiental em todo o território nacional.
A cerimônia de abertura contou com a presença do secretário-adjunto da SVSA/MS, Fabiano Pimenta; a coordenadora-geral de vigilância em saúde ambiental, Eliane Ignotti; a representante da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) no Brasil, Priscila Campos Bueno; a conselheira nacional de saúde, Maria Laura Carvalho; o assessor técnico do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Fernando Avendanho; e o assessor técnico do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Alessandro Chagas.
Em sua fala, Fabiano Pimenta enfatizou que o conhecimento adquirido e compartilhado no seminário precisa ser disseminado. “Temos aqui uma trajetória extremamente importante na linha de construção do SUS. É essencial compreender as especificidades e potencialidades da vigilância em saúde ambiental. No âmbito do Ministério da Saúde, essa área está sendo priorizada pela secretária Mariângela Simão e por todas as equipes envolvidas. Temos um desafio muito grande de colocar o tema na pauta não apenas das emergências, mas na diminuição das desigualdades do País, seja no acesso à água, nas questões climáticas, na qualidade do ar. A partir desse seminário, que possamos nos concentrar na busca de alternativas que coloquem, de fato, esse assunto no cotidiano do gestor, da população e dos conselhos estaduais e municipais de saúde”, declarou.
Programação
A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador, Agnes Soares, proferiu palestra por chamada de vídeo sobre o panorama da vigilância em saúde ambiental no Brasil e ressaltou seu papel estratégico diante dos desafios globais. “Além de celebrar os 25 anos, essa é uma oportunidade de reunir os profissionais da área e conversar um pouco sobre a situação que vivemos hoje, fazer um balanço e pensar nas perspectivas futuras. É importante entendermos o que está acontecendo no nosso País e no mundo, a começar, neste caso, pela tripla crise planetária, que abrange as mudanças climáticas, a poluição, e a perda da biodiversidade e ecossistemas”, destacou.
Para o coordenador de Saúde e Ambiente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Guilherme Franco Netto, tanto o aspecto econômico, quanto o ambiental e o social estão ameaçados e precisam de atenção. “Já estamos vivendo um grande colapso climático e ecológico, que afeta totalmente o contexto social. Trata-se de um desafio para a Saúde Coletiva. Os paradigmas que foram parte da nossa formação e atuação ao longo destes 25 anos de vigilância precisam ser revisitados”, analisou. Pouco antes de sua explanação, o médico, que atuou como primeiro coordenador da CGVAM, foi homenageado por sua trajetória de contribuição na estruturação da VSA no Brasil.
Segundo a coordenadora-geral de Vigilância em Saúde Ambiental, Eliane Ignotti, o encontro simboliza um momento de reconhecimento e fortalecimento coletivo. “Reconhecemos o trabalho de milhares de profissionais que ajudaram a construir uma política pública essencial para a promoção da saúde e a proteção do meio ambiente. Este seminário é mais do que uma comemoração, é um espaço de diálogo, de troca de experiências e de fortalecimento das nossas ações. Reunir aqui gestores, técnicos e pesquisadores de todas as regiões do País reforça o compromisso do Ministério da Saúde com uma vigilância ambiental cada vez mais integrada, participativa e voltada para os desafios do presente e do futuro”, afirmou.
Na oportunidade, foi realizada uma homenagem à técnica Adriana Cabral, que se tornou uma das principais referências nacionais na vigilância da qualidade da água para consumo humano, destacada por sua dedicação e compromisso com o fortalecimento das ações do componente e da Vigilância em Saúde Ambiental no país. O presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), Rômulo Paes, também participou das atividades iniciais do evento comemorativo.
Na quarta-feira, segundo dia de evento, as discussões foram concentradas na atuação dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) e na Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Poluentes Atmosféricos (Vigiar). Foram realizadas, também, apresentações sobre a integração das ações dos ACE e Agentes Comunitários de Saúde (ACS), além do histórico e das diretrizes da vigilância da qualidade do ar. O dia de trabalho foi finalizado com uma reunião do Comitê Técnico Assessor e a entrega do Prêmio de Melhor Trabalho do curso de Análise da Situação de Saúde Ambiental (ASISA) – Poluição do Ar, realizado pelo Observatório de Clima e Saúde da Fiocruz.
No encerramento do seminário, o público assistiu a sessões dedicadas à Vigilância em Saúde das Populações Expostas a Contaminantes e Substâncias Químicas e à Vigilância em Saúde das Populações Expostas a Agrotóxicos. Os debates abordaram temas como exposição química, áreas contaminadas e experiências estaduais na implementação de planos de ação em saúde ambiental.
