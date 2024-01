Ministro das Cidades recebe informações técnicas complementares do projeto de implantação do VLT Cuiabano; Técnicos irão visitar a capital em fevereiro

O ministro das Cidades, Jader Barbalho, recebeu na tarde desta quarta-feira (17) informações técnicas complementares do projeto funcional para sistemas de mobilidade urbana de implantação do VLT de Cuiabá das mãos do prefeito da capital, Emanuel Pinheiro. A audiência contou com a participação do deputado federal Emanuel Pinheiro Neto (Emanuelzinho).

O prefeito anunciou ainda que, no mês de fevereiro, membros da Secretaria Nacional da Infraestrutura de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades realizarão uma visita técnica a Cuiabá para conhecer as obras do modal VLT já realizadas na capital mato-grossense.

Entusiasta da modernidade e receptivo ao projeto já cadastrado no novo PAC do Governo Federal, Jader reafirmou o compromisso da gestão em potencializar o desenvolvimento dos municípios.

“Entregamos ao ministro as informações técnicas complementares para serem juntadas ao projeto em tramitação no Ministério das Cidades. Trata-se de um projeto de respeito à nossa amada capital mato-grossense. Tornar eficiente a prestação dos serviços de transporte coletivo através de uma rede integrada de transporte em regime de racionalidade operacional. O VLT evidencia condições objetivas de implantação, já temos um cenário estruturado para a retomada das obras, e o ministro conhece a história do VLT em Cuiabá e sabe da importância do projeto”, esclareceu o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro.

O gestor comemorou ainda o dinamismo para a consolidação da implantação do VLT Cuiabano, anunciando que o ministro determinou à equipe técnica – coordenada pelo secretário nacional de Mobilidade Urbana, no Ministério das Cidades, Denis Andia, e por André Almeida Morais, diretor de infraestrutura – o agendamento de uma reunião para a próxima semana a fim de reforçar ainda mais celeridade ao projeto.

“A intenção é criar um projeto que não só atenda às demandas presentes. Falamos de futuro, do crescimento de uma cidade que vem sendo reestruturada e que mantém reconhecimento nacional em investimentos duradouros, a exemplo do saneamento básico, que já atende a 88% da população”, defendeu o deputado federal.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT