O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, gravou um vídeo para a população cuiabana falando sobre as melhorias que o prefeito Emanuel Pinheiro busca para a capital mato-grossense, enfatizando a implantação do modal Veículo Leve sobre Trilhos – VLT e reforçou o apoio do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no crescimento da capital mato-grossense. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, participa nesta segunda-feira (8), em Brasília, de ato pró-democracia organizado pela Presidência da República.

“Grande abraço a todo mundo de Cuiabá, um abraço ao nosso prefeitão aqui, grande liderança. A população de Cuiabá já sabe dessa parceria do presidente Lula como nosso prefeito, que vai conseguir fazer cada vez mais coisas para Cuiabá, levando recursos para habitação, saúde, educação e vamos investir forte na mobilidade urbana na cidade com o VLT. O ministro Jader Filho, ministro das Cidades, está cada vez mais compreendendo essa ideia. O prefeito trouxe a proposta, o Emanuel Filho, que é o vice-líder do nosso Governo aqui na Câmara do Deputados também tem trazido esse tema. Então pode contar conosco, pode contar conosco através do presidente Lula para melhorar a mobilidade urbana de Cuiabá”, disse Padilha.

Esta semana o prefeito revelou que o projeto do VLT Cuiabano está pré-selecionado para ser uma das obras do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e que dará andamento aos trâmites para licitar a obra do modal. Segundo Pinheiro, a nova proposta está estimada em R$ 4.968.750 (quatro bilhões, novecentos e sessenta e oito milhões e setecentos e cinquenta reais) e contará com novos trechos que ampliarão o projeto inicial.

“O projeto do VLT Cuiabano, com seus complementos, foi pré-qualificado, foi pré-selecionado, ou seja, o sistema abriu e aceitou a nossa proposta. Com essa aprovação, será possível realizar o sonho do povo Cuiabano em ter um transporte sustentável, silencioso, digno, que vai promover não só o desenvolvimento econômico, urbano e social, mas vai garantir dignidade para os usuários do transporte coletivo. Vamos virar a página do transporte coletivo, colocando Cuiabá na linha de frente das grandes cidades do Brasil e do Mundo que adotaram o moderno sistema do VLT”, esclareceu o chefe do Executivo Municipal.

Ainda nesta semana, o prefeito de Cuiabá manterá agendas versando sobre a implantação do modal na capital.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT