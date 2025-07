Missão chinesa visita MT para avançar em rastreabilidade da carne com foco ambiental

Uma comitiva da ONG chinesa Global Environmental Institute (GEI) e da GS1 China está em Mato Grosso para aprofundar parcerias voltadas à rastreabilidade socioambiental da carne bovina destinada ao mercado chinês. A missão técnica foi recebida na manhã desta terça-feira (15.7) pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Cesar Miranda, e realizou reuniões com o Instituto Mato-grossense da Carne (IMAC). Nos próximos dias, a delegação visitará uma fazenda e um frigorífico no Estado.

O principal objetivo da missão é desenvolver, em conjunto com o IMAC, um projeto piloto que comprove ao consumidor chinês que a carne bovina importada de Mato Grosso é livre de desmatamento ilegal. O projeto integra o Passaporte Verde, uma plataforma desenvolvida pelo Instituto Mato-grossense da Carne, que monitora aspectos socioambientais das propriedades pecuárias do Estado e permite rastrear individualmente os animais desde o nascimento até o abate.

Um memorando de entendimento entre a Sedec, IMAC e o GEI já foi assinado em 2023, marcando o início da cooperação técnica. Com essa visita, eles buscam avançar ainda mais no trabalho em parceria.

Durante a reunião, o secretário César Miranda, destacou que Mato Grosso é o estado que mais produz grãos e carne bovina, mantendo 60% do território conservado e tem uma das legislações ambientais mais rígidas do mundo. No bioma amazônico é permitido abrir até 20% da área e 80% precisa ser preservado. Ele parabenizou a iniciativa de atuação em conjunta para a rastreabilidade da carne mato-grossense.

“Com o Passaporte Verde e essa colaboração com a China, estamos ampliando as possibilidades de exportação da carne mato-grossense, agregando valor com responsabilidade socioambiental. Esse é o novo caminho para quem quer competir globalmente”, concluiu.

Segundo o diretor técnico-operacional do IMAC, Bruno de Jesus Andrade, a parceria representa um avanço importante para a consolidação do protocolo.

“A comitiva chinesa tem interesse direto em obter informações de onde vêm os animais que abastecem o mercado chinês. Esse protocolo adicional utilizará nossa base de dados para oferecer ao consumidor final a certeza de que a carne foi produzida com responsabilidade ambiental”, afirmou.

Para o diretor do programa de rastreabilidade da GEI, Peng Ren, a experiência em Mato Grosso é estratégica para atender à crescente preocupação do consumidor chinês com a origem da carne.

“Queremos mostrar que é possível garantir, com dados confiáveis, que a carne adquirida pelo nosso país vem de propriedades que respeitam o meio ambiente. Isso é fundamental para o futuro do comércio internacional”, afirmou.

Visita a fazendas e frigoríficos

Dentre as propostas a serem discutidas está a criação de uma rota comercial sustentável com certificação de fazendas “Desmatamento Ilegal Zero”, alinhando-se à legislação brasileira e às exigências internacionais.

A agenda da missão inclui debates técnicos sobre como integrar o Passaporte Verde aos indicadores de sustentabilidade exigidos pelo mercado chinês. Um dos focos é garantir interoperabilidade e precisão nos dados da cadeia produtiva, desde as fazendas até os frigoríficos.

Nesta quarta-feira (16), a comitiva visita a Fazenda Passo do Lobo, em Nova Mutum, onde será apresentada toda a operação de criação, manejo, estrutura de rastreabilidade e os recursos naturais disponíveis, fundamentais para a certificação “Desmatamento Ilegal Zero”. Os visitantes irão acompanhar cada etapa da produção e definir quais dados devem ser priorizados no sistema de rastreabilidade.

Na quinta-feira (17), será a vez do Frigorífico Frigosul, em Várzea Grande, receber os chineses. A visita tem como objetivo mapear os processos de abate e processamento da carne, avaliar os pontos críticos da cadeia e discutir a coleta padronizada de dados para garantir transparência e segurança ao consumidor final.

Também está prevista a discussão sobre o uso do Digital Link, tecnologia que permite acesso direto a informações do produto via QR Code na embalagem.

