Mobilidade Urbana: Secretaria realiza intervenções no trânsito em dois cruzamentos; entenda

Dando sequência ao processo de mobilidade urbana e garantia de segurança no trânsito, a Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Segurança e Trânsito, realiza, esta semana, intervenções em dois cruzamentos de vias em Sinop. A ação integra o Plano Municipal de Mobilidade Urbana implantado pela administração.



A primeira interferência ocorrerá no cruzamento da avenida das Itaúbas com rua das Amendoeiras, Centro. O outro ponto é na avenida Alexandre Ferronato, cruzamento com a rua Dirson José Martini, no Setor Industrial. Ambas as alterações serão para impedir cruzamento seco entre ruas e avenidas.



O secretário da pasta, Wesney Sodré, afirma que a medida foi tomada após análise técnica in loco da equipe de engenharia de trânsito e levantamento de fluxo pela equipe da Guarda Civil Municipal (GCM). “Entre os dias 16 e 17 desse mês, as nossas equipes de engenharia e da guarda civil estiveram fazendo levantamento no local, para verificar o comportamento do trânsito e o impacto que tal medida causaria no fluxo de veículos. Percebemos pelos resultados que o fechamento do cruzamento só traz benefício e aumento a fluidez nos dois locais, e, o mais importante, promove segurança para quem usa”, disse ele.



Além da melhoria no fluxo, a medida visa a diminuição dos índices de acidentes considerados leves, quando não há vítimas, como abalroamento e colisões laterais, frontais e traseiras.



“Medidas como essa reduzem os pontos de conflito viário principalmente colisões laterais e frontais, que costumam ter maior gravidade e contribuem diretamente para a segurança dos condutores e pedestres. A eliminação de cruzamentos também favorece um tráfego mais contínuo e eficiente. Com base nos dados levantados e nos fundamentos técnicos, a Secretaria de Segurança e Trânsito considera a medida técnica e socialmente justificável, reafirmando seu compromisso com um trânsito mais seguro e organizado para a população”, explicou o secretário.



As obras de adequações serão executadas pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.



Estudo



Em específico no cruzamento da avenida Alexandre Ferronato com rua Dirson José Martini, no Setor Industrial, a secretaria analisou o comportamento e impacto no fluxo de veículos no horário considerado de pico, das 10h50 às 11h50, dos dias 16 e 17 de julho. Ao todo foi registrado que 3.116 veículos, entre motos, carros e caminhões, passaram pelo local.



O teste, executado pela GCM, consistiu em uma simulação com fechamento temporário do cruzamento e com o local aberto, transitável. O que se obteve é que em ambos as simulações o fluxo se manteve estável, sem muitas diferenças e contribuiu para uma melhor fluidez dos veículos. “Os dados demonstram que o fechamento do cruzamento não comprometeu de forma significativa o fluxo viário, mantendo-se praticamente estável mesmo com a intervenção”, avaliou o comandante da GCM, Geraldo Campagnaro.