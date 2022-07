Mobilização municipalista nacional será nesta terça-feira em Brasília

O governador Mauro Mendes assinou convênio com o prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, para fazer o asfalto e drenagem de todo o 1º Distrito Industrial da cidade.

A assinatura ocorreu na manhã desta sexta-feira (01.07), e contou com a presença do deputado estadual Max Russi, do secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira, e do secretário de Governo de Rondonópolis, Paulo José.

“Acabamos de acertar mais uma parceria para asfaltar, melhorar e fazer a drenagem do Distrito Industrial antigo, do 1º Distrito Industrial, que está com uma infraestrutura muito ruim. Serão investidos R$ 68 milhões: o Governo do Estado vai entrar com R$ 50 milhões, a Prefeitura com R$ 18 milhões”, relatou o governador.

Também ficou acertada a parceria para a construção de casas populares a famílias carentes, que não possuem condições sequer de pagar uma prestação.

“Vamos repassar recursos para comprar material de construção, e a Prefeitura vai entrar com terreno, com mão de obra. E outra parceria importante é a entrega de lâmpadas de LED para a Prefeitura, que também está comprando lâmpadas, e assim poderemos ter Rondonópolis 100% com LED”, afirmou Mauro Mendes.

O prefeito José do Pátio lembrou que o Governo de Mato Grosso já tem feito outras parcerias em prol de melhorar a infraestrutura de Rondonópolis, a exemplo do convênio de R$ 63 milhões para o asfalto novo no Distrito Vetorasso, obra que já está em andamento e que também possui recursos do de emendas do senador Carlos Fávaro.

“Recentemente o governador inaugurou a W-11, com a ponte, dando um novo acesso à cidade de Rondonópolis. Também fizemos a parceria do Distrito Vetorasso e agora vem a parceria do Distrito de Rondonópolis. São várias parcerias e Rondonópolis precisa disso. Essa atitude do governador contribui para esse momento delicado da cidade. Precisamos de infraestrutura e o governador está ajudando com investimentos”, ressaltou.

Pátio também registrou que Governo de Mato Grosso tem ajudado Rondonópolis na área social. Já foram entregues mais de 12 mil cestas básicas, 9.400 cobertores e 4.010 famílias estão sendo assistidas pelo cartão Ser Família Emergencial.

“Não posso deixar de falar das parcerias sociais. A Dona Virginia está sempre em Rondonópolis nos ajudando com a minha esposa, a Dona Neuma”, finalizou.

Fonte: GOV MT