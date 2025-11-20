Modelo implementado em MT para garantir produção regular de madeira nativa é referência em nível nacional

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) tem implementado mecanismos rigorosos de controle, monitoramento e gestão para assegurar que a produção de madeira nativa ocorra de forma regular, rastreável e em conformidade com a legislação ambiental. O modelo adotado no Estado, que inclui o sistema de monitoramento da cobertura florestal para o manejo, fiscalização e o Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais (Sisflora) para rastreabilidade, é referência em nível nacional e, por isso, o Governo de Mato Grosso foi convidado a apresentar a iniciativa na 5ª edição do eve nto “Madeira Sustentável: O futuro do Mercado”, realizado na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia.

“ O manejo florestal sustentável se consolida como uma das estratégias mais robustas para manter a floresta em pé, conservar serviços ecossistêmicos e, ao mesmo tempo, gerar renda e desenvolvimento regional”, destacou a secretária de Estado de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti, nesta quarta-feira (19.11), em palestra proferida no evento.

Segundo ela, Mato Grosso conta atualmente com 5,2 milhões de hectares em áreas de manejo florestal e a meta do Programa Carbono Neutro 2035 é chegar a seis milhões. “ Trata-se de um recurso florestal renovável, com potencial para impulsionar a bioeconomia de base florestal no país”, acrescentou.

Localizada no município de Alta Floresta, na divisa entre Mato Grosso e o estado do Pará, a Fazenda Vaca Branca é um dos exemplos de sucesso em manejo florestal. A prática começou a ser implementada na propriedade há quatro anos e a primeira área contemplada está em plena regeneração.

Nas áreas de manejo, o corte das árvores é feito de maneira seletiva, respeitando o ciclo de vida dos indivíduos. Árvores que já cumpriram o seu papel na natureza são colhidas de forma estratégica, minimizando o impacto ambiental e dando espaço para que suas filhas possam crescer para proliferação da espécie.

A secretária de Estado de Meio Ambiente ressalta que, por meio do Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais (Sisflora), o órgão ambiental consegue fazer a rastreabilidade da madeira extraída nessas áreas de manejo. Cada indivíduo possui numeração única dentro do sistema.

Durante o evento realizado em Salvador, o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (Sedec), César Miranda, reforçou a importância da prática do manejo florestal para monetização da natureza.

“ Mato Grosso é um grande produtor de madeira sustentável, o manejo não só preserva, como recupera a floresta. Precisamos continuar utilizando práticas como esta, para monetizar aquilo que nós temos na natureza, preservando e gerando emprego e renda”, afirmou.

A 5ª edição do evento “Madeira Sustentável: O futuro do Mercado” foi promovida pelo Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal (FNBF) e pelo Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do Estado de Mato Grosso (Cipem), em parceria com a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (Abema) e Sebrae Mato Grosso.

Fonte: Governo MT – MT