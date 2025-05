Monitoramento da Polícia Civil prende suspeitos por tráfico, porte ilegal de arma e embriaguez ao volante

A Polícia Civil de Mato Grosso concluiu o inquérito que apurou o furto qualificado em um terminal de autoatendimento do Banco Bradesco, instalado na Prefeitura de Sorriso, e indiciou 13 criminosos do Estado de São Paulo.

O caixa eletrônico foi violado por integrantes do grupo criminoso em agosto do ano passado. Na ocasião, os criminosos conseguiram levar R$ 300 mil. Logo após a subtração, o dinheiro foi colocado dentro de envelopes e depositados em várias contas bancárias.

As investigações da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), com apoio da Delegacia de Sorriso, embasou o indiciamento de seis indivíduos pelos crimes de furto qualificado, lavagem de dinheiro e organização criminosa, e sete por lavagem de dinheiro e receptação do dinheiro subtraído.

Consta no inquérito as provas periciais que apontaram toda a dinâmica do plano arquitetado – desde o aluguel de um carro na cidade de Mauá até o arrombamento do terminal bancário.

Todo o trajeto e modus operandi dos integrantes da organização, bem como a identificação e a participação individualizada dos envolvidos, foram esclarecidos. Com a conclusão e indiciamentos, o inquérito foi remetido na sexta-feira (23.5) para o Ministério Público e Poder Judiciário.

Ultimas diligências

Após a deflagração da Operação Chave Mestra, no dia 14 de maio, a GCCO realizou vários interrogatórios que possibilitaram a conclusão do inquérito policial e seguimento do processo criminal.

Os interrogatórios contaram com a participação do delegado e chefe do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) da Polícia Civil de São Paulo, Ronaldo Sayeg, que esteve durante a semana na capital mato-grossense.

Ronaldo visitou as instalações da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e aproveitou o ensejo para acompanhar a conclusão do referido inquérito policial.

Crime

No dia 22 de agosto do ano passado, a Delegacia de Polícia de Sorriso foi acionada para atender a ocorrência de arrombamento de um caixa eletrônico do Banco Bradesco, instalado na Prefeitura de Sorriso.

Dois homens participaram diretamente na violação do terminal de autoatendimento. Ambos chegaram juntos no local e disfarçados com uniformes. Um terceiro homem também aparece na cena do crime observando a ação e dando cobertura aos executores.

A dupla se passou por funcionários de uma empresa contratada para realizar a manutenção dos caixas, adentraram no prédio e manusearam o equipamento eletrônico.

O terminal frequentemente apresentava problemas, o que tornou habitual a presença de técnicos de manutenção, motivo pelo qual as condutas dos suspeitos não despertaram desconfiança, permitindo que o furto fosse realizado sem que ninguém notasse.

Operação Chave Mestra

No dia 14 de maio, a Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu 38 mandados judiciais contra um grupo criminoso de São Paulo responsável por arrombar e furtar o caixa eletrônico em Mato Grosso.

Foram cumpridos mandados de prisão, de busca e apreensão e sequestro de bens (bloqueio de contas bancárias) nas cidades de Mauá, Araraquara e na capital de São Paulo.

Além da GCCO, a ação contou com a participação da Delegacia de Sorriso e do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), da Polícia Civil de São Paulo.

Programa Tolerância Zero ao Crime

A Polícia Civil de Mato Grosso reafirma o compromisso no combate ao crime organizado e na proteção ao cidadão de Mato Grosso, desenvolvendo ações qualificadas, integradas e com estratégias de inteligência.

Fonte: Policia Civil MT – MT