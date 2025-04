Monitoramento da Sema identifica maior volume de água nas baías de Chacororé e Siá Mariana desde o ano passado

Monitoramento realizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) demonstra que as baías Chacororé e Siá Mariana, localizadas no Pantanal Mato-grossense, registraram no mês de março índice pluviométrico de 247.75 milímetros. É o maior volume de água de chuvas registrado desde o ano passado. Cada milímetro equivale a um litro de água de chuva por metro quadrado.

A mudança de cenário, se comparado ao mesmo período do ano passado, quando foi registrada escassez hídrica, e em março a preciptação ficou em 177 milímetros de chuva, se aproxima das tradicionais cheias que eram comuns à região do Pantanal Mato-grossense. A secretária de Estado de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti, acompanhou in-loco o trabalho realizado pela equipe responsável pelo monitoramento e destacou a importância da iniciativa.



“O monitoramento contínuo tanto no período chuvoso quanto no período de seca é essencial para averiguar a efetividade das ações implementadas e também orientar novas medidas a serem realizadas pelo governo do estado para que as baías de Chacororé e Siá Mariana continuem cumprindo o seu relevante papel para o meio ambiente local do Pantanal”, ressaltou a secretária.

O trabalho que vem sendo realizado, segundo ela, permite também acompanhar a situação das barragens que foram revitalizadas e o comportamento dos corixos, que são cursos d’água que se formam durante a cheia na planície pantaneira. Os técnicos analisam se existe algum tipo de obstrução nesses locais que possa interferir no volume da água nas baías.

Mauren Lazzaretti adiantou que a Sema estuda a viabilidade de implantação de um centro de monitoramento avançado no local para análise permanente das condições hídricas das baías de Chacororé e Siá Mariana. O projeto deve ser executado em parceria com a Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e Ordem Urbanística do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Fonte: Governo MT – MT