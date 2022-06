Moradores da comunidade rural de Buritizal lembram que emenda impositiva de Juca do Guaraná Filho garante água para gerações

Um trabalho em conjunto entre as diferentes esferas do poder público resultou na transformação de uma área utilizada para descarte irregular de lixo em um novo espaço de lazer à população cuiabana. Nesta segunda-feira (27), a Prefeitura de Cuiabá entregou o Complexo Esportivo Maria nos Anjos Nascimento, no bairro Planalto.

A construção foi possível graças à parceria com a Câmara Municipal, por meio do vereador Cezinha Nascimento, contando ainda com as importantes colaborações do deputado federal Emanuel Pinheiro Neto (Emanuelzinho) e do deputado estadual Elizeu Nascimento. O complexo beneficia mais de 5 mil pessoas do Planalto, além de moradores dos bairros vizinhos.

A “Arena Planalto”, como já é carinhosamente chamada, é composta por três quadras de areia voltadas para a prática do futevôlei. A área ao redor recebeu ainda novo calçamento, instalação de bancos e lixeiras. Todo espaço possui iluminação de LED, garantindo a segurança necessária para sua utilização também durante o período noturno.

“Aqui começamos tirando um bolsão de lixo e muitos não acreditavam que ia dar certo. Mas, o prefeito Emanuel Pinheiro autorizou o início da obra e estamos entregando mais um complexo de lazer para o bairro Planalto. A primeira arena de futevôlei da nossa comunidade. No miniestádio também solicitamos a iluminação e fomos atendidos. Agora, está pronto também, o campo 100% iluminado”, explicou o presidente da Associação de Moradores, Lucas Tintim.

O vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa, relatou que a limpeza executada no local resultou na retirada de mais de 40 caminhões de lixo. Segundo ele, a área era tomada pelo mato, escuridão, servindo de esconderijo para objetos furtados ou roubados e também para o consumo de drogas ilícitas.

“Me lembro de muito mato, lixo, garrafa, gato e cachorro morto, de tudo um pouco. Hoje é um local saudável, iluminado, com uma quadra, um espaço que o cidadão pode correr, brincar, jogar. Enfim, o jovem do Planalto, que há pouco tempo tinha um local escuro, hoje tem um local de prática de esporte. Isso se chama qualidade de vida. Isso melhora a autoestima das pessoas. Isso traz a cultura da paz”, disse Stopa.

O diretor-geral da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), Júnior Leite, completou a fala do vice-prefeito e reforçou que a triste realidade foi vivida por mais de 35 anos. Todavia, por meio desse trabalho em conjunto, essa situação foi totalmente transformada, melhorando a vida da comunidade.

“O prefeito Emanuel Pinheiro me chamou e falou ‘Júnior, apoie! Veja o que precisa, vai e apoie’. Falamos com o deputado Emanuelzinho e, de pronto, ele colocou recursos à disposição para que a gente fizesse a iluminação de LED, moderna. O Stopa nos ajudou com toda a parte de areia. Enfim, aqui foi uma obra realmente em conjunto”, enfatizou Júnior Leite.

O deputado federal Emanuel Pinheiro Neto (Emanuelzinho) afirmou que está à disposição para promover uma Cuiabá melhor para todos. “Eu me sinto honrado por fazer parte dessa história, de estar com toda essa equipe de garra, trabalhando para que possamos fazer com que a população se sinta orgulhosa de viver em seu bairro. São os moradores, que conhece cada palmo dessas ruas, que sabe a importância que um campo, que uma iluminação ou que uma revitalização, tem na vida dos jovens e de suas famílias”, pontuou o parlamentar.

Também participaram da solenidade de entrega o deputado estadual Elizeu Nascimento, e os vereadores Cezinha Nascimento, Robertinho Fernandes, e Sargento Vidal.