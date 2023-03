Moradores de Chapada dos Guimarães são atendidos em mutirão idealizado pela primeira-dama de MT

Os moradores do município de Chapada dos Guimarães (a 70 km de Cuiabá) receberam nesta sexta-feira (31.03) o Mutirão da Cidadania e a equipe do Ônibus Lilás, da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), que promoveu palestra sobre o combate e a prevenção à violência doméstica.

O evento, que faz parte do Mês da Mulheres, tem o apoio da Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família (Unaf), coordenada pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, e da Secretaria Municipal de Assistência Social de Poconé.

Kellen Aparecida Galvão, uma das trabalhadoras da Cooperativa de Materiais Recicláveis de Chapada dos Guimarães, agradeceu a presença do mutirão no município. Ela e outras 23 funcionárias foram aproveitar a oportunidade para obter serviços disponíveis.

“É muito importante essa ação acolhedora para todos nós. A Secretaria do município, junto com a Setasc, sempre estiveram presentes e nunca nos abandonaram. Todos já foram inseridos no Cadastro Único, por exemplo, e agora estamos aguardando o resultado do programa SER Família, que vai ajudar muito as nossas famílias “, disse Kellen.

O evento, idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes, contou com orientação do programa Ser Família sobre o recadastramento do Cadastro Único (CadÚnico); com a equipe da Tecnologia e Informação da Setasc, orientando sobre o uso do aplicativo MT Cidadão para emissão da Carteira de Identificação do Autista (CIA); do Procon, orientando sobre os direitos da mulher consumidora e provedora do lar; além dos técnicos do Ônibus Lilás que promoveram palestras e atendimento psicoassistencial individualizado, com o objetivo de prevenir a violência doméstica.

O município de Chapada dos Guimarães também ofertou diversos serviços, como aferição de pressão arterial, de glicemia; o projeto Cabide Solidário; oficina de arte terapia com plantas; doação de mudas de plantas e academia da saúde; massagem e acupuntura, realizados pela Secretaria Municipal de Saúde, além de brincadeiras para o lazer das crianças.

A secretária interina da Setasc, Grasielle Bugalho, agradeceu o apoio da prefeitura de Chapada de Guimarães, em especial os trabalhadores do Cras, das secretarias de Assistência Social e de Saúde, e da primeira-dama municipal. Bugalho agradeceu também aos servidores da Setasc e da Unaf, “sem os quais não seria possível concretizar essas ações”.

“Para nós é um orgulho e uma honra poder participar e proporcionar esses mutirões ao longo do mês de março. Mais uma ação de grande sucesso, idealizada pela primeira-dama Virginia Mendes. Além dos nossos serviços, agradeço a parceria de Chapada dos Guimarães, que está oferecendo vários serviços de saúde, estética, massagem, recreação com pula-pula e cachorro-quente para as crianças. Este é só o começo, porque os mutirões irão continuar no decorrer do ano, e atendendo todas as regiões de Mato Grosso”, pontuou.

Na oportunidade, a secretária Grasielle ressaltou a importância da parceria com o município, principalmente com os agentes de saúde e assistentes sociais que realizam as visitas domiciliares que possibilitam entender quais são as dificuldades da população.

“É um trabalho de suma importância, principalmente ao trazer informações locais, nos auxiliando em como podemos trabalhar juntos, para combater a violência contra a mulher no ambiente familiar ou em qualquer outro que ela estiver inserida. E essa é a nossa estratégia com o projeto do Ônibus Lilás, com um atendimento humanizado onde as mulheres se sintam acolhidas”, complementou a secretária.

Dona Luzia de Oliveira é aposentada e buscou o mutirão para atualizar o seu Cadastro Único, que possibilita a gratuidade em passagens intermunicipais.

“Como os meus médicos são em Cuiabá, preciso dessa gratuidade para que eu possa ir nas minhas consultas. Por isso, eu não perdi a oportunidade de vir no mutirão e atualizar o meu cadastro”, disse.

A primeira-dama de Chapada dos Guimarães, Helen Mello, comentou que durante a pandemia os laços com a gestão estadual foram estreitados pelo suporte que foi dado ao município em um momento que impactou a vida de todos.

“E nós ficamos muito felizes com essa integração do governo estadual com a administração municipal, porque a finalidade é atender aqueles que precisam. Esse é o nosso objetivo, a nossa missão de atender as pessoas com carinho, com dedicação, com amor, e a nossa primeira-dama do Estado tem essa sensibilidade com as pessoas. E isso tem proporcionado várias ações para atendimento a toda população, como este mutirão”, destacou a primeira-dama Helen Mello.

Kelly Cristina da Silva Melo foi ao mutirão acompanhada da sua bebê para retirar a segunda via de documentos. “Eu teria que ir para Cuiabá para fazer esses documentos. O mutirão foi uma benção porque é tudo gratuito e não preciso me deslocar para Cuiabá”, contou.