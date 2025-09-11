Moradores de Cuiabá e Água Boa levam R$100 mil em sorteio do Nota MT

O programa Nota MT, do Governo de Mato Grosso, realizou nesta quinta-feira (11.9) o sorteio referente ao mês de agosto de 2025. Ao todo, 1.008 consumidores cadastrados que pediram CPF na nota foram premiados, com uma premiação total de R$ 900 mil. A edição contou com mais de 4,5 milhões de bilhetes gerados.

Os dois prêmios principais, de R$ 100 mil cada, foram para moradores de Água Boa e de Cuiabá, que também recebeu os três prêmios de R$ 50 mil. Já os prêmios de R$ 10 mil contemplaram consumidores de Várzea Grande, Campo Verde, Sinop e Rondonópolis. Outros mil ganhadores levaram prêmios de R$ 500.

O sorteio foi conduzido pelo secretário adjunto de Projetos Estratégicos da Sefaz, Vinícius Simioni, que destacou a importância do programa para o fortalecimento da arrecadação e dos investimentos do Estado:

“Isso contribui para todo o ambiente, tanto pelo sorteio quanto pelo fortalecimento das entidades e do comércio local, que ganha com uma concorrência mais leal. Essa arrecadação permite ao Estado atender às necessidades sociais e realizar o volume crescente de investimentos que temos feito mês a mês, somando quase 20% da receita, para atender melhor a população”, afirmou.

Este foi o 88º sorteio do Nota MT, programa que promove a cidadania fiscal e estimula a emissão de notas fiscais, gerando benefícios diretos para os consumidores e para entidades sociais. Além dos sorteios mensais, os participantes podem acumular pontos para obter desconto no IPVA.

Como participar

Para concorrer, basta se cadastrar no site www.nota.mt.gov.br

ou no aplicativo oficial do programa e solicitar a inclusão do CPF na nota no momento das compras. O programa também permite que os participantes escolham instituições sociais para serem beneficiadas com parte dos recursos.

Fonte: Governo MT – MT