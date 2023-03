Moradores de Poconé são atendidos em Mutirão de Cidadania idealizado pela primeira-dama de MT

Os moradores do município de Poconé (a 102 km de Cuiabá) receberam nesta quarta-feira (29.03) o Mutirão da Cidadania e a equipe do Ônibus Lilás, da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), que promoveu palestra sobre o combate e a prevenção à violência doméstica. O evento, que faz parte do Mês da Mulheres, tem o apoio da Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família (Unaf), coordenada pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, e da Secretaria Municipal de Assistência Social de Poconé.

A dona Valdecir Maria Teixeira, de 77 anos, é moradora de Várzea Grande, mas como está de passagem em Poconé, buscou o mutirão para realizar exame oftalmológico.

“Eu já estou em Poconé há uma semana, na casa do meu filho e fiquei sabendo do mutirão. Aproveitei para fazer o exame nos meus olhos que tem um problema muito sério. Gostei muito do atendimento e espero que venham mais vezes”, disse dona Valdecir.

O evento contou com orientação do programa Ser Família sobre o recadastramento do Cadastro Único (CadÚnico); com a equipe da Tecnologia e Informação da Setasc, orientando sobre o uso do aplicativo MT Cidadão para emissão da Carteira de Identificação do Autista (CIA); do Procon, orientando sobre os direitos da mulher consumidora e provedora do lar; além dos técnicos do Ônibus Lilás que promoveram palestras e atendimento psicoassistencial individualizado, com o objetivo de prevenir a violência doméstica.

A secretária interina da Setasc, Grasielle Bugalho, agradeceu a parceria da prefeitura municipal que cedeu a sede da Secretaria Municipal de Assistência Social para receber o mutirão, além de agregar mais serviços gratuitos aos moradores, como corte e escova de cabelo e atividades de lazer para as crianças.

“É gratificante estar em Poconé, um município parceiro, e com a secretária Joelma, que é muito comprometida com a causa social. O mutirão foi pensado com muito carinho pela nossa primeira-dama, Virginia Mendes com o objetivo de levar as políticas públicas da Setasc para as pessoas que mais precisam. Como é o mês da mulher, o foco é o Ônibus Lilás e junto dele, todos os outros atendimentos de cidadania, porque levar esse bem para população que mais precisa, é o que nos motiva a fazer cada dia mais”, pontuou.

Na oportunidade, a secretária Grasielle ressaltou a importância do Programa SER Família para a população mato-grossense, em especial às mulheres vítimas de violência doméstica que serão atendidas com o SER Família Mulher e o programa Capacita MT.

“Nós temos dados muito claros na Assistência Social de que a mulher é a grande chefe de família, principalmente entre as pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social. Temos a mulher como prioridade e não pensamos apenas em assistí-las nas suas necessidades, mas em contribuir para que elas se desenvolvam e sejam independentes financeiramente. E isso é muito enfatizado pela primeira-dama de MT: levar oportunidade de capacitação e inserção dessas mulheres no mercado de trabalho com o Capacita MT, que será lançado em breve pelo governador e pela primeira-dama de MT”, afirmou.

A primeira-dama e secretária de Assistência Social de Poconé, Joelma Gomes, agradeceu o apoio e o cuidado especial que o Governador Mauro Mendes e a primeira-dama Virginia Mendes possuem pelo município de Poconé. Segundo ela, o Governo de MT é um parceiro necessário para que o munícipio possa realizar ações como essa.

“Nós temos a responsabilidade de levar atendimentos para a nossa população, principalmente às pessoas vulneráveis que anseiam e necessitam do poder público. E ter neste mês da mulher o Ônibus Lilás em Poconé é muito importante. Temos muita gratidão ao Governo do Estado e por isso, nós sempre estaremos de portas abertas e buscando parceria, porque nós precisamos de parceiros para entregar resultados para a população poconeana”, reiterou Joelma.

Moradora de Porto Cercado, no Pantanal, Jaqueline Cabral do Nascimento, de 26 anos, esteve no mutirão procurando atendimentos do Procon e carteira de identidade. “Achei ótimo esse mutirão porque ajuda muito a gente. Eu moro no Pantanal, distante 50 Km do centro de Poconé, e fica difícil vir para a cidade realizar esses serviços”, contou.

O secretário adjunto de Direitos Humanos da Setasc, Kennedy Dias, comemora o sucesso dos mutirões que ocorreram durante todo o mês de março na Baixada Cuiabana e convida a todos os moradores de Chapada dos Guimarães, para participar do último mutirão que encerrará a programação do mês de março, na próxima sexta-feira (31).

“Ficamos imensamente felizes com o trabalho que foi realizado por toda a equipe nesse mês da mulher. Uma belíssima ação idealizada pela primeira-dama Virginia Mendes e que agora está sendo encerrada, na sexta-feira, dia 31, em Chapada dos Guimarães. Com a parceria da Assistência Social no município, teremos atendimentos relacionados ao CRAS, CREAS, e também referentes à cidadania. Serão serviços como: foto três por quatro, requerimento, a segunda via de documentos, plastificação de documentos, exames oftalmológicos, dentre outros. Convocamos a todos do município para participar desta grande ação”, finalizou.

O Mutirão de Cidadania do Governo de Mato Grosso estará, na próxima sexta-feira (31), no município de Chapada dos Guimarães, realizando os mesmos serviços gratuitos aos moradores. O evento será no salão da Igreja do Divino, na Avenida São Sebastião, em frente ao Estádio de Futebol Apolônio Bouret (campão), das 8 às 17 horas.