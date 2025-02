Moradores de Várzea Grande têm oportunidade de cursar graduação EAD e gratuita

Interessados devem atender aos requisitos: concluído ensino médio, inscrito no Cadastro Único com renda per capita de até meio salário mínimo e não possuir outra graduação

A prefeitura de Várzea Grande, por meio da secretaria de Assistência Social, oferece uma oportunidade única para moradores do município que desejam cursar sua primeira graduação de forma gratuita e no formato de Ensino a Distância (EAD). A novidade é fruto de uma em parceria com o governo de Mato Grosso, via secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o Centro Universitário (Univag).

As inscrições para o vestibular estão abertas até esta quarta-feira, 12 de fevereiro, e os interessados devem atender aos requisitos como ter concluído o ensino médio, estar inscrito no Cadastro Único com renda per capita de até meio salário mínimo e não possuir outra graduação. O vestibular será realizado no dia 14 de fevereiro, às 15h, no Univag.

Estão sendo ofertados 11 cursos: Logística, Marketing, Gestão Pública, Comércio Exterior, Gestão Comercial, Pedagogia, Gestão Financeira, Ciências Contábeis, Processos Gerenciais, Administração de Empresas e Gestão de Recursos Humanos.

O secretário de Assistência Social, Gustavo Duarte, destaca a importância da iniciativa: “Essa é uma oportunidade de transformação de vida para muitos moradores de Várzea Grande. A educação é um caminho essencial para o crescimento profissional e social e estamos comprometidos em oferecer condições para que mais pessoas tenham acesso ao ensino superior”.

A supervisora de cursos da secretaria municipal, Rita Pizati, reforça o convite: “Queremos que todos que se enquadram nos requisitos aproveitem essa oportunidade. A graduação EAD permite flexibilidade para quem trabalha, ou tem outras responsabilidades, e o apoio das instituições envolvidas garante a qualidade do ensino”.

IMPORTANTE – Para fazer as inscrições para o vestibular e outras informações, os interessados podem entrar em contato pelos telefones: (65) 3688-8040, (65) 99229-3579 ou (65) 98433-0386.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT