Moradores do Altos da Glória recebem diversos serviços gratuitos

Com o Ginásio Dom Aquino lotado, o prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, abriu oficialmente a 48ª edição dos Jogos Estudantis Cuiabanos (JECs) neste sábado (17), estabelecendo o tom competitivo do evento. Brunini incentivou a disputa pela vitória, mas reforçou que vencer não significa “passar por cima dos outros”.

“O importante é isso: vencer com esforço, com coragem. Essa ideia de ‘prêmio de consolação’ que o mundo inventou, ensina o quê? Nada! Esporte é competição! É disputa! O mercado de trabalho também é disputa. A vida é disputa. Precisamos ensinar os nossos jovens a competir, mas com caráter! Disputar com honestidade, com dignidade. Pai, mãe: se o seu filho cair, ensine a levantar. Ensine seus filhos a serem vitoriosos. A lutar com honra, dignidade e respeito. Mas a lutar para vencer”, declarou o prefeito.

A cerimônia também foi marcada por muita vibração das torcidas, demonstrando o entusiasmo e antecipando o clima acirrado das competições, que terão início nesta segunda-feira (19) nas modalidades coletivas. A expectativa é que os Jogos deste ano sejam os mais disputados até agora.

O público também prestigiou atrações culturais que animaram a solenidade, com destaque para o Grupo São Gonçalo Beira Rio, a Fanfarra Mestre Inácio e a Banda Municipal de Cuiabá. Ao todo, 2.087 estudantes estão inscritos nos Jogos, representando 85 escolas das redes estadual e municipal.

O secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Jefferson Neves, também discursou durante a solenidade, destacando a retomada do protagonismo esportivo na capital. “Nossa missão é fazer esse resgate com o apoio da Câmara, do nosso prefeito e da nossa equipe apaixonada, dedicada a recuperar nossos espaços esportivos, nossos projetos e a possibilidade de reacender o sonho da nossa juventude. Estamos vivendo uma nova fase. Por muitos anos, o esporte não foi levado a sério na nossa capital. Agora, neste novo tempo de protagonismo e renovação, queremos fazer esse resgate. Essa é a nossa missão”, afirmou.

Os competidores se enfrentarão em diversas modalidades, como futsal, voleibol, basquetebol, handebol, vôlei de praia, atletismo, natação, judô, ginástica artística, xadrez, badminton, tênis de mesa, arco e flecha e ciclismo. Conforme o cronograma, as disputas de futsal e handebol ocorrerão no Complexo Esportivo Dom Aquino; o basquetebol será sediado no Ginásio da Lixeira; e o voleibol, no Ginásio Verdinho. As demais modalidades seguirão um cronograma específico, utilizando estruturas esportivas como o COT da UFMT, a piscina olímpica da universidade, o CT Juventus, o Centro de Treinamento de Ginástica, entre outros espaços.

Também participaram da cerimônia os secretários Andrico Xavier (Adjunto de Acessibilidade e Inclusão), Johnny Everson (Cultura), Ana Karla Costa (Comunicação), Murilo Bianchini (Assuntos Estratégicos), Pablo Queiroz (Adjunto de Esportes), Francyanne Siqueira Chaves Lacerda (Segurança Pública), além dos vereadores Marcus Brito Junior, Dra. Mara, Wilson Kero Kero e Dilemário Alencar.

Programação

Confira as datas e locais das competições do JECs, dividido em duas categorias: categoria A: alunos nascidos entre 2008 e 2010; e, categoria B: alunos nascidos entre 2011 e 2013

– Futsal: Complexo Esportivo Dom Aquino – a partir de 19 de maio.

– Voleibol: Ginásio Verdinho – a partir de 19 de maio

– Basquetebol: Ginásio da Lixeira – a partir de 19 de maio

– Handebol: Complexo Esportivo Dom Aquino – a partir de 19 de maio

– Vôlei de Praia: CT Juventus – 7 e 8 de junho

– Atletismo: COT UFMT – 24 e 25 de maio

– Natação: Piscina da UFMT – 31 de maio e 1º de junho

– Judô: Ginásio da Lixeira – 30 e 31 de maio (pesagem no dia 30)

– Ginástica Artística: CT de Ginástica – 14 de junho

– Xadrez: Salão da SMESP – 24 de maio

– Badminton e Tênis de Mesa: Complexo Esportivo Dom Aquino – 7 de junho

– Taekwondo, Caratê e Wrestling: Complexo Esportivo Dom Aquino – 21 de junho

Regulamentado pela Portaria nº 009/SMESP/2025, o JECs 2025 conta com um Comitê Dirigente e uma Comissão Organizadora, responsáveis pela condução de todas as etapas da competição, desde o planejamento e definição dos cronogramas, até a execução das partidas e atividades operacionais.

A imagem mostra o prefeito Abilio e os estudantes posando para foto durante evento no Ginásio Dom Aquino. Abaixo tem uma galeria que registra outros momentos da solenidade.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT