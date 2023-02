Moradores do Jardim Presidente II recebem do prefeito Emanuel Pinheiro o centro comunitário do bairro, totalmente reformado e ampliado

A secretária do Turismo de Cuiabá, Nilza Taques, participou na semana passada de um encontro com representantes de todas as capitais do país e a diretoria da Associação Nacional dos Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo (Anseditur), para debater junto a ministra do Turismo, Daniela Carneiro e com o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, o planejamento para o setor pelo Governo Federal em 2023.

“Durante o encontro, o Ministério do Turismo apresentou aos gestores quais serão as pautas para a construção das políticas públicas para o setor, com um olhar mais municipalista para fortalecer e fomentar o turismo dentro dos respectivos estados. Tratamos desde a necessidade de aumento do orçamento aos municípios, o retorno dos editais para que as capitais se organizem, principalmente, no que diz respeito às integrações regionais, aos modais aéreo e rodoviário, a telefonia 5G e outras iniciativas que facilitem a chegada dos turistas internacionais ao Brasil”, explicou Nilza Taques.

Com a ministra, Nilza ponderou quanto a necessidade da logística que é um gargalo para o Estado, por causa do entrave da internacionalização do Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande.

Ela destacou que Cuiabá vem trabalhando para fortalecer a retomada do setor duramente atingido durante a pandemia de Covid19, principalmente nas áreas de eventos, congressos e feiras.

O técnico da Pasta e turismólogo, Edu Sá, conta que apresentou à ministra Daniela os trabalhos que Cuiabá vem fazendo para agregar o Consórcio do Vale do Rio Cuiabá, na rota do turismo, por meio do aplicativo Turismo Cuiabá.

Ainda na Embratur, foram debatidos com o presidente do órgão, a necessidade da inteligência mercadológica com disponibilidade de dados aos municípios para que o Brasil se torne mais competitivo principalmente junto aos roteiros que sejam igual ao do país.

“Foram apresentadas pela Embratur as estratégias de fortalecimento do turismo do Brasil no interior e o reposicionamento da marca Brasil, nesta gestão. Também reforçaram a diversificação e segmentação do setor do turismo para que os municípios vendam a sua marca, que tenham qualificação da mão de obra, com cidades criativas coesas e para que efetivem as ações em curto, médio e longo prazo”.

Ainda durante o encontro, a equipe técnica do órgão foi convidada a conhecer as belezas de Cuiabá e região.

“Que possam conhecer a capital mato-grossense e conheçam o trabalho que a gestão atual está fazendo para melhorar o setor. Para que consigamos ter essa interação e fomento da divulgação de Cuiabá internacionalmente”, concluiu Edu Sá.