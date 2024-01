Moradores do Nico Baracat assinam contratos e solicitam serviços de água e energia: entrega das chaves será amanhã (26)

lmente está chegando a hora de 576 famílias selecionadas para morar no Nico Baracat realizarem o sonho de pegar as chaves de seus lares. Depois de anos de espera, o momento se aproxima para os futuros moradores das etapas 2 e 4. A cerimônia oficial de entrega será nesta sexta-feira (26), às 10h, no residencial. Além do anfitrião, prefeito Roberto Dorner, estará presente na cerimônia, representando o Governo Federal, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro, também devem comparecer autoridades representando o Governo Estadual, Legislativo Municipal e Caixa Econômica Federal.

O processo de assinatura dos contratos junto à Caixa Econômica ocorreu na última terça (23) e quarta-feira (24), com os selecionados para as etapas 2 e 4 do empreendimento, no Clube dos idosos Dom Henrique. As concessionárias de água e energia estiveram presentes durante os dois dias de mobilização dando encaminhamento às solicitações de ligamento dos serviços às famílias com os contratos assinados. Os moradores que já fizeram a solicitação junto às assinaturas dos contratos, terão os serviços de água e energia ligados dentro do prazo mínimo requerido pelas empresas concessionárias. A Prefeitura fez tratativas para que os trabalhos sejam ágeis, para que todos já tenham os serviços funcionando no dia determinado no cronograma de mudança para os apartamentos.

Foram muitas etapas que antecederam a entrega das chaves. As famílias passaram por reuniões de adaptação ao novo formato de moradia, visitaram e vistoriam os apartamentos e, por fim, assinaram os contratos. “Foi um longo período de trabalho, mas não desistimos do compromisso com as famílias do Nico Baracat. Nós conseguimos atravessar diversas etapas que estavam paradas e que atrapalhavam a entrega, e agora o dia chegou, essas pessoas terão uma moradia digna”, destacou o prefeito Roberto Dorner.

As famílias que não compareceram para assinar o contrato no dia marcado, precisam comparecer no departamento de Habitação, da secretaria de Assistência Social, Trabalho de Habitação, para assinar o documento. Em seguida, o próximo passo necessário é solicitar o ligamento de água e energia junto às empresas responsáveis.

A coordenadora de Habitação, Cristiane Resplandes, esclarece como as famílias devem proceder. “Orientamos a todos que não passaram pelas equipes da Águas de Sinop e Energisa nos dois dias de assinatura dos contratos, que procurem as empresas para solicitar o ligamento dos serviços de água e energia nos apartamentos. Lembrando que para fazer essa solicitação é preciso levar o contrato assinado e também os documentos pessoais como RG e CPF. Quem já solicitou nos dias de mobilização está certo, agora é só aguardar”, orientou.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT