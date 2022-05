Moradores dos assentamentos Gamaliel e Conquista agradecem prefeito por realizar a primeira obra de pavimentação na região

Moradores dos assentamentos Gamaliel e Conquista agradeceram o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, pela obra de pavimentação asfáltica da principal via das duas comunidades. Na noite desta quarta-feira (25), o gestor esteve na região para entregar 4km de asfalto e, durante discurso, autorizou a implantação de abrigos de ônibus, iluminação, coleta de lixo e outras melhorias naquela localidade. O assentamento Conquista é o primeiro do país para atender a Pessoas com Deficiência (PCDs).

Conforme o prefeito, a realização desta obra contou com uma emenda parlamentar do ex-deputado federal, Victório Galli e foi articulada juntamente com o vereador Marcrean Santos e também com auxílio do ex-vereador Misael Galvão. Pinheiro também lembrou que atendeu a um antigo pedido do pastor Sebastião Rodrigues de Souza (in memoriam).

“A entrega desta obra representa crescimento, desenvolvimento, mas, acima de tudo, humanização, respeito, qualidade de vida a esta comunidade cristã e distante do Centro de Cuiabá, formada por pessoas idosas, deficientes e que moram há muito tempo nesta região e não tinham nenhuma integração com o resto da cidade. Não são muitos moradores, talvez, seja por isso que muitos não olharam para essa região. Porém, nós olhamos para toda a população. Fui eleito para ser prefeito de todos os cuiabanos, então, quanto mais distante a comunidade, o assentamento como é o caso do Gamaliel, mais rápido chega a gestão trazendo respeito, acolhimento e melhorias na vida das pessoas. Pense como era difícil para os deficientes vivendo aqui, os idosos, era um lamaçal. Essa obra chegou tarde, era necessário fazer isso aqui há muito tempo. Uma emenda parlamentar do ex-deputado federal, Victório Galli, um sonho do saudoso pastor Sebastião e um trabalho ativo do ex-vereador e companheiro, Misael Galvão, e do vereador Marcrean Santos e demais companheiros na Câmara Municipal ajudou a integrar o Gamaliel ao processo de desenvolvimento que vive Cuiabá, através de obras estruturantes, que traz saúde, dignidade, cidadania às pessoas.”, avaliou o prefeito.

O presidente da Associação do Gamaliel,Valdecir Riboli, lembra que a comunidade aguarda a pavimentação há 15 anos e já estava desesperançosa. “Esse asfalto para nós, parecia impossível. A gente acreditou que poderia sair o asfalto na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, porque a gente vê ele fazendo muitas obras nos bairros. Tivemos a ajuda do pastor Sebastião, que intermediou com o prefeito e também do Victório Galli. São 300 famílias beneficiadas no Gamaliel, além do assentamento Conquista, onde são mais de 100 famílias”, comentou ele.