Moretti anuncia Centro Integrado para atender pessoas neurodivergentes e PCD’s

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, no 2º piso do Várzea Grande Shopping, dentro do Centro Estadual de Cidadania

Para quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, o Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Várzea Grande, anunciou nesta terça-feira (6), a disponibilização de 232 novas vagas em diversas áreas profissionais. A divulgação das oportunidades ocorre semanalmente, sempre às terças-feiras, como parte de uma política permanente da Prefeitura de Várzea Grande voltada à geração de emprego e renda.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, Mário Quidá, o trabalho do Sine tem sido fundamental para conectar empresas e trabalhadores no município. “O Sine é uma ferramenta poderosa de transformação social. A cada vaga preenchida, damos um passo a mais para fortalecer a economia local e devolver dignidade às famílias várzea-grandenses. Incentivar o emprego é também fomentar sonhos, e é isso que buscamos diariamente”, afirmou o secretário.

O atendimento no Sine/VG é realizado de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, no 2º piso do Várzea Grande Shopping, dentro do Centro Estadual de Cidadania. Para se candidatar às vagas, é necessário apresentar RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. Àqueles que ainda não possuem cadastro devem comparecer presencialmente com os documentos exigidos. Mais informações podem ser obtidas diretamente no local ou por meio das redes sociais da Prefeitura.

Confira a lista completa das vagas disponíveis nesta semana:

São 10 vagas para ajudante de obras, 6 para armador de ferros, 1 para arte-finalista, 2 para auxiliar contábil, 6 para auxiliar de linha de produção, 5 para auxiliar de logística, 1 para auxiliar de pessoal, 4 para auxiliar de técnico de controle de qualidade, 1 para cabeleireiro, 1 para caldeireiro (chapas de ferro e aço), 10 para carpinteiro, 3 para consultor de vendas, 2 para costureira em geral, 1 para cozinheiro industrial, 1 para cuidador de idosos, 1 para eletricista, 2 para encanador, 3 para encarregado de obras, 3 para farmacêutico, 2 para fiscal de loja, 2 para fresador (fresadora universal), 4 para garçom, 3 para gerente de loja e supermercado, 1 para gesseiro, 1 para instrutor de autoescola, 1 para jardineiro, 2 para lavador de carros, 5 para marceneiro, 6 para mecânico de automóveis, 1 para mecânico de máquinas pesadas (manutenção), 1 para mecânico de motocicletas, 1 para mecânico de suspensão, 1 para montador de estruturas metálicas, 3 para motorista carreteiro, 2 para motorista entregador, 5 para motorista de ônibus urbano, 2 para operador de caixa, 4 para operador de empilhadeira, 1 para operador de retroescavadeira, 1 para operador de torno com comando numérico, 1 para padeiro, 1 para pedreiro, 1 para pintor industrial, 3 para promotor de vendas, 1 para recepcionista secretária, 1 para repositor de mercadorias, 2 para serralheiro, 1 para soldador, 1 para supervisor de logística, 1 para técnico em segurança do trabalho, 1 para técnico de enfermagem, 1 para técnico de enfermagem do trabalho, 1 para técnico de manutenção elétrica, 1 para técnico em nutrição, 1 para técnico mecânico em ar-condicionado, 2 para vendedor interno, 3 para vendedor pracista, e 1 para vigia noturno.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT