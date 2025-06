Moretti anuncia projeto pessoal de construir Instituto Longa Permanência

Além das discussões de vários eixos temáticos, a prefeitura aproveitou a oportunidade para, in loco, vacinar participantes 60+ contra a gripe

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), participou das discussões dos cinco eixos temáticos da V Conferência Municipal da Pessoa Idosa. O evento foi realizado durante todo o dia de hoje (27), no Centro de Convivência Vovô Zeid Sacre.

Flávia Moretti passou por todas as salas – onde os grupos temáticos debatiam cada eixo – ouviu as demandas dos munícipes e respondeu questionamentos. Além disso, a prefeita também apresentou seu projeto pessoal de construção do Instituto de Longa Permanência do Idoso. “A obra será realizada em parceria com Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado e governo de Mato Grosso. O local poderá atender quem está de passagem, diária e até mesmo estadia. Lá, vamos ofertar diversos projetos de interação educacionais, lazer, saúde, entre outros. Várzea Grande estará avançando e com qualidade no atendimento à pessoa idosa”, conta Moretti.

O vice-prefeito, Tião da Zaeli (PL), participou da abertura da Conferência e acompanhou a vacinação dos idosos para gripe e Covid-19. “É fundamental termos discussões como essas em nosso Município. Várzea Grande, nesta nova gestão, lutará por um envelhecimento digno, respeitoso e participativo, dando protagonismo às pessoas idosas, construindo uma cidade mais inclusiva”, afirmou.

A secretária de Assistência Social, Cristina Saito, destaca que a ação atenderá mais 300 idosos. “Várzea Grande vai avançar muito mais na política de atendimento ao idoso, implantando um marco histórico em políticas relacionadas a esse segmento. Esta já é e será uma grande conquista da gestão Flávia Moretti e Tião da Zaeli dentro do nosso Município para garantir os direitos da pessoa idosa, como também prestar um atendimento de qualidade a eles”, destaca Saito.

A presidente do Conselho Municipal do Idoso, Cilbene Maria Rosa da Conceição, destacou a importância da Conferência para fortalecer as redes de proteção. “A conferência é uma construção coletiva que impulsiona políticas públicas mais eficazes. Precisamos combater todas as formas de violência, inclusive o abandono familiar e social, e garantir dignidade às múltiplas velhices”, disse.

A prefeita esteve acompanhada da subsecretária de Assistência Social, Janeide Dias e do vereador Samir Japonês (PL).

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT